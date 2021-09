02/09/2021 - 18:00

Libourne – 2 septembre 2021 – Fermentalg (Euronext – FALG), acteur majeur français des micro algues, annonce l'extension de l'agrément « Novel Food » ouvrant la voie à la commercialisation des huiles DHA ORIGINS® pour le vaste marché de la nutrition infantile en Europe.

Ce nouvel enregistrement, obtenu après examen par l'Autorité alimentaire de sécurité des aliments (EFSA), permet à la gamme d'huiles DHA ORIGINS® issue de la souche exclusive Schizochytrium sp. (FCC 3204) de Fermentalg d'être utilisée dans les préparations pour nourrissons, fournissant ainsi des nutriments essentiels au développement cérébral, artériel et oculaire.

L'inclusion du DHA dans les laits infantiles est obligatoire dans l'Union Européenne depuis 2020. Ce mouvement règlementaire favorable devrait soutenir la demande mondiale en oméga-3s (EPA et DHA), marché d'ores et déjà estimé à 1,44 Md$[1].

Fermentalg fait partie des rares fournisseurs dont les huiles d'algues ont été jugées sûres et produites selon des normes suffisamment élevées pour garantir leur adéquation à cette population vulnérable. Ce nouvel enregistrement complète celui qui a déjà été obtenu aux États-Unis pour la nutrition infantile et affirme la haute qualité des huiles d'algues développées par Fermentalg. À ce titre, Fermentalg se positionne comme un fournisseur privilégié des fabricants responsables qui incorporent cet ingrédient majeur dans leurs produits.

Au 1er semestre 2021, Fermentalg a annoncé un triplement de ses ventes, à 2,5 M€, grâce au succès grandissant de la gamme DHA ORIGINS®. Avec une concentration naturelle de plus de 500mg/g de DHA, le produit phare développé par Fermentalg connait un engouement croissant de la part des industriels de l'agroalimentaire, à la recherche de solutions durables et naturelles répondant aux attentes des consommateurs. La concentration élevée de la gamme ORIGINS® permet de fournir une dose de DHA jusqu'à quatre fois supérieure aux huiles concurrentes, facilitant ainsi la progression de la prise quotidienne quel que soit le format et le bénéfice consommateur.

Philippe Lavielle, PDG de Fermentalg, déclare : « Cette extension est une très bonne nouvelle pour nous car elle nous ouvre les portes d'un nouveau segment du marché européen. La forte demande des industriels pour intégrer DHA ORIGINS® dans leurs produits pour l'alimentation infantile est déjà à l'origine de nos succès commerciaux aux Etats-Unis, notre premier débouché commercial à ce jour.

Au-delà, ce nouvel agrément fait de DHA ORIGINS® la seule huile de ce type dont la consommation supérieure à 250 mg de DHA/jour est approuvée en Europe[2]. »

Prochaine publication : résultats du 1er semestre 2021,

le 10 septembre 2021 (avant Bourse)

Expert dans la recherche et l'exploitation bioindustrielle des micro algues, Fermentalg a pour objectif d'offrir des solutions durables et des produits innovants contribuant à l'élaboration de produits sains, naturels et performants. Notre métier : le développement, la production et la commercialisation de solutions durables et d'actifs issus de micro algues à destination de la nutrition, la santé et de l'environnement. Lipides nutritionnels, protéines alternatives, colorants alimentaires naturels et solutions environnementales innovantes composent l'offre présente et future de notre entreprise.

L'action Fermentalg, cotée sur Euronext à Paris (FR0011271600 - FALG), est éligible au PEA-PME et au « SRD long-seulement ». Elle fait partie de l'indice Gaïa, destiné à l'Investissement Socialement Responsable (ISR), regroupant les PME-ETI ayant reçues les meilleures notations en matière de performance environnementale, sociale et de gouvernance (ESG).

[1] Source : 2018-2019 EPA & DHA Ingredient Market Report – GOED

[2] Jusqu'à 1g de DHA/jour ; permettant ainsi une contribution significative à la consommation minimale recommandée de 2g/jour pour des bienfaits prouvés sur la concentration de triglycérides, la pression sanguine, les activités cérébrales et fonctions visuelles.