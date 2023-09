27/09/2023 - 20:45

Communiqué de presse

Paris, 27 septembre 2023 à 18h

Des erreurs se sont glissées dans le tableau en page 2 colonne "H1 2022 périmètre équivalent" et les variations associées. Le communiqué a été corrigé sur ce tableau.

Des résultats financiers à un bon niveau

Revenus : +14% sur le 1 er semestre, avec une accélération au deuxième trimestre (+19%)

semestre, avec une accélération au deuxième trimestre (+19%) Profitabilité : un EBITDA courant de 32 M€, soit 21% de marge

Un résultat net de +26 M€

Une capacité d'autofinancement de +28 M€

139 M€ de prise de commandes

Une bonne performance dans les activités à cycle court, notamment les systèmes de navigation

L'activité commerciale reste soutenue sur les appels d'offres en cours

Un carnet de commandes de 614 M€

Des perspectives confirmées

Les marchés du groupe restent bien orientés, tant dans la Défense que le Civil

Les efforts de R&D, à travers de nombreux projets, se maintiennent pour renouveler nos produits et conquérir de nouveaux marchés

Guidance 2023 confirmée : croissance des revenus >15%.

Compte de résultat du 1er semestre 2023

(en millions d'euros) H1 2023 H1 2022

périmètre équivalent[1] H1 2022 retraité[2] Var M€

vs périmètre équivalent) Variation

% Carnet de commandes à fin de période 614 - 482 - - Chiffre d'affaires 153,6 134,9 63,3 +18,7 +14% EBITDA courant[3] 31,8 32,4 11,4 -0,6 -2% Marge d'EBITDA courant (%) 20,7% 24,0% 18,1% -3,3 pts - Résultat d'exploitation3 17,4 18,5 4,9 -1,1 -6% Autres éléments du résultat opérationnel -9,4 -0,8 -1,4 -8,5 n.a Résultat opérationnel 8,0 17,7 3,5 -9,7 -55% Résultat financier -11,8 -10,6 -1,0 -1,2 11% Impôts -1,1 -0,8 -5,6 -0,3 34% Résultat net des activités non poursuivies 31,4 -2,5 -2,5 +33,9 n.a Résultat net consolidé 26,5 3,8 -5,6 +22,7 n.a Résultat net part du groupe 25,7 1,0 -5,8 +24,7 n.a

La dernière cession des activités de l'ancien pôle Ingénierie & Systèmes de Protection a été réalisée à la fin du 1er trimestre 2023, conformément au calendrier annoncé. Cette opération génère en 2023 un encaissement de 30 M€ pour Exail Technologies, la plus-value est intégralement constatée dans les comptes du premier semestre. Le pôle ISP ne contribue plus au compte de résultat 2022 que sur la ligne du résultat des activités non poursuivies (application de la norme IFRS 5).

154 M€ de revenus au 1er semestre 2023

Exail technologies réalise +14% de croissance des revenus au 1er semestre 2023, avec une accélération au deuxième trimestre (+19%).

Segment Navigation & Robotique maritime : des avancées dans les applications civiles et de défense

Les revenus du segment Navigation & Robotique maritime ont progressé de +11% au 1er semestre 2023, dont +20% au 2ème trimestre 2023. Ce segment comprend les deux activités principales du groupe, intégrées verticalement : la vente de systèmes de navigation et de positionnement et la commercialisation de drones et de systèmes de drones autonomes pour les applications maritimes. La progression des revenus est portée par trois vecteurs de croissance importants :

L'avancement des grands programmes de défense en cours, notamment les programmes de lutte contre les mines sous-marines.

La croissance des applications existantes dans le domaine maritime, pour divers secteurs (énergies marines renouvelables, chantiers maritimes, etc.).

La percée sur des applications en plein essor grâce à des solutions différenciantes, telles que la cartographie sous-marine par drone ou la navigation spatiale.

Segment Technologies avancées : une forte demande qui se traduit en livraisons record

Ce segment consiste à développer et commercialiser des composants photoniques et quantiques les plus performants (fibres optiques spéciales, modulateurs optiques, instruments de mesure quantiques) et des produits utilisant les technologies les plus avancées (équipements de communication embarqués, simulateurs, autonomie décisionnelle). Ces composants et produits sont vendus directement à des tiers ou intégrés dans les systèmes du segment Navigation & Robotique Maritime.

