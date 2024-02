Communiqué de la société EXAIL TECHNOLOGIES (ex GROUPE GORGE) du 26/02/2024

26/02/2024 - 18:00

Exail Technologies a généré 104 M€ de revenus au 4ème trimestre 2023, soit une progression de +18% par rapport au 4ème trimestre 2022. Ce trimestre a été caractérisé par la bonne accélération de la production permettant d'atteindre l'objectif annuel avec +16% de croissance sur l'ensemble de l'année 2023. Portée par la bonne dynamique des marchés du groupe, l'activité commerciale a réalisé une solide performance avec 124 M€ de nouvelles commandes au 4ème trimestre, dont un nouveau contrat de lutte contre les mines sous-marines aux Émirats Arabes Unis pour 28 M€.

Pour rappel, Exail Technologies présente son chiffre d'affaires réparti en deux segments d'activités complémentaires et verticalement intégrés :

Le segment Navigation & Robotique maritime comprend les deux activités principales du groupe, intégrées verticalement : la vente de systèmes de navigation, de systèmes de positionnement, de sonars ; la commercialisation de drones et de systèmes de drones autonomes pour les applications maritimes, intégrant les systèmes de navigation et autres équipements du groupe afin de proposer les solutions robotiques les plus performantes. Ce segment représente environ 75% du chiffre d'affaires du groupe et 90% de son carnet de commandes.

Le segment Technologies avancées consiste à développer et commercialiser des composants photoniques et quantiques les plus performants (fibres optiques spéciales, modulateurs optiques, instruments de mesure quantiques) et des produits utilisant les technologies les plus avancées (équipements de communication embarqués, simulateurs, autonomie décisionnelle). Ces composants et produits sont vendus directement à des tiers ou intégrés dans les systèmes du segment Navigation & Robotique Maritime. Ce segment représente environ 25% du chiffre d'affaires du groupe et 10% de son carnet de commandes.

Chiffre d'affaires par segment 2023 et 2022 à périmètre équivalent

(en millions d'euros)



T4

2023



T4

2022[1]



Var.

%



FY

2023



FY

2022

à périmètre équivalent[2]



Var.

% Chiffre d'affaires consolidé 104 89 +18% 323 278 +16% Segment Navigation & Robotique maritime 79 66 +21% 245 211 +16% Segment Technologies avancées 26 24 +8% 85 71 +19% Structure & éliminations intra-groupe -1 -1 - -7 -4 - Carnet de commandes à fin de période 630 628 - 630 628 -

Chiffre d'affaires 2023 et 2022 publié[3]

(en millions d'euros)

FY

2023

FY

2022

publié

Var.

% Chiffre d'affaires consolidé 323 180 +80%

Prise de commandes du 4ème trimestre 2023 : 124 M€, en progression de +20%

Les commandes ont été élevées ce trimestre, en particulier grâce à la poursuite des succès commerciaux pour des systèmes de navigation et à un nouveau contrat important pour un système robotisé de lutte contre les mines sous-marines. Sur l'année 2023, les commandes s'élèvent à 324 M€, en croissance de +14%.

Segment Navigation et Robotique Maritime : 101 M€ de commandes, en croissance de +50%

Près de 55 M€ de commandes pour des systèmes de navigation et positionnement

Dans le domaine de la défense navale, Exail a de nouveau été sélectionné sur des programmes stratégiques au dernier trimestre 2023. Ils concernent plusieurs grandes marines mondiales et représentent chacun plusieurs millions d'euros pour le groupe. L'un des succès notables du trimestre concerne l'équipement des futures frégates anti sous-marins de la marine néerlandaise avec des centrales inertielles haut de gamme.

Globalement sur l'année 2023, le groupe, déjà leader dans ces applications, a remporté des parts de marché grâce à la qualité de ses solutions.

Exail a également réalisé des percées dans plusieurs marchés pour des applications civiles. Les contrats notables de la fin d'année comprennent :

Une commande de près de 10 M€ dans le transport maritime auprès d'un leader mondial du secteur,

Une nouvelle commande dans le New Space avec la centrale Astrix-NS. Cette signature confirme le bon positionnement de ce nouveau produit dont la commercialisation a débuté en 2023.

