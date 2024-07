Communiqué de la société EXAIL TECHNOLOGIES (ex GROUPE GORGE) du 25/07/2024 - Un 1er semestre 2024 robuste : +16% de prises de commandes et +5% de revenus

25/07/2024 - 17:45

Communiqué de presse

Paris, 25 juillet 2024 à 18h

Exail Technologies a réalisé un chiffre d'affaires de 163 M€ au premier semestre 2024, soit une augmentation de +5% par rapport au 1er semestre 2023. Cette performance est inférieure à celle visée sur l'ensemble de l'année, en particulier du fait d'une stabilité de l'activité Robotique maritime liée à la préparation et à l'attente de nouvelles prises de commandes significatives. Le groupe a pu compenser en partie ces effets par une croissance supérieure sur les systèmes de navigation. Exail Technologies devrait générer une progression plus importante dès le 3ème trimestre.

Les prises de commandes du semestre sont en croissance, de +16%, avec 162 M€ signés depuis le début d'année. Les commandes du segment Navigation & Robotique maritime, qui représente la majorité des activités, tirent la performance vers le haut avec une augmentation de +25%. L'activité commerciale reste soutenue et le pipeline demeure significatif. Certains processus ont avancé en négociations contractuelles et pourraient être signés très prochainement.

Parmi les succès notables du 1er semestre, Exail a réalisé un niveau d'encaissement supérieur à ses attentes. Le besoin en fonds de roulement (BFR) ne connait pas sur ce semestre de dégradation, contrairement à la saisonnalité traditionnelle du groupe. C'est l'un des effets des politiques mises en place pour améliorer la génération de trésorerie et le désendettement qui se poursuit en 2024.

Chiffre d'affaires du 2ème trimestre et 1er semestre 2024 par segment

Les revenus et les prises de commandes du 2ème trimestre sont inférieures au niveau attendu sur l'ensemble de l'année 2024. Cette situation devrait se redresser dès le 3ème trimestre. Pour autant, les marchés de Exail restent porteurs et l'activité commerciale a été dynamique sur l'ensemble du semestre, comme en témoigne la prise de commandes de +16%.

(en millions d'euros) T2 2024 T2 2023 Var. % S1 2024 S1 2023 Var. % Chiffre d'affaires consolidé 83 85 -3% 163 154 +5% Segment Navigation & Robotique maritime 64 66 -3% 125 117 +7% Segment Technologies avancées 23 22 +1% 44 41 +6% Structure & éliminations intra-groupe -4 -3 - -6 -4 - Carnet de commandes à fin de période 630 614 +2% - - -

Prise de commandes du 1er semestre 2024 : 162 M€, en progression de +16%

Commandes de Navigation en forte hausse, de près de +50%

Les ventes de systèmes de navigation poursuivent leur forte progression ce semestre, avec 88 M€ de nouveaux contrats signés. Le groupe bénéfice de la bonne orientation de l'ensemble de ses marchés sous-jacents, depuis la défense navale jusqu'aux applications spatiales. Plusieurs commandes notables ont complété celles du 1er trimestre. Elles incluent :

De nombreuses commandes, allant de quelques centaines de milliers à plusieurs millions d'euros, pour le modèle PHINS compact dédié aux drones sous-marins. Ce modèle, l'un des plus rentables du groupe, rencontre un succès commercial à une échelle globale et bénéficie de l'accroissement du nombre de drones déployés dans les océans.

Une importante commande pour une application de défense terrestre, de plusieurs millions d'euros, auprès d'un leader mondial basé en Europe. Ce client, satisfait depuis plusieurs années des performances de la gamme URSA augmente significativement le volume commandé auprès du groupe avec ce nouveau contrat.

Plusieurs commandes pour des modèles MARINS, la gamme de centrales inertielles offrant le plus haut niveau de performance. Une nouvelle fois ce trimestre, ce produit génère un niveau élevé de repeat orders, constituant une base de revenus toujours plus large.

Les commandes relatives aux systèmes robotisés sont peu nombreuses ce semestre en raison des calendriers de notifications des marines. Elles concernent essentiellement des revenus récurrents générés par la maintenance des drones en opérations et des services additionnels auprès de clients existants.

Le segment Technologies avancées est bien orienté avec 41 M€ de commandes, majoritairement signées au deuxième trimestre. Les fondamentaux de ces activités restent inchangés par rapport aux trimestres précédents, soutenus par des secteurs porteurs tels que l'aérospatial et les applications lasers. Le segment a notamment bénéficié en fin de période d'une importante commande de près de 10 M€ pour un client aéronautique de premier plan en France.

Un chiffre d'affaires en hausse de +5% au 1er semestre 2024

Exail Technologies a enregistré un chiffre d'affaires de 163 M€ au premier semestre, généré principalement par le segment Navigation & Robotique maritime. La performance est globalement conforme aux attentes du groupe, qui anticipait dès le début d'année une croissance des revenus plus forte au second semestre qu'au 1er semestre.

Segment Navigation & Robotique maritime : 125 M€

La croissance du semestre provient principalement des livraisons de systèmes de navigation. Le rythme de production des centrales inertielles a nettement progressé depuis l'année dernière à la faveur des actions menées pour améliorer l'organisation industrielle et la capacité de production. Les revenus générés par l'activité navigation progressent ainsi de plus de 20% ce semestre.

En revanche, la contribution des activités de robotiques maritimes est stable en raison du choix assumé de répondre à toutes les opportunités commerciales. Ce contexte, annoncé en début d'année et intégré dans les prévisions du groupe, devrait se redresser au second semestre.

Segment Technologies avancées : 44 M€

Ce segment réalise un chiffre d'affaires de 44 M€ au 1er semestre 2024, contre 41 M€ l'an passé. Il s'agit d'une bonne performance compte tenu de l'effet de base défavorable (les revenus du 1er semestre 2023 avait été particulièrement soutenus, en croissance de +28%), en ligne avec la trajectoire visée cette année.

La progression du semestre est notamment tirée par les clients dans le domaine de la défense, qui ont choisi Exail pour développer et livrer différents équipements pour des applications terrestre et aéronautiques. Par ailleurs, les livraisons de composants optiques pour des clients civils continuent de progresser, bénéficiant d'un environnement concurrentiel favorable.

Perspectives

Grâce à la bonne tendance de ses marchés et à la mobilisation des équipes, Exail Technologies a démontré ce semestre sa capacité à relever des défis commerciaux et organisationnels tout en maintenant une performance correcte. La robustesse des revenus et la résilience de la performance commerciale sont des atouts pour maintenir une progression des résultats dans la durée. Exail Technologies attend une croissance des revenus supérieure dès le troisième trimestre.

La société maintient ainsi les perspectives 2024 communiquées lors de la publication des résultats annuels 2023.

