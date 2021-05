28/05/2021 - 07:30

Libourne – 28 mai 2021 – Fermentalg (Euronext – FALG), acteur majeur français des micro algues, informe ses actionnaires que la prochaine Assemblée Générale Mixte se tiendra le 10 juin 2021 à 11h.

Conformément aux mesures gouvernementales prises pour faire face à l'épidémie de Covid-19, le Conseil d'administration a décidé que cette Assemblée se tiendrait exceptionnellement à « huis clos », hors la présence physique des actionnaires et des autres personnes ayant le droit d'y assister.

Aucune carte d'admission ne sera délivrée. La Société invite ses actionnaires à voter par correspondance ou à donner procuration au Président de l'Assemblée. À cet effet, il convient d'utiliser le formulaire dédié disponible, avec la documentation liée à cette Assemblée, dans la rubrique Assemblées générales du site Internet de la société :

www.fermentalg.com/investisseurs/assemblees-generales.

Par ailleurs, les actionnaires auront la possibilité de suivre l'Assemblée par visioconférence. Les actionnaires souhaitant se connecter devront en faire la demande par email à [email protected]. Les détails de connexion seront transmis par retour d'email après validation de l'inscription.

L'Assemblée se tenant à huis clos, il ne sera pas possible de poser de questions orales, ni d'amender les résolutions ou de proposer de nouvelles résolutions en séance. Les réponses aux questions écrites envoyées en amont de l'Assemblée à [email protected] au plus tard le 4 juin 2021 seront lues en séance.

Prochaine publication : chiffre d'affaires du 1er semestre 2021,

le 28 juillet 2021 (après Bourse)

À propos de Fermentalg

Expert dans la recherche et l'exploitation bioindustrielle des micro algues, Fermentalg a pour objectif d'offrir des solutions durables et des produits innovants contribuant à l'élaboration de produits sains, naturels et performants. Notre métier : le développement, la production et la commercialisation de solutions durables et d'actifs issus de micro algues à destination de la nutrition, la santé et de l'environnement. Lipides nutritionnels, protéines alternatives, colorants alimentaires naturels et solutions environnementales innovantes composent l'offre présente et future de notre entreprise.

L'action Fermentalg, cotée sur Euronext à Paris (FR0011271600 - FALG), est éligible au PEA-PME et au « SRD long-seulement ». Elle fait partie de l'indice Gaïa, destiné à l'Investissement Socialement Responsable (ISR), regroupant les PME-ETI ayant reçues les meilleures notations en matière de performance environnementale, sociale et de gouvernance (ESG).

Plus d'informations : www.fermentalg.com