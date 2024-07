31/07/2024 - 18:10

Exail Technologies a signé une commande de près de 60 M€ à destination des marines belge et néerlandaise. Elle s'inscrit dans le cadre du programme BENL qui vise à équiper les deux marines de douze systèmes robotisés de lutte contre les mines sous-marines. Avec cette commande, Exail livrera plusieurs centaines de drones K-STER qui permettront aux marins de réaliser l'intégralité des missions de déminages.

Les drones K-STER interviennent dans la dernière phase des missions afin de neutraliser les menaces sous-marines identifiées préalablement par les autres drones du système de déminage UMIS. Il s'agit de drones « consommables » qui sont détruits lors de la neutralisation de la mine. Ils seront produits en série sur le site d'assemblage de drones à Ostende, en Belgique, et pourront ainsi bénéficier d'effets de volume industriels.

Cette commande illustre les spécificités du business model d'Exail en systèmes de robotique maritime : après le gain d'une commande initiale, chaque contrat génère des revenus additionnels afin de répondre au mieux aux besoins des clients pendant de nombreuses années. Ces commandes peuvent porter sur des consommables tels que les K-STER, mais aussi des pièces de rechange, la maintenance opérationnelle des systèmes, des services complémentaires ou encore des améliorations fonctionnelles de hardware et de software. En nombres de robots, cette commande est la plus importante de l'histoire du groupe. Elle acte le changement d'échelle de l'activité qui passe au niveau de production industrielle.

Le programme BENL poursuit ainsi son avancement. Le 1er navire, construit par le partenaire Naval Group, a d'ailleurs réalisé ses premiers essais à la mer au mois de juillet. Il intègre des systèmes de navigation inertielle ainsi que des sonars Exail qui ont donné entière satisfaction.

Exail Technologies est une entreprise industrielle spécialisée dans les hautes technologies dans le domaine de robotique autonome avec une intégration verticale des métiers. Le groupe propose des systèmes complexes de drones, de navigation, ainsi que des produits pour l'aérospatial et la photonique. Exail Technologies assure performance, fiabilité et sécurité à ses clients civils et militaires opérant dans des environnements sévères et génère ses revenus dans près de 80 pays.

Exail Technologies est coté sur Euronext Paris Compartiment B (EXA) et fait partie du segment Euronext Tech Leaders, regroupant plus de 110 sociétés Tech leaders dans leur domaine ou en forte croissance.