La montée en puissance du rythme de production de ce segment se poursuit et a su répondre aux commandes importantes du trimestre, tant pour des besoins internes que pour des clients tiers. Les revenus de ce segment progressent ainsi de +28%. La base de clients très diversifiée regroupe de nombreux acteurs de pointe dans les lasers, les télécommunications, l'aéronautique, le spatial, la défense ou encore le quantique, qui s'appuient sur Exail comme fournisseur stratégique et récurrent.

Plus de détails sur les revenus du 1er semestre 2023 sont disponibles dans le communiqué dédié publié le 26 juillet 2023 (lien vers le communiqué).

Des résultats financiers à un bon niveau

Résultat d'exploitation par division[4]

(en millions d'euros) H1 2023 H1 2022

à périmètre équivalent[5] Var

M€ Variation

% Navigation

& Robotique maritime Chiffre d'affaires 116,4 104,7 +12 +11% EBITDA courant 24,8 - - - Marge d'EBITDA courant (%) 21,3% - - - Résultat d'exploitation 14,9 - - - Technologies avancées Chiffre d'affaires 41,3 32,2 +9 +28% EBITDA courant 7,4 - - - Marge d'EBITDA courant (%) 17,9% - - - Résultat d'exploitation 4,8 - - -

Une marge d'EBITDA courant de 21%

Exail Technologies a généré 32 M€ d'EBITDA courant au 1er semestre 2023, en ligne avec les attentes dans cette 1ère année d'intégration du nouveau groupe Exail. La marge d'EBITDA courant est en retrait par rapport à l'an passé à périmètre équivalent et proche de celle du deuxième semestre. Elle s'établit à un bon niveau et peut varier d'un semestre à l'autre en fonction du mix des marges sur les affaires livrées au cours de l'année.

Le segment Navigation et Robotique maritime, qui concentre l'essentiel des activités du groupe, réalise 21% de marge d'EBITDA courant au 1er semestre grâce à l'avancement des grands programmes de Défense et aux livraisons de systèmes de navigation inertielle.

Le segment Technologies avancées a généré 18% de marge d'EBITDA courant. Il comprend d'une part des activités à forte marge, telles que les fibres optiques pour des applications lasers mais également des activités en développement (telles que les drones terrestres et certains instruments quantiques) qui contribuent encore peu à la profitabilité du groupe cette année. La profitabilité de ce pôle est également impactée par la baisse des ventes d'équipements embarqués pour le secteur aéronautique, où les clients attendent la nouvelle version de la balise de détresse ELITE SC.

Un résultat opérationnel de 8 M€

Les dotations aux amortissements et provisions représentent 14 M€ au 1er semestre 2023, un niveau stable par rapport à l'an passé. Le résultat d'exploitation s'établit ainsi à 17,4 M€.

Les autres éléments du résultat opérationnel représentent 9 M€, dont la moitié provient de la baisse de la valeur des actions Prodways Group et n'a pas d'effet sur la trésorerie[6]. Ces actions Prodways Group ont été distribuées aux actionnaires au mois de juin 2023. Le solde comprend des coûts liés au plan d'intéressement et de rétention des collaborateurs mis en place par iXblue (renommée EXAIL) depuis plusieurs années et les derniers coûts liés à l'acquisition de iXblue. En conséquence, le résultat opérationnel de la société s'établit à 8 M€.

Coût de l'endettement financier en hausse, avec un effet partiel sur la trésorerie

L'acquisition de la société iXblue a pu être réalisée sans augmentation de capital d'Exail Technologies grâce à un effet de levier créé au niveau de la filiale EXAIL HOLDING, à laquelle ECA Group a été apportée. Cette structure financière offre un potentiel de création de valeur important, du fait de l'amplification des effets de la croissance du groupe par le levier financier. Elle engendre cependant une augmentation du coût de l'endettement financier, à 12 M€ au 1er semestre 2023.

Une partie importante des intérêts constatés - les intérêts des obligations émises auprès de ICG - est capitalisée et n'a donc pas d'effet sur la trésorerie. Les décaissements liés aux intérêts de la dette représentent un peu plus de la moitié de la charge figurant au compte de résultat. Ces coûts devraient diminuer dans les années à venir avec le désendettement progressif de la société.