Un nouveau contrat d'envergure pour un système robotisé au Moyen-Orient

À l'issue d'un appel d'offres international pour une application de Défense, Exail Technologies a signé en toute fin d'année 2023 un contrat de 28 M€ pour fournir un système de drones à la Marine des Émirats Arabes Unis. Le programme devrait débuter dès le mois de février et générer des revenus en 2024. Il s'étalera sur 3 ans. Plus de détails sur ce programme pourront être dévoilés dans un second temps avec l'accord du client.

Ce contrat confirme le leadership d'Exail Technologies dans le domaine des systèmes robotisés pour la défense. Il renforce également la visibilité du groupe sur les marchés internationaux et sa capacité à répondre aux besoins complexes et exigeants de ses clients. Ce succès ouvre la voie à de nouvelles opportunités commerciales pour les appels d'offres en cours et à venir, tant au Moyen-Orient qu'ailleurs dans le monde.

Par ailleurs, Exail a sécurisé pour plus de 10 M€ de commandes au sein de contrats existants, pour des services complémentaires ou de la maintenance opérationnelle.

Segment Technologies avancées : un bon niveau d'activité commerciale

Le segment Technologies avancées a poursuivi sa bonne dynamique, avec 22 M€ de commandes au 4ème trimestre 2023. Ces commandes sont générées pour moitié par des ventes de composants optiques et quantiques de pointe auprès d'une base de clients très diversifiés. L'autre moitié comprend notamment des équipements critiques pour l'aéronautique civile (tels que des balises de détresses).

Par rapport au même trimestre l'an passé, le niveau de prise de commandes est inférieur de 13 M€ en raison d'un contrat exceptionnellement important pour ce segment (de l'ordre de 20 M€), qui avait été signé en décembre 2022.

Parmi les secteurs porteurs, les applications dans le domaine spatial ont fortement progressé, ainsi que les applications de télécommunications et de mesures physiques par lasers. Parmi les commandes marquantes du trimestre, nous pouvons mentionner :

Une commande complémentaire de systèmes optiques intégrés pour un leader mondial des mesures topographiques de haute précision. Après une 1 ère commande en début d'année, ce client a confié à Exail une commande deux fois plus importante en fin d'année.

commande en début d'année, ce client a confié à Exail une commande deux fois plus importante en fin d'année. Une première commande d'instruments quantiques pour un nouvel acteur du secteur, WeLinq, qui a sélectionné Exail comme fournisseur pour son projet de mémoires quantiques à un standard industriel.

Plusieurs commandes de composants optiques à destination de laboratoires de recherches de pointe en physique appliquée, tel que le laboratoire John Hopkins, le plus important aux USA.

Un chiffre d'affaires en hausse de +18% au dernier trimestre 2023

Exail Technologies a enregistré un chiffre d'affaires de 104 M€ au dernier trimestre. Ce niveau élevé par rapport aux trimestres précédents est lié à la saisonnalité du dernier trimestre (le plus important de l'année). La croissance du chiffre d'affaires a été portée principalement par les systèmes de navigation.

Sur l'année 2023, le chiffre d'affaires du groupe s'élève à 323 M€, soit une augmentation de 16% par rapport à l'année 2022 à périmètre équivalent.

Navigation & Robotique maritime : 79 M€, +21% de croissance

La croissance du trimestre a été principalement soutenue par les ventes de centrales inertielles et de systèmes de positionnement acoustiques. Les équipes du groupe ont réussi à augmenter les livraisons de ces produits de +43% ce trimestre. Le secteur de la Défense navale a été le plus important, suivi par les applications pour les opérations maritimes civiles.

Les programmes de lutte contre les mines sous-marines ont également apporté une contribution positive, notamment le programme BENL, qui concerne la fourniture de systèmes de drones sous-marins aux marines belge et néerlandaise. Sur l'année 2023, le chiffre d'affaires généré sur ce programme est d'environ 55 M€ (+10 M€ par rapport à 2022, conforme au plan d'écoulement du carnet). La contribution de nouveaux contrats de systèmes robotisés est en revanche inférieure aux attentes en raison des reports dans le temps.

