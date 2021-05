11/05/2021 - 07:30

Libourne – 11 mai 2021 – Fermentalg (Euronext – FALG), acteur majeur français des micro algues, présente son information financière du 1er trimestre 2021.

104% de croissance du chiffre d'affaires grâce aux ventes de DHA ORIGINS® et confirmation des ambitions de nette accélération en 2021 et au-delà

(en K€) T1 2020 T2 2020 T3 2020 T4 2020 T1 2021 Chiffre d'affaires 595 212 126 1 271 1 214

Le 1er trimestre 2021 confirme le fort rebond commercial engagé au 4ème trimestre 2020 avec un chiffre d'affaires qui, pour la deuxième fois consécutive, dépasse les 1,2 M€. Les ventes d'Oméga-3s (gamme DHA ORIGINS®) sont en croissance de +104% par rapport au 1er trimestre 2020, dépassant ainsi largement les niveaux précédant la crise sanitaire qui avait mis un coup d'arrêt temporaire à la dynamique commerciale (du fait des restrictions de circulation et reports de lancements de produits par les industriels de l'agroalimentaire).

Au cours du trimestre, Fermentalg a consolidé ses positions en Amérique du Nord, 1ère zone de déploiement commercial, étendu sa couverture sur le marché européen, avec 5 nouveaux pays livrés, et poursuivi sa montée en puissance en Asie, zone qui représente désormais un quart des ventes.

Au-delà des qualités intrinsèques de ses produits, Fermentalg peut désormais capitaliser sur des process industriels et logistiques éprouvés, avec plus de 5 M€ de ventes cumulées en 2 ans et une certification ISO 22000, et sur l'expansion de son réseau commercial, avec 22 pays couverts par des distributeurs contre 10 à fin 2020. La société confirme ainsi son ambition d'enregistrer une nette accélération de ses ventes en 2021, malgré les incertitudes afférentes à la sortie de la crise sanitaire, et une croissance du chiffre d'affaires soutenue au-delà de 2021.

21,0 M€ de trésorerie brute à fin mars 2021

Cette accélération commerciale a été menée dans un cadre financier strict, avec notamment une réduction des stocks permettant d'optimiser le besoin en fonds de roulement de 1 M€ sur le trimestre.

Dans le même temps, l'exercice de bons de souscription d'actions et l'usage de la ligne de financement en fonds propres ont permis de lever 11,6 M€ au cours du 1er trimestre 2021 au travers de l'émission de 5 224 733 actions nouvelles. À fin mars 2021, Fermentalg disposait ainsi d'une trésorerie brute de 21,0 M€, en hausse de 9,8 M€ par rapport au 31 décembre 2020.

Pour rappel, le solde des instruments financiers autorisés par l'Assemblée Générale de juin 2020 permet d'envisager une levée de fonds complémentaire par l'exercice des BSA associés aux obligations convertibles (1 785 714 actions nouvelles à 1,75 €), des BSA-DE attribués gratuitement aux actionnaires (1 531 591 actions nouvelles à 1,75 €) et de la ligne de financement en fonds propres (4 810 000 actions nouvelles avec une décote maximale de 5% sur la moyenne des cours pondérée par les volumes sur les deux jours de Bourse précédant chaque émission).

Renforcement du partenariat avec Suez et montée à l'échelle du Puits de carbone

Le 1er trimestre a également été marqué par l'annonce du projet de création d'une coentreprise avec Suez autour des activités liées au Puits de Carbone et autres solutions environnementales. L'ambition de cette coentreprise, qui doit voir le jour avant la fin du 1er semestre 2021, est d'accélérer l'industrialisation et la commercialisation de solutions de capture et de valorisation du CO 2 .

À ce titre, les partenaires pourront notamment s'appuyer sur l'expérimentation annoncée dernièrement du 1er Puits de Carbone préindustriel de 10 M3 destiné à la capture du CO 2 émis par l'unité de méthanisation agricole de Cestas (Gironde) et sa transformation en produits de biocontrôle (fongicide naturel pour la vigne). Ce projet ambitieux d'économie circulaire est soutenu et financé à hauteur de 1,1 M€ par la région Nouvelle-Aquitaine et l'Etat dans le cadre des Projets structurants pour la compétitivité (PSPC-Régions).

Prochaine publication : chiffre d'affaires du 1er semestre 2021,

le 28 juillet 2021 (après Bourse)

À propos de Fermentalg

Expert dans la recherche et l'exploitation bioindustrielle des micro algues, Fermentalg a pour objectif d'offrir des solutions durables et des produits innovants contribuant à l'élaboration de produits sains, naturels et performants. Notre métier : le développement, la production et la commercialisation de solutions durables et d'actifs issus de micro algues à destination de la nutrition, la santé et de l'environnement. Lipides nutritionnels, protéines alternatives, colorants alimentaires naturels et solutions environnementales innovantes composent l'offre présente et future de notre entreprise.

L'action Fermentalg, cotée sur Euronext à Paris (FR0011271600 - FALG), est éligible au PEA-PME et au « SRD long-seulement ». Elle fait partie de l'indice Gaïa, destiné à l'Investissement Socialement Responsable (ISR), regroupant les PME-ETI ayant reçues les meilleures notations en matière de performance environnementale, sociale et de gouvernance (ESG).

Plus d'informations : www.fermentalg.com