Structure financière à fin juin 2023

La capacité d'autofinancement générée par l'activité[7] s'élève à +28 M€ au 1er semestre 2023. Cette performance est compensée par le fort accroissement du BFR (+31 M€), pénalisé par une saisonnalité traditionnellement défavorable entre les deux semestres, notamment cette année sur les jalons de paiement du programme BENL. Le BFR est également impacté par un retard de paiement d'un jour ouvré (du 30 juin au 4 juillet), pour 7 M€.

Les capex représentent 14 M€, comprenant essentiellement les investissements en R&D, ainsi que des investissements dans certains outils de production.

Exail Technologies a également encaissé 30 M€[8] grâce à la cession du pôle ISP au 1er semestre 2023. Ce produit de cession a été utilisé en juillet 2023 pour procéder à l'acquisition de 5% de la filiale EXAIL Holding pour 24,5 M€ (plus de détails sur cette opération sont disponibles dans le communiqué du 26 juillet 2023).

À fin juin 2023, la trésorerie du groupe s'élevait donc à 70 M€ (contre 59 M€ à fin 2022). La dette nette du groupe ajustée3 est relativement stable, à 269 M€, incluant les obligations in fine (2030) souscrites par le partenaire financier ICG. Elle s'établit à 183 M€ en excluant ces obligations, qui sont sans impact cash avant leur maturité.

Perspectives

139 M€ de prises de commandes au 1er semestre 2023, +6% vs H1 2022

Les prises de commandes du semestre sont tirées par le segment Navigation & Robotique maritime, avec 110 M€ de nouvelles commandes, soit +14 M€ par rapport à l'an passé à périmètre équivalent. Cette performance, bien que relativement décevante, reste solide compte tenu du décalage de certains appels d'offres en cours dans le domaine de la lutte contre les mines sous-marines, notamment au Moyen-Orient. Plusieurs processus sont toujours en cours et Exail Technologies continuera à communiquer sur l'évolution de ces projets tout en respectant les contraintes de confidentialité de ces processus.

Le segment Technologies avancées a enregistré 31 M€ de commande au 1er semestre 2023, en baisse de 6 M€ par rapport à l'an passé. Dans un contexte de forte dynamique commerciale sur les activités de composants optiques, le groupe a fait le choix de privilégier les besoins interne du segment Navigation & Robotique maritime au détriment des prises de commandes externe, afin d'être en mesure de répondre à l'importante demande de systèmes inertiels de navigation. Les commandes ont également été pénalisées par la baisse des ventes d'équipements embarqués pour le secteur aéronautique, tel que mentionné plus haut dans ce communiqué.

Des marchés porteurs et bien orientés

Les marchés du groupe restent bien orientés grâce à la poursuite de tendance de fonds porteuses dans les principales applications du groupe. Dans le domaine civil, les besoins d'équipements de pointe pour réaliser des missions d'hydrographie restent importants. Ils sont portés par des enjeux souverains, tels que la construction de champs éoliens en mer, la protection des océans ou l'exploration des grands fonds marins. Ces tendances se retrouvent dans les récentes prises de commandes du groupe, qui a annoncé en septembre une commande record dans le domaine maritime civil pour des équipements de navigation et une nouvelle commande du drone DriX.

Dans le domaine de la Défense, la hausse globale des budgets de défense à l'échelle mondiale (+130 Md$ en 2022) soutient les activités du groupe. La modernisation et la dronisation des forces navales débutent, permettant aux marines de réaliser des missions de protection et surveillance plus efficacement et à moindre coût. Le Centre d'études stratégiques de la Marine s'attend ainsi à « une prolifération des drones »[9], qui devrait bénéficier aux activités du groupe.

Exail Technologies réalise un début 2023 avec un bon niveau de revenus et de profitabilité. Le groupe confirme son objectif 2023 d'une croissance du chiffre d'affaires de plus de 15% par rapport au chiffre d'affaires 2022 à périmètre équivalent. La direction du groupe s'attend donc à un chiffre d'affaires significativement plus élevé au deuxième semestre.

Prochains évènements financiers

Activité du 3ème trimestre 2023 : 26 octobre 2023

À propos de Exail Technologies

Exail Technologies est le nouveau nom du Groupe Gorgé, adopté après la transformation du groupe à la fin de l'année 2022, désormais focalisé sur les activités de sa filiale Exail. Exail Technologies est une entreprise industrielle spécialisée dans les hautes technologies dans le domaine de la robotique autonome avec une intégration verticale des métiers. Le groupe propose des systèmes complexes de drones, de navigation, ainsi que des produits pour l'aérospatial et la photonique. Exail Technologies assure performance, fiabilité et sécurité à ses clients civils et militaires opérant dans des environnements sévères et génère ses revenus dans près de 80 pays.

