Paris, 24 octobre 2023 à 18h

Exail Technologies a réalisé 65 M€ de chiffre d'affaires au 3ème trimestre 2023, en hausse de +14% par rapport au 3ème trimestre 2022 à périmètre équivalent et de +130% par rapport au 3ème trimestre 2022 publié. Le trimestre a été marqué par une activité commerciale soutenue, avec l'avancement de certains appels d'offres significatifs et la progression des prises de commandes de +20%, tirée notamment par les ventes de systèmes de navigation.

Pour rappel, Exail Technologies présente désormais son chiffre d'affaires réparti en deux segments d'activités complémentaires et verticalement intégrés :

Le segment Navigation & Robotique maritime comprend les deux activités principales du groupe, intégrées verticalement : la vente de systèmes de navigation, de systèmes de positionnement, de sonars ; la commercialisation de drones et de systèmes de drones autonomes pour les applications maritimes, intégrant les systèmes de navigation et autres équipements du groupe afin de proposer les solutions robotiques les plus performantes.

Ce segment représente environ 75% du chiffre d'affaires du groupe et 90% de son carnet de commandes.

Le segment Technologies avancées consiste à développer et commercialiser des composants photoniques et quantiques les plus performants (fibres optiques spéciales, modulateurs optiques, instruments de mesure quantiques) et des produits utilisant les technologies les plus avancées (équipements de communication embarqués, simulateurs, autonomie décisionnelle). Ces composants et produits sont vendus directement à des tiers ou intégrés dans les systèmes du segment Navigation & Robotique Maritime.

Ce segment représente environ 25% du chiffre d'affaires du groupe et 10% de son carnet de commandes.

Chiffre d'affaires par segment 2023 et 2022 à périmètre équivalent[1]

(en millions d'euros)



T3

2023



T3

2022

à périmètre équivalent



Var.

%



9 mois

2023



9 mois

2022

à périmètre équivalent



Var.

% Chiffre d'affaires consolidé 64,7 56,6 +14% 218,4 191,5 +14% Segment Navigation & Robotique maritime 49,3 42,4 +16% 165,8 147,1 +13% Segment Technologies avancées 17,9 15,2 +18% 59,2 47,4 +25% Structure & éliminations intra-groupe -2,5 -1,0 - -6,6 -3,0 - Carnet de commandes à fin de période 610 n.a - 610 n.a -

Chiffre d'affaires 2023 et 2022 publié

(en millions d'euros)



T3 2023



T3 2022

publié



Var.

%



9 mois

2023



9 mois

2022

publié



Var.

% Chiffre d'affaires consolidé 64,7 28,2 +130% 218,4 91,1 +140%

Une activité commerciale soutenue

La dynamique commerciale du groupe est restée intense en ce 3ème trimestre, sur les deux grands volets que sont l'avancement des appels d'offres et les ventes de produits, d'équipement et de composants.

Sur les appels d'offres pour des grands systèmes de déminage ou de survey, Exail Technologies a réalisé plusieurs avancées significatives, notamment dans le processus en Australie (lien vers le communiqué dédié). La dynamique commerciale a ainsi produit deux effets notables depuis le début de l'année : d'une part, l'augmentation de nos chances de remporter les appels d'offres en cours et d'autre part l'ouverture de nouvelles opportunités significatives dans plusieurs régions du monde.

Ces différents progrès tangibles n'ont pas encore d'effets visibles dans les chiffres publiés. Les nouvelles commandes signées de systèmes sont donc faibles ce trimestre, contrairement aux ventes de drones à l'unité et de produits et composants. Les prises de commandes sont en croissance de +20% au troisième trimestre 2023, représentant 60 M€.

Les commandes de drones à l'unité sont en progression ce trimestre. Parmi les succès notables, le groupe a remporté une nouvelle commande de DriX, le drone de surface dédié au survey. Le client, un acteur prestigieux de l'hydrographie, opère déjà plusieurs DriX et est un pionnier des opérations multi drones pour l'hydrographie.

