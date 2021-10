28/10/2021 - 18:00

Investissement de 5 M€ de Theodore H. Nixon, Président de DDW, au capital de Fermentalg ;

Projet d'attribution gratuite de bons de souscription d'actions (BSA BLUE) à tous les actionnaires ;

Fin des programmes de recherche et développement avec DIC et remboursement de l'emprunt obligataire de 5 M€ ;

Projet d'acquisition de DDW, partenaire de Fermentalg, par Givaudan pour renforcer sa position de leader mondial sur le marché des colorants naturels.

Libourne – 28 octobre 2021 – Fermentalg (Euronext – FALG), acteur majeur français des microalgues, est heureux d'annoncer les nouveaux développements autour de sa plateforme dédiée aux colorants naturels.

Pour mémoire, Fermentalg a engagé, en juin 2020, un partenariat pluriannuel de développement technologique, industriel et commercial avec le groupe industriel américain DDW pour mettre sur le marché BLUE ORIGINS®, son colorant alimentaire naturel bleu. Concomitamment, DDW a investi 3,5 M€ dans Fermentalg sous forme d'obligations convertibles (OCABSA). Après une année de collaboration fructueuse, Fermentalg a franchi en juillet le premier jalon technique lié à la performance et à la productivité du processus de production. Les partenaires sont maintenant engagés dans la phase d'industrialisation destinée à la montée en échelle du procédé de fabrication avec l'objectif de fournir les premiers échantillons pré-commerciaux en 2022 pour un début de commercialisation courant 2023.

Fort du succès de cette collaboration, Theodore H. Nixon, Président du Conseil d'administration et actionnaire de DDW, a fait part de son souhait d'investir à titre personnel dans Fermentalg. Le Conseil d'administration de Fermentalg a ainsi approuvé la réalisation de cet investissement par voie d'augmentation de capital réservée, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires. Le prix de souscription aux actions ordinaires nouvelles sera fixé sur la base d'une moyenne des cours de Bourse pondérée par les volumes sur les trois jours de Bourse précédant l'émission, diminuée d'une décote de 10%. Monsieur Theodore Nixon détiendra environ 6%[1] du capital de Fermentalg à l'issue de cette opération qui devrait être finalisée avant la fin de l'année.

Cette augmentation de capital sera réalisée sur le fondement de la 17ème résolution de l'Assemblée générale mixte du 10 juin 2021 et en application de l'article L.225-138 du Code de Commerce.

À cette occasion, Theodore H. Nixon déclare : « Après un an de collaboration avec Philippe Lavielle et les équipes de Fermentalg, j'ai acquis la conviction que Fermentalg détient un potentiel de création de valeur pour ses partenaires comme pour ses actionnaires.

Aujourd'hui, le projet de rachat de DDW par Givaudan[2] va nous permettre de renforcer notre position de leader mondial des colorants naturels. C'est donc aussi une bonne nouvelle pour Fermentalg et le partenariat. »

Concomitamment à l'entrée de Theodore H. Nixon au capital, Fermentalg a souhaité associer l'ensemble des actionnaires existants à la réussite du projet. À cet égard, il sera proposé à l'occasion d'une prochaine Assemblée générale extraordinaire des actionnaires l'attribution gratuite de bons de souscription d'action (BSA BLUE) à chaque actionnaire. L'horizon d'exercice et de valorisation des BSA BLUE serait aligné sur le calendrier de mise sur le marché de BLUE ORIGINS®.

En application des dispositions de l'article L.411-2 du Code monétaire et financier et de l'article 211-2 du Règlement général de l'Autorité des marchés financiers (l'« AMF »), ces opérations ne donneront pas lieu à un prospectus soumis à l'approbation de l'AMF.

Aujourd'hui focalisé sur la réussite de l'industrialisation et de la commercialisation de BLUE ORIGINS®, Fermentalg annonce la fin du programme de recherche initié en 2017 avec DIC Corp. dans les colorants. Dans ce contexte, Fermentalg, qui conserve l'intégralité de ses droits de propriété intellectuelle, va procéder, le 29 octobre prochain, au remboursement intégral en numéraire de l'obligation détenue par DIC à sa valeur nominale de 5 M€ plus les intérêts courus.

Philippe Lavielle, PDG de Fermentalg, conclut : « Notre plateforme dédiée aux colorants naturels alimentaires découvre chaque jour un peu plus de son potentiel. Je suis très honoré d'accueillir Ted Nixon au capital de Fermentalg, ce qui témoigne de la qualité des travaux engagés en commun depuis 1 an. Nous allons plus que jamais focaliser nos efforts sur la bonne exécution de notre feuille de route afin d'amener BLUE ORIGINS sur la route ouverte par DHA ORIGINS® et d'affirmer un peu plus la dimension industrielle et commerciale de Fermentalg. »

Prochaine publication : information financière du 3ème trimestre 2021,

le 3 novembre 2021 (après Bourse)

À propos de Fermentalg

Expert dans la recherche et l'exploitation bioindustrielle des microalgues, Fermentalg a pour objectif d'offrir des solutions durables et des produits innovants contribuant à l'élaboration de produits sains, naturels et performants. Notre métier : le développement, la production et la commercialisation de solutions durables et d'actifs issus de microalgues à destination de la nutrition, la santé et de l'environnement. Lipides nutritionnels, protéines alternatives, colorants alimentaires naturels et solutions environnementales innovantes composent l'offre présente et future de notre entreprise.

L'action Fermentalg, cotée sur Euronext à Paris (FR0011271600 - FALG), est éligible au PEA-PME et au « SRD long-seulement ». Elle fait partie de l'indice Gaïa, destiné à l'Investissement Socialement Responsable (ISR), regroupant les PME-ETI ayant reçues les meilleures notations en matière de performance environnementale, sociale et de gouvernance (ESG).

Plus d'informations : www.fermentalg.com

[1] Sur la base du nombre d'actions à la fin du mois de septembre, soit 33 167 206 actions, et d'un cours moyen pondéré de 2,80 €.

[2] Givaudan s'apprête à acquérir DDW, The Color House