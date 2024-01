31/01/2024 - 17:45

Communiqué de presse

Paris, 31 janvier 2024

À l'issue d'un appel d'offres international pour une application de Défense, Exail Technologies vient de remporter un contrat de 28 millions d'euros pour fournir un système de drones à la Marine des Émirats Arabes Unis. Le programme devrait débuter dès le mois de février et générer des revenus en 2024[1]. Il s'étalera sur 3 ans.

Après accord avec le client, des informations complémentaires pourraient être communiquées ultérieurement sur les solutions retenues.

À propos de Exail Technologies

Exail Technologies est le nouveau nom du Groupe Gorgé, adopté après la transformation du groupe à la fin de l'année 2022, désormais focalisé sur les activités de sa filiale Exail. Exail Technologies est une entreprise industrielle spécialisée dans les hautes technologies dans le domaine de robotique autonome avec une intégration verticale des métiers. Le groupe propose des systèmes complexes de drones, de navigation, ainsi que des produits pour l'aérospatial et la photonique. Exail Technologies assure performance, fiabilité et sécurité à ses clients civils et militaires opérant dans des environnements sévères et génère ses revenus dans près de 80 pays.

Exail Technologies est coté sur Euronext Paris Compartiment B (EXA).

www.exail-technologies.com

Contacts : Relations investisseurs

Hugo Soussan

Tel. +33 (0)1 44 77 94 86

h.soussan@exail-technologies.com



Anne-Pauline Petureaux

Tel. +33 (0)1 53 67 36 72

apetureaux@actus.fr Relations médias

Manon Clairet

Tél. +33 (0)1 53 67 36 73

mclairet@actus.fr

[1] Le contrat ayant été signé fin décembre 2023, ce contrat sera comptabilisé dans les prises de commandes de l'exercice 2023.