Technologies avancées : un dernier trimestre moins fort (+8%) au sein d'une excellente année (+19%)

Les revenus de ce segment sont à un niveau satisfaisant au dernier trimestre. La croissance, inférieure à celle du 1er segment, reflète la saisonnalité différente en 2023 en raison du mix des affaires. Sur l'année 2023, les revenus sont en forte hausse de +19%. L'activité réalisée par ce segment au profit du segment Navigation & Robotique maritime a nettement augmenté en 2023 en raison de l'accroissement de la production de systèmes de navigation, utilisant des fibres et modulateurs optiques produits en interne.

Perspectives

Exail Technologies devrait profiter de la bonne dynamique de ses marchés, tant dans le secteur de la Défense que pour les applications civiles, et de son carnet de commande élevé. L'année 2024 devrait être très active en matière d'appels d'offres, avec plusieurs grands programmes qui pourraient se décider. Exail Technologies continuera à investir significativement et à mobiliser ses ressources dans les actions commerciales (réponses à appels d'offres, offres spontanées, démonstrations...) avec l'objectif de sécuriser un carnet de commande très important à moyen-terme. Ces efforts se sont révélés payants en 2023 au Moyen-Orient.

Le déroulement du programme pour les marines belge et néerlandaise laisse présager une activité stable en 2024. La croissance de la division Navigation & Robotique Maritime sera donc portée par la Navigation, qui devrait croitre de plus de 15%. La division Technologie avancées devrait elle aussi croitre de plus de 15%.

Sur l'ensemble de l'exercice 2024, Exail Technologies vise une augmentation à deux chiffres de son chiffre d'affaires.

Sur le moyen terme, le groupe est particulièrement confiant sur les tendances profondes qui portent ses activités :

Les évolutions technologiques de ses marchés poussent à l'adoption plus large des technologies robotiques, photoniques, quantiques, sonars et navigation de nouvelle génération maitrisées par le groupe aux dépends de technologies plus anciennes,

Le contexte géopolitique, qui a d'abord bénéficié aux investissements de défense à cycles courts, devrait maintenant bénéficier également aux grands programmes visés par Exail Technologies.

À propos de Exail Technologies

Exail Technologies est le nouveau nom du Groupe Gorgé, adopté après la transformation du groupe à la fin de l'année 2022, désormais focalisé sur les activités de sa filiale Exail. Exail Technologies est une entreprise industrielle spécialisée dans les hautes technologies dans les systèmes de navigation et la robotique autonome avec une intégration verticale des métiers. Le groupe propose des systèmes complexes de drones, de navigation, ainsi que des produits pour l'aérospatial et la photonique. Exail Technologies assure performance, fiabilité et sécurité à ses clients civils et militaires opérant dans des environnements sévères. La société génère ses revenus dans près de 80 pays.

Exail Technologies est coté sur Euronext Paris Compartiment B (EXA).

www.exail-technologies.com

[1] Le chiffre d'affaires 2022 a été ajusté à 88,5 M€ (88,3 publié l'an passé) dans le cadre de l'application de la norme IFRS 3R – Regroupements d'entreprises, des ajustements ayant été portés au bilan d'entrée de périmètre de la société iXblue.

[2] Le chiffre d'affaires 2022 à périmètre équivalent inclut la contribution du groupe iXblue sur la totalité de l'année 2022, comme si l'acquisition avait eu lieu au 1er janvier 2022 et non pas le 29 septembre 2022. Le chiffre d'affaires 2022 à périmètre équivalent a été ajusté à 278 M€ (contre 279 M€ publié l'an passé) en cohérence avec les ajustements réalisés en application de la norme IFRS 3R. Le carnet de commandes a également été ajusté pour homogénéiser les méthodes. Il s'établissait au 31 décembre 2022 à 628 M€ (contre 634 M€ publié).

[3] Le chiffre d'affaires consolidé 2022 n'inclut le groupe iXblue que sur un trimestre. Ce chiffre d'affaires a été ajusté (+0,2 M€) dans le cadre de l'application de la norme IFRS 3R.