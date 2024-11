19/11/2024 - 17:45

Communiqué de presse

Paris, 19 novembre 2024

Exail Technologies a remporté un nouveau succès commercial important pour ses systèmes de navigation et de positionnement pour une application de défense navale. Une marine de la région Asie-Pacifique a décidé d'équiper ses drones autonomes (drones de surface et drones sous-marins) avec un ensemble d'équipements de haute technologie répondant à des besoins en matière de navigation et d'imagerie sous-marine.

Il s'agit d'un contrat de taille très significative pour l'activité Navigation et positionnement, de plusieurs millions d'euros, dont la livraison débutera en 2025.

des centrales inertielles de navigation de la gamme Marins, la plus performante du groupe

des systèmes de positionnement acoustiques sous-marins GAPS

des sonars de l'avant Seapix-FLS, un modèle de sonar innovant développé par Exail.

Cette même marine, partenaire du groupe depuis plusieurs décennies, a également exprimé des besoins complémentaires pour d'autres systèmes proposés par Exail, à la fois en équipements de navigation mais également pour des systèmes robotisés.

Cette commande illustre l'usage croissant des systèmes autonomes dans le domaine naval par les marines du monde entier ainsi que les besoins qui en découlent. Exail bénéficie de cette tendance de fond dans ses deux principales activités : la vente de systèmes de navigation embarqués dans des véhicules autonomes, segment dont la société est leader mondial ; et la vente de systèmes robotisés autonomes, comprenant des drones de surface ou sous-marins.

À propos de Exail Technologies

Exail Technologies est une entreprise industrielle spécialisée dans les hautes technologies dans le domaine de robotique autonome avec une intégration verticale des métiers. Le groupe propose des systèmes complexes de drones, de navigation, ainsi que des produits pour l'aérospatial et la photonique. Exail Technologies assure performance, fiabilité et sécurité à ses clients civils et militaires opérant dans des environnements sévères et génère ses revenus dans près de 80 pays.

Exail Technologies est coté sur Euronext Paris Compartiment B (EXA) et fait partie du segment Euronext Tech Leaders, regroupant plus de 110 sociétés Tech leaders dans leur domaine ou en forte croissance.

