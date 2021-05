06/05/2021 - 07:30

Communiqué de presse

Implantation sur le site de méthanisation de Cestas (Gironde) du 1 er Puits de Carbone préindustriel de 10 M 3 ;

Capture du CO 2 , production de biomasse algale valorisée en produits de biocontrôle (fongicide naturel) ;

Projet soutenu et financé à hauteur de 1,1 M€ par la région Nouvelle-Aquitaine et l'Etat dans le cadre des Projets structurants pour la compétitivité (PSPC-Régions).

Libourne – 6 mai 2021 – Fermentalg (Euronext – FALG), acteur majeur français des micro algues, Immunrise, Jeune Entreprise Innovante spécialisée dans la recherche et le développement de solutions de biocontrôle à base de micro-organismes marins et Pot au Pin (PAP) Energie, structure de production de biométhane à partir de matières premières agricoles, annoncent la signature d'un contrat d'expérimentation d'un Puits de Carbone sur le site de méthanisation de Cestas (Gironde).

Après plusieurs mois de discussions, les 3 entreprises girondines ont décidé d'associer leurs forces afin de réaliser la première démonstration préindustrielle combinant captation du CO 2 émis par la méthanisation de déchets agricoles et valorisation de la biomasse produite. En pratique, le photo-bioréacteur algal développé par Fermentalg permettra de :

Capter et dissoudre le CO 2 produit par l'usine de biogaz mise en service et exploitée par PAP Energie depuis 2018 ;

le CO produit par l'usine de biogaz mise en service et exploitée par PAP Energie depuis 2018 ; Transformer le carbone séquestré en biomasse organique, par la culture photosynthétique d'une souche de micro algues (Amphidenium Caterae) sélectionnée par Immunrise ;

le carbone séquestré en biomasse organique, par la culture photosynthétique d'une souche de micro algues (Amphidenium Caterae) sélectionnée par Immunrise ; Valoriser cette biomasse comme traitement naturel antifongique, en substitution des pesticides de synthèse, notamment sur les vignobles et autres cultures de la région bordelaise.

Dans le courant du 3ème trimestre 2021, Fermentalg mettra en service à Cestas le 1er Puits de Carbone d'une capacité de 10 M3, développé et assemblé sur son site de Libourne. À l'issue de cette expérimentation, d'une durée initiale de 12 mois, les partenaires envisagent d'ores et déjà une mise à échelle semi-industrielle, avec un Puits de Carbone de 150 M3, puis industrielle, avec une unité de 2 000 M3. Cette échelle permettrait d'assurer la captation de l'intégralité du CO 2 émis par le site de méthanisation de Pot au Pin Energie, dont la production de bio méthane représente 27 % de la consommation des 4.700 foyers de Cestas raccordés au gaz et 18 % de la communauté de communes.

Ce projet collaboratif d'innovation stratégique, soutenu par la région Nouvelle-Aquitaine, a été identifié par Bpifrance comme présentant des ruptures technologiques et des objectifs industriels prometteurs dans le cadre du Programme d'Investissement d'Avenir (PIA). Il a donc été sélectionné comme projet structurant pour la compétitivité (PSPC-Régions) et, à ce titre, sera doté d'un financement de 1,1 M€ sous forme mixte de subventions et d'avances récupérables partagées entre l'Etat et la région Nouvelle-Aquitaine.

Philippe Lavielle, PDG de Fermentalg, déclare : « Nous entrons dans une nouvelle ère de la lutte contre le réchauffement climatique. Alors que les solutions centrées sur la capture du CO 2 , se heurtent à la barrière du coût de mise en œuvre, nous apportons, grâce à la valorisation de la biomasse algale, un rationnel économique indiscutable en plus du bien-fondé écologique.

Je suis très heureux de pouvoir implanter notre 1er Puits de Carbone préindustriel sur un site agricole en Gironde, en association avec des partenaires locaux qui partagent avec nous la même ambition d'accélérer la transition écologique, et de pouvoir ainsi contribuer à créer une boucle d'économie circulaire indispensable à notre agriculture. »

Laurent de Crasto, PDG d'Immunrise, ajoute : « Nous avons trouvé chez Fermentalg le partenaire idéal pour franchir un nouveau palier dans l'industrialisation de nos solutions et ainsi entrer dans la production à grande échelle de nos solutions de biocontrôle. »

Christian Letierce, Président de PAP Energie, conclut : « Nous sommes très heureux d'accueillir cette première expérimentation de la technologie de Puits de Carbone sur notre site de méthanisation agricole. À terme, ces solutions sont de nature à améliorer l'empreinte environnementale de la méthanisation, d'en accroitre la rentabilité et de nous inscrire dans une économie résolument circulaire, de la terre à la terre. »

Ce programme a vocation à rejoindre le périmètre de la co-entreprise en cours de création par Fermentalg et le Groupe SUEZ pour accélérer l'industrialisation et la commercialisation de solutions de capture et de bioconversion du CO 2 par des photo-bioréacteurs algaux de nouvelle génération[1].

Prochaine publication : information financière du 1er trimestre 2021,

le 11 mai 2021 (avant Bourse)

À propos de Fermentalg

Expert dans la recherche et l'exploitation bioindustrielle des micro algues, Fermentalg a pour objectif d'offrir des solutions durables et des produits innovants contribuant à l'élaboration de produits sains, naturels et performants. Notre métier : le développement, la production et la commercialisation de solutions durables et d'actifs issus de micro algues à destination de la nutrition, la santé et de l'environnement. Lipides nutritionnels, protéines alternatives, colorants alimentaires naturels et solutions environnementales innovantes composent l'offre présente et future de notre entreprise.

L'action Fermentalg, cotée sur Euronext à Paris (FR0011271600 - FALG), est éligible au PEA-PME et au « SRD long-seulement ». Elle fait partie de l'indice Gaïa, destiné à l'Investissement Socialement Responsable (ISR), regroupant les PME-ETI ayant reçues les meilleures notations en matière de performance environnementale, sociale et de gouvernance (ESG).

Plus d'informations : www.fermentalg.com

Contact Journalistes : Contact Investisseurs : ACTUS finance & communication

Anne-Catherine BONJOUR

Tél. : +33 (0)1 53 67 36 93

[email protected] ACTUS finance & communication

Jérôme FABREGUETTES-LEIB

Tél. : +33 (0)1 53 67 36 78

[email protected]

[1] Lutte contre l'urgence climatique : FERMENTALG et SUEZ créent une co-entreprise