20/10/2021 - 07:30

Libourne – 20 octobre 2021 – Fermentalg (Euronext – FALG), acteur majeur français des microalgues, a été une nouvelle fois distingué lors de la cérémonie organisée hier soir par EthiFinance pour dévoiler la composition de l'indice Gaïa 2021 et les tendances en matière d'investissement responsable.

Comme en 2020, Fermentalg est dans le Top 3 des entreprises analysées en termes de performances environnementales, sociales et en matière de gouvernance, dans la catégorie des entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 150 M€. Fort de ce classement, Fermentalg demeure dans le Gaïa-Index, l'indice français de référence des Small & MidCaps les plus vertueuses en matière d'ESG (Environnement, Social et Gouvernance).

Philippe Lavielle, PDG de Fermentalg, déclare : « Notre activité, centrée sur le développement de solutions pour un monde durable (lipides nutritionnels, protéines alternatives, colorants alimentaires naturels et solutions environnementales), répond totalement aux Objectifs de Développement Durable définis par les Nations unies et à la Taxonomie de l'Union européenne. Mais notre démarche de performance extra-financière va bien au-delà de cette partie visible et nous nous attachons, chaque jour, à optimiser l'ensemble de notre organisation, tant sur le plan social que de la gouvernance. Je suis très heureux que notre démarche soit une nouvelle fois saluée et je félicite l'ensemble des hommes et des femmes de Fermentalg car c'est un véritable succès collectif. »

L'agence de notation EthiFinance est consultée par des sociétés de gestion de premier plan dans leurs processus de gestion et décisions d'investissement socialement responsable (ISR).

Prochaine publication : information financière du 3ème trimestre 2021,

le 3 novembre 2021 (après Bourse)

À propos de Fermentalg

Expert dans la recherche et l'exploitation bioindustrielle des microalgues, Fermentalg a pour objectif d'offrir des solutions durables et des produits innovants contribuant à l'élaboration de produits sains, naturels et performants. Notre métier : le développement, la production et la commercialisation de solutions durables et d'actifs issus de microalgues à destination de la nutrition, la santé et de l'environnement. Lipides nutritionnels, protéines alternatives, colorants alimentaires naturels et solutions environnementales innovantes composent l'offre présente et future de notre entreprise.

L'action Fermentalg, cotée sur Euronext à Paris (FR0011271600 - FALG), est éligible au PEA-PME et au « SRD long-seulement ». Elle fait partie de l'indice Gaïa, destiné à l'Investissement Socialement Responsable (ISR), regroupant les PME-ETI ayant reçues les meilleures notations en matière de performance environnementale, sociale et de gouvernance (ESG).

Plus d'informations : www.fermentalg.com