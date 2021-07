28/07/2021 - 18:00

Libourne – 28 juillet 2021 – Fermentalg (Euronext – FALG), acteur majeur français des micro algues, présente son information financière du 1er semestre 2021.

Triplement des ventes semestrielles de DHA ORIGINS® tirées par la demande mondiale en Oméga-3s concentrés d'origine naturelle

(en K€) S1 2019 S1 2020 S1 2021 Variation Chiffre d'affaires 340 807 2 537 +214%

Le 2ème trimestre 2021 marque un nouveau record de ventes, à 1,3 M€, et Fermentalg termine le 1er semestre à 2,5 M€ de chiffre d'affaires. Ce triplement des ventes semestrielles par rapport au 1er semestre 2020 confirme le succès grandissant de la gamme DHA ORIGINS®. Avec une concentration naturelle d'au-moins 550mg/g de DHA, le produit phare développé par Fermentalg connait un engouement croissant de la part des industriels de l'agroalimentaire, à la recherche de solutions durables et naturelles répondant aux attentes des consommateurs.

Cette croissance des revenus s'accompagne d'une progression de la couverture géographique, avec un développement constaté dans toutes les grandes régions. Après un démarrage précoce en Amérique du Nord, qui représente toujours la 1ère zone de déploiement commercial, Fermentalg livre désormais de façon croissante en Europe et en Asie. Au total, la gamme DHA ORIGINS® est aujourd'hui distribuée dans 25 pays à travers le monde.

Philippe Lavielle, PDG de Fermentalg, déclare : « Ces ventes montrent que nous commençons à récolter le fruit de nos investissements commerciaux réalisés depuis 3 ans. Après le pic de la crise sanitaire en 2020, nous percevons par ailleurs une conscience accrue de nos clients et consommateurs à l'égard des enjeux du développement durable, auxquels notre DHA ORIGINS® apporte une réponse face à la pêche industrielle intensive. »

En parallèle, Fermentalg a avancé sur ses deux autres plateformes avec ses partenaires stratégiques D.D. Williamson Inc. (DDW) et Suez.

Franchissement d'un milestone dans le développement de BLUE ORIGINS®

Concernant le développement de BLUE ORIGINS®, son colorant alimentaire naturel bleu, Fermentalg a franchi, un premier jalon technique (milestone), conformément au plan de développement mis en œuvre depuis l'été 2020, lié à la performance et à la productivité du processus de production de la phycocyanine.

La réussite de ce premier objectif a déclenché, dans le courant du mois de juillet, un paiement de 1 M€ de DDW à Fermentalg sous la forme d'une avance remboursable sur les livraisons futures de produits.

Les partenaires ont entamé la phase d'industrialisation destinée à la montée en échelle du procédé de fabrication avec l'objectif de fournir les premiers échantillons pré-commerciaux en 2022, alors que les dossiers réglementaires ont été déposés auprès des autorités européenne (European Food Safety Authority) et américaine (Food and Drug Administration).

Création de CarbonWorks, co-entreprise spécialisée dans la capture et la valorisation du CO 2

Dans le cadre de la lutte contre le réchauffement climatique, Fermentalg et Suez ont créé leur co-entreprise, CarbonWorks, pour accélérer le développement et la commercialisation des solutions de capture et de bioconversion du CO 2 (Carbon Capture and Utilization ou CCU) par photosynthèse micro-algale.

CarbonWorks mettra en service, au cours du 3ème trimestre 2021, son premier démonstrateur industriel sur le site de Pot-Au-Pin Énergie à Cestas (Gironde). Ce démonstrateur d'une dizaine de m3 sera destiné à la capture du CO 2 émis par l'unité de méthanisation agricole de Pot-Au-Pin Énergie et sa conversion en produits de biocontrôle issu de la biomasse algale (fongicide naturel pour la vigne).

Des discussions ont été engagées avec de grands fonds d'investissement spécialisés dans la transition écologique en vue d'une levée de fonds de CarbonWorks en Série A.

22,7 M€ de trésorerie brute à fin juin 2021

L'ensemble de ces développements a été mené tout en renforçant la situation de trésorerie afin de poursuivre sereinement le plan de marche. À fin juin 2021, Fermentalg disposait ainsi d'une trésorerie brute de 22,7 M€, en hausse de 10,9 M€ par rapport au 31 décembre 2020.

Ce renforcement de la trésorerie a été permis par l'exercice de bons de souscription d'actions et l'usage de la ligne de financement en fonds propres pour un montant total de 15,7 M€ au travers de l'émission de 6 749 754 actions nouvelles.

Le solde des instruments financiers autorisés par l'Assemblée Générale de juin 2020 permet d'envisager un financement complémentaire par l'exercice des BSA associés aux obligations convertibles (1 785 714 actions nouvelles à 1,75 €), des BSA-DE attribués gratuitement aux actionnaires (1 461 570 actions nouvelles à 1,75 €) et de la ligne de financement en fonds propres (3 355 000 actions nouvelles avec une décote maximale de 5% sur la moyenne des cours pondérée par les volumes sur les deux jours de Bourse précédant chaque émission).

Prochaine publication : résultats du 1er semestre 2021,

le 10 septembre 2021 (avant Bourse)