Exail technologies est coté sur Euronext Paris Compartiment B (EXA).

www.exail-technologies.com

Contacts Relations investisseurs

Hugo Soussan

Tel. +33 (0)1 44 77 94 86

h.soussan@exail-technologies.com



Anne-Pauline Petureaux

Tel. +33 (0)1 53 67 36 72

apetureaux@actus.fr Relations médias

Manon Clairet

Tél. +33 (0)1 53 67 36 73

mclairet@actus.fr

ANNEXES

Définition des indicateurs alternatifs de performance

EBITDA courant : Résultat opérationnel avant « dotations nettes aux amortissements et provisions », « autres éléments du résultat opérationnel » et « quote-part dans les résultats des entreprises associées ».

Résultat d'exploitation : Résultat opérationnel avant « autres éléments du résultat opérationnel » et « quote-part dans les résultats des entreprises associées ».

Capacité d'autofinancement : Flux de trésorerie généré par l'activité avant variation du besoin en fonds de roulement et après neutralisation du coût de l'endettement financier net et des impôts.

Dette nette ajustée : Dette nette incluant l'autocontrôle, hors dette de loyers IFRS 16.

Compte de résultat S1 2023

(en milliers d'euros) S1 2023 S1 2022 retraité S1 2022 à périmètre équivalent[10] Chiffre d'affaires 153 583 63 317 134 886 Production immobilisée 10 666 4 754 9 244 Production stockée 5 598 373 4 929 Autres produits de l'activité 9 884 3 478 9 805 Achats consommés et charges externes (78 311) (28 853) (63 808) Charges de personnel (66 860) (30 740) (61 935) Impôts et taxes (1 764) (692) (1 373) Dotations aux amortissements et aux provisions nettes des reprises (14 465) (6 577) (13 905) Autres produits et charges d'exploitation (967) (178) 662 RÉsultat d'EXPLOITATION 17 363 4 883 18 505 Quote-part dans les résultats des entreprises associées - - - Autres éléments du résultat opérationnel (9 351) (1 426) (802) RÉsultat opÉrationnel 8 012 3 457 17 703 Intérêts financiers relatifs à la dette brute (11 717) (1 431) (11 757) Produits financiers relatifs à la trésorerie et équivalents 88 12 14 Coût de l'endettement financier net (a) (11 629) (1 419) (11 743) Autres produits financiers (b) 187 95 1 532 Autres charges financières (c) (371) 281 (389) Charges et produits financiers (d=a+b+c) (11 813) (1 043) (10 599) Impôt sur le résultat (1 096) (5 551) (818) RÉsultat après impôts des activitÉs poursuivies (4 896) (3 137) 6 286 Résultat net des activités non poursuivies 31 365 (2 498) (2 498) RESULTAT NET DE L'ENSEMBLE CONSOLIDE 26 469 (5 635) 3 788 RESULTAT ATTRIBUABLE AUX ACTIONNAIRES DE LA MERE 25 704 (5 790) 992 RESULTAT ATTRIBUABLE AUX PARTICIPATIONS NE DONNANT PAS LE CONTROLE 765 155 2 797 Nombre moyen d'actions 17 105 312 17 105 312 17 218 321

Bilan consolidé - Actif

(en milliers d'euros) 30/06/2023 31/12/2022 Actifs non courants 460 987 458 734 Écarts d'acquisition 298 894 292 289 Autres immobilisations incorporelles 64 045 59 441 Immobilisations corporelles 46 396 47 207 Droits d'utilisation 35 847 34 305 Participations dans les entreprises associées - - Autres actifs financiers 9 613 19 495 Actifs d'impôt différé 4 228 3 905 Autres actifs non courants 1 954 2 091 Actifs courants 379 152 331 728 Stocks nets 74 109 64 284 Créances clients nettes 60 869 53 020 Actifs sur contrats 111 670 85 191 Autres actifs courants 28 909 31 469 Actifs d'impôt exigible 24 547 30 043 Autres actifs financiers courants 9 054 8 964 Trésorerie et autres équivalents 69 994 58 756 Actifs destinés à la vente - 50 352 Totaux de l'actif 840 129 840 814

