Communiqué de la société EXAIL TECHNOLOGIES (ex GROUPE GORGE) du 06/01/2025 - Exail renforce ses capacités technologiques et industrielles avec l'acquisition de la société Leukos

06/01/2025 - 07:30

Communiqué de presse

Paris, 6 janvier 2025

Exail annonce l'acquisition de la société Leukos, spécialisée dans le domaine des lasers, dont les lasers supercontinuum. Le groupe Exail opère depuis de nombreuses années dans le secteur de la photonique au sein du segment Technologies avancées, qui soutient son principal segment d'activités Navigation & Robotique maritime.

Leukos est une entreprise française employant une vingtaine de collaborateurs. Elle génère un chiffre d'affaires annuel d'environ 3 millions d'euros, avec une marge d'EBITDA proche de celle du groupe Exail. La société se spécialise depuis plusieurs années dans le développement de produits à haute densité technologique, tels que des micro-lasers impulsionnels, des sources laser supercontinuum, et des lasers ultrabrefs dans le moyen infrarouge.

Cette acquisition, financée par la trésorerie disponible de l'entreprise, est la première effectuée par Exail depuis la fusion entre ECA et iXblue. Bien que de taille modeste, cette opération ouvre la voie à d'importantes synergies technologiques et commerciales pour le groupe en associant les compétences de Leukos avec ses expertises dans les fibres spéciales et les systèmes optiques intégrés. Les équipes des deux sociétés se connaissent déjà, facilitant ainsi une intégration efficace.

Le segment Technologies avancées de Exail développe des composants photoniques et quantiques les plus performants (fibres optiques spéciales, modulateurs optiques, instruments de mesure quantiques) et des produits utilisant les technologies les plus avancées (équipements de communication embarqués, simulateurs, autonomie décisionnelle). Ces composants et produits sont vendus directement à des tiers ou intégrés dans les systèmes du segment Navigation & Robotique Maritime.

Avec cette opération, Exail affirme son ambition de s'imposer comme l'une des entreprises de taille intermédiaire (ETI) les plus innovantes en France. La société se classe parmi les dix premières ETI déposants de brevets auprès de l'INPI et continue d'investir dans la recherche et le développement afin de proposer des produits à forte valeur ajoutée pour ses clients, tant dans les secteurs de la défense que du civil.

À propos de Exail Technologies

Exail Technologies est une entreprise industrielle spécialisée dans les hautes technologies dans le domaine de robotique autonome avec une intégration verticale des métiers. Le groupe propose des systèmes complexes de drones, de navigation, ainsi que des produits pour l'aérospatial et la photonique. Exail Technologies assure performance, fiabilité et sécurité à ses clients civils et militaires opérant dans des environnements sévères et génère ses revenus dans près de 80 pays.

Exail Technologies est coté sur Euronext Paris Compartiment B (EXA) et fait partie du segment Euronext Tech Leaders, regroupant plus de 110 sociétés Tech leaders dans leur domaine ou en forte croissance.

www.exail-technologies.com