Communiqué de la société EXAIL TECHNOLOGIES (ex GROUPE GORGE) du 08/01/2025 - Succès commerciaux du DriX et première vente du modèle Océan, le plus grand drone développé par Exail

08/01/2025 - 17:45

Communiqué de presse

Paris, 8 janvier 2025

Exail annonce aujourd'hui le premier succès commercial du DriX O-16 « Océan », le plus grand drone de sa gamme. Long de 16 mètres et doté d'une autonomie accrue, ce nouveau navire de surface transocéanique autonome a été officiellement lancé en 2024. A la toute fin du mois de décembre, un premier client de la région Asie-Pacifique a choisi le DriX O-16 pour développer des capacités d'hydrographie par drones. Durant ce même mois, deux autres clients ont pris la décision d'acquérir un DriX H-8, le premier modèle de DriX déjà opérationnel sur tous les continents pour des applications hydrographiques

Au total, ces trois succès commerciaux représentent près de 15 M€ de nouvelles commandes de drones pour Exail, complétant ainsi l'excellente dynamique commerciale de l'année 2024.

Le DriX O-16 transocéanique est conçu pour des missions de longue durée allant jusqu'à 30 jours et couvrant une distance jusqu'à 3 500 miles nautiques, équivalente à la traversée de l'océan Atlantique. Avec une longueur de 16 mètres, ce modèle repose sur le même design que le premier DriX de 8 mètres. Équipé de capacités avancées de détection et d'évitement d'obstacles alimentées par l'intelligence artificielle, il bénéficie de l'expertise d'Exail accumulée depuis plus de 40 ans en robotique maritime et en autonomie décisionnelle.

Le premier client pour le modèle transocéanique, un acteur de premier plan dans le secteur civil, exploitera les capacités du drone pour des missions d'hydrographie couvrant aussi bien les faibles profondeurs que les grands fonds marins. Équipé de divers capteurs, incluant un sonar à très basse fréquence, le DriX possède la capacité de cartographier les fonds marins jusqu'à une profondeur de 11 000 mètres.

Les deux DriX H-8 seront également déployés pour des applications civiles en hydrographie. En France, pour le SHOM[1], le DriX marquera un virage dans la transformation des moyens d'acquisition de données hydrographiques et océanographiques nationale. Le second véhicule équipera une entreprise du secteur énergétique basée en Pologne. Celui-ci sera utilisé pour des missions de cartographie des fonds marins et des relevés géophysiques en mer Baltique.

À propos de Exail Technologies

Exail Technologies est une entreprise industrielle spécialisée dans les hautes technologies dans le domaine de robotique autonome avec une intégration verticale des métiers. Le groupe propose des systèmes complexes de drones, de navigation, ainsi que des produits pour l'aérospatial et la photonique. Exail Technologies assure performance, fiabilité et sécurité à ses clients civils et militaires opérant dans des environnements sévères et génère ses revenus dans près de 80 pays.

Exail Technologies est coté sur Euronext Paris Compartiment B (EXA) et fait partie du segment Euronext Tech Leaders, regroupant plus de 110 sociétés Tech leaders dans leur domaine ou en forte croissance.

www.exail-technologies.com

Contacts : Relations investisseurs

Hugo Soussan

Tél. +33 (0)1 44 77 94 86

h.soussan@ exail-technologies.com



Anne-Pauline Petureaux

Tél. +33 (0)1 53 67 36 72

apetureaux@actus.fr Relations médias

Manon Clairet

Tél. +33 (0)1 53 67 36 73

mclairet@actus.fr

[1] Service Hydrographique et Océanographique de la Marine nationale