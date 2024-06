12/06/2024 - 19:25

Paris, 12 juin 2024

Exail Technologies, leader mondial dans le domaine de la robotique autonome, a été sélectionné pour participer au projet européen E=MCM (European Extended Mine Countermeasures) soutenu par la Commission Européenne et le Fonds Européen de Défense. En tant que fournisseur du système de drones, Exail occupe une position clé dans le projet et bénéficiera d'une subvention de 10 M€ pour développer de nouvelles fonctionnalités dans sa prochaine génération de drones, la Toolbox 2.0.

La menace des mines maritimes étant une réalité pour les secteurs navals civils et militaires, les marines européennes renforcent leurs capacités à les contrer efficacement dans les zones maritimes à large spectre. Dans ce contexte, E=MCM permettra de poursuivre le travail initié vers la prochaine génération de solutions de lutte contre les mines "made in Europe". Le projet sera réalisé par un consortium de plusieurs sociétés et dirigé par Naval Group, déjà partenaire d'Exail dans le programme belgo-néerlandais de lutte contre les mines. Le projet débutera au dernier trimestre 2024 pour une durée de 3 ans avec comme objectif de fournir de nouveaux prototypes de capacités MCM prêts à être industrialisés dans l'Union européenne.

Grâce à ce projet, Exail Technologies pourra financer les études, prototypes et essais pour développer de nouvelles fonctionnalités de son système de drones UMIS. La Toolbox 2.0 permettra d'aller au-delà des performances du système actuel. Ces nouvelles capacités seront intégrées dans l'offre du groupe et pourront être proposées à nos futurs clients et à nos clients existants pour renforcer leurs capacités opérationnelles.

Exail Technologies est le nouveau nom du Groupe Gorgé, adopté après la transformation du groupe à la fin de l'année 2022, désormais focalisé sur les activités de sa filiale Exail. Exail Technologies est une entreprise industrielle spécialisée dans les hautes technologies dans le domaine de robotique autonome avec une intégration verticale des métiers. Le groupe propose des systèmes complexes de drones, de navigation, ainsi que des produits pour l'aérospatial et la photonique. Exail Technologies assure performance, fiabilité et sécurité à ses clients civils et militaires opérant dans des environnements sévères et génère ses revenus dans près de 80 pays.