L'activité la plus dynamique concerne les systèmes de navigation et de positionnement, qui représentent près de la moitié des commandes du trimestre. Plusieurs commandes significatives soutiennent la hausse des volumes, à la fois dans le domaine civil et dans la défense. Plus de détails sont disponibles dans les communiqués dédiés : Une commande record d'une centaine de centrales inertielles dans le domaine civil et Vers une année record avec quatre nouvelles commandes importantes pour près de 10 M€.

Enfin, les commandes de composants et produits de la division Technologies Avancées poursuivent leur progression continue depuis le début de l'année. La demande reste structurellement forte dans ces activités de pointe et cette tendance devrait se poursuivre dans les années à venir.

Depuis le début de l'année, les prise de commandes représentent près de 200 M€, soit +10% par rapport aux neuf premiers mois de 2022. Il s'agit d'une progression correcte compte-tenu du calendrier des grands appels d'offres mais relativement décevante au regard des ambitions importantes du groupe. Exail Technologies entend améliorer ce niveau significativement au cours des prochains semestres.

Une croissance de +14% des revenus au 3ème trimestre 2023

Navigation & Robotique maritime : +16% de croissance

La progression des revenus de ce segment reflète sans surprise les conséquences de l'activité commerciale des précédents trimestres et la montée en puissance des programmes de lutte contre les mines sous-marine, notamment le programme BENL. Ce dernier, qui représente environ 20% des revenus du groupe, poursuit son bon déroulement avec des jalons techniques importants prévus en fin d'année 2023. Une avancée notable a eu lieu début octobre avec la livraison des sonars d'évitement d'obstacle SeapiX FLS sur le 1er navire de chasse aux mines en construction.

La croissance est également tirée par l'accélération des livraisons de systèmes de navigation, afin de délivrer le carnet de commande toujours plus élevé de cette activité. Le troisième trimestre a déjà connu une progression notable de près de 20% et le quatrième trimestre devrait connaitre une forte accélération avec des enjeux de production significatifs.

Technologies avancées : une forte demande structurelle

Les livraisons de ce segment ont progressé ce trimestre, à la fois pour des besoins internes et pour des clients externes. Les moteurs de ce segment restent sensiblement les mêmes ce trimestre que depuis le début de l'année : l'industrie aérospatiale, les télécommunications et les fabricants et utilisateurs de lasers de pointe, comme les applications quantiques.

Perspectives

Un an après l'acquisition d'iXblue, Exail Technologies est engagé dans une trajectoire de croissance soutenue. Le groupe se dirige vers une année record pour ses systèmes de navigation, de composants photoniques et travaille activement sur un nombre croissant d'opportunités en robotique maritime. L'avancement de l'appel d'offres en Australie, dans lequel Exail a été sélectionné pour les phases finales, constitue une étape importante. Cette opportunité de plusieurs centaines de millions d'euros pourrait connaitre de nouvelles avancées dans les prochains mois. La société communiquera des informations au marché dans la mesure du possible compte-tenu des clauses de confidentialité importantes sur cet appel d'offres.

Exail Technologies réalise ainsi un bon troisième trimestre 2023 sur fond d'activité commerciale intense. Le groupe confirme son objectif 2023 d'une croissance du chiffre d'affaires de plus de 15% par rapport au chiffre d'affaires 2022 à périmètre équivalent. Le quatrième trimestre sera le plus important en termes de commandes, de livraisons et de passages de jalons techniques, avec des enjeux de production importants compte-tenu des volumes de produits à livrer.

[1] Le chiffre d'affaires à périmètre équivalent 2022 inclut la contribution du groupe iXblue sur la période concernée, comme si l'acquisition avait eu lieu au 31 décembre 2021. Pour rappel, l'acquisition a eu lieu le 29 septembre 2022.