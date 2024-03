26/03/2024 - 07:00

Communiqué de presse

Paris, 26 mars 2024

Exail Technologies annonce aujourd'hui sa commande la plus importante enregistrée par son activité Navigation depuis sa création : le groupe a signé une commande pour plus de 1 000 centrales inertielles pour une application de défense terrestre. Le client est un acteur majeur de ce secteur basé en Europe de l'Ouest. Il a choisi de s'équiper de petits modèles de centrales inertielles Exail qui seront livrées à partir de janvier 2025.

La société a remporté cette commande suite à un appel d'offres concurrentiel impliquant des acteurs locaux et des grands groupes internationaux. Exail Technologies pourra capitaliser sur cette nouvelle référence client pour ouvrir de nouvelles opportunités commerciales et continuer de gagner des parts de marchés dans le domaine de la Défense terrestre.

À propos de Exail Technologies

Exail Technologies est le nouveau nom du Groupe Gorgé, adopté après la transformation du groupe à la fin de l'année 2022, désormais focalisé sur les activités de sa filiale Exail. Exail Technologies est une entreprise industrielle spécialisée dans les hautes technologies dans le domaine de robotique autonome avec une intégration verticale des métiers. Le groupe propose des systèmes complexes de drones, de navigation, ainsi que des produits pour l'aérospatial et la photonique. Exail Technologies assure performance, fiabilité et sécurité à ses clients civils et militaires opérant dans des environnements sévères et génère ses revenus dans près de 80 pays.

Exail technologies est coté sur Euronext Paris Compartiment B (EXA).

