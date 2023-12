11/12/2023 - 08:00

Communiqué de presse

Paris, 11 décembre 2023

Exail Technologies annonce avoir remporté un nouveau contrat de plusieurs millions d'euros pour une application de déminage terrestre à destination des forces françaises. Fort de son expertise dans les opérations à distance de drones et en déminage, Exail a été sélectionné pour « droniser » un véhicule de déminage terrestre afin de le rendre opérable à distance. Il s'agit de la poursuite d'un programme sur lequel le groupe travaille depuis plusieurs années et qui s'accélère dans le contexte géopolitique actuel. La livraison des différents systèmes devrait intervenir progressivement jusqu'en 2026.

Ce nouveau contrat illustre la dynamique de vente des produits et d'équipements d'Exail à destination de la Défense terrestre. Depuis le mois de septembre, le groupe a enregistré de nouvelles commandes pour des systèmes de navigation de la gamme Advans, dédiée à la Défense terrestre. Le carnet de commande liée à ces applications a fortement augmenté depuis quelques années sous les effets combinés d'un marché porteur et de gains de part de marché.

Ce récent succès démontre la capacité de la société à générer des revenus à chaque étape de la chaîne de valeur. Le groupe monte ainsi en puissance sur des applications connexes à celles où Exail est reconnu comme leader, en declinant les même équipements et technologies sur de nouveaux marchés.

À propos de Exail Technologies

Exail Technologies est le nouveau nom du Groupe Gorgé, adopté après la transformation du groupe à la fin de l'année 2022, désormais focalisé sur les activités de sa filiale Exail. Exail Technologies est une entreprise industrielle spécialisée dans les hautes technologies dans le domaine de robotique autonome avec une intégration verticale des métiers. Le groupe propose des systèmes complexes de drones, de navigation, ainsi que des produits pour l'aérospatial et la photonique. Exail Technologies assure performance, fiabilité et sécurité à ses clients civils et militaires opérant dans des environnements sévères et génère ses revenus dans près de 80 pays.

Exail technologies est coté sur Euronext Paris Compartiment B (EXA).

www.exail-technologies.com