Bilan consolidé - Passif

(en milliers d'euros) 30/06/2023 31/12/2022 Capitaux propres (part du groupe) 126 287 106 318 Intérêts minoritaires 102 502 104 259 Passifs non courants 353 874 361 547 Provisions long terme 5 981 5 994 Dettes financières à long terme – part à plus d'un an 278 892 288 872 Dettes de loyer – part à plus d'un an 31 365 30 122 Passifs d'impôts différés 3 946 3 729 Engagements d'achats de titres de minoritaires 30 310 29 645 Autres passifs non courants 3 380 3 185 Passifs courants 257 466 221 463 Provisions court terme 4 145 5 323 Dettes financières à long terme – part à moins d'un an 68 339 42 201 Dettes de loyer – part à moins d'un an 6 734 6 465 Autres passifs financiers courants 4 615 5 077 Dettes fournisseurs d'exploitation 57 131 44 834 Passifs sur contrats 46 769 48 046 Autres passifs courants 69 447 69 195 Passifs d'impôt exigible 286 322 Passifs destinés à la vente - 47 226 Totaux du passif 840 129 840 814

Tableau de flux de trésorerie

(en milliers d'euros) 30/06/2023 30/06/2022 retraité[11] RÉsultat net des activitÉs poursuivies (4 896) (3 137) Charges et produits calculés 15 591 5 224 Plus et moins-values de cessions 4 636 (28) CapacitÉ D'AUTOFINANCEMENT (avant neutralisation du cout de l'endettement financier net et des impôts) 15 331 2 059 Coût de l'endettement financier net 11 629 1 282 Charge d'impôt 1 096 5 551 CapacitÉ d'autofinancement (après neutralisation du cout de l'endettement financier net et des impôts) 28 056 8 892 Impôts versés (1 177) (471) Variation du besoin en fonds de roulement (31 167) 6 971 Flux net de trÉsorerie gÉnÉrÉ par l'activitÉ (a) (4 288) 15 393 Opérations d'investissement Décaissement/acquisition d'immobilisations incorporelles (10 135) (4 975) Décaissement/acquisition d'immobilisations corporelles (3 544) (3 190) Encaissement/cession d'immobilisations corporelles et incorporelles 56 28 Investissements financiers nets des cessions 3 489 177 Trésorerie nette/acquisitions et cessions de filiales 27 310 116 Flux net de trÉsorerie liÉ aux opÉrations d'investissement (B) 17 177 (7 845) Opérations de financement Dividendes versés (1) (584) Autres opérations portant sur le capital (1 757) (143) Encaissements provenant d'emprunts 23 352 777 Remboursements d'emprunts (13 348) (9 097) Remboursements des dettes de loyers (3 410) (1 091) Coût versé de l'endettement financier net (5 957) (804) Autres flux de financements (498) - Flux net de trÉsorerie liÉ aux opÉrations de financement (C) (1 620) (10 941) Flux de trÉsorerie gÉnÉrÉ par les activitÉs poursuivies (D= A+B+C) 11 268 (3 3992) Flux de trésorerie généré par les activités non poursuivies (7 520) (2550) Variation de trÉsorerie 3 748 (5 943) Incidence des variations de taux de change (31) 17 TrÉsorerie à l'ouverture 58 756 38 230 Trésorerie des activités non poursuivies (710) TrÉsorerie à la clôture 69 993 34 146

[1] Les chiffres 2022 à périmètre équivalent intègre le groupe IXBLUE comme si son acquisition avait été réalisée au 1er janvier 2022. Des retraitements de normativité sont appliqués : neutralisation des coûts d'acquisition, normalisation de la charge d'intérêts en fonction de sa structuration à la date d'acquisition, neutralisation de l'impact négatif de l'évolution du périmètre sur les impôts différés de Exail Technologies. Ces chiffres 2022 sont données à titres indicatif et ne sont pas conformes aux normes IFRS.

[2] Compte de résultat du premier semestre 2022 après reclassement sur la ligne « résultat net des activités non poursuivies » de la contribution des activités cédées au premier semestre 2023.

[3] Voir le glossaire en annexe pour la définition des indicateurs alternatifs de performance

[4] La somme des agrégats des deux divisions doit être complétée des éliminations intra-groupes et de la structure pour obtenir le résultat consolidé présenté plus haut. Le détail de ces éléments est disponible dans le rapport semestriel 2023.

[5] La société n'est pas en mesure de communiquer le compte de résultat par segment pour l'année 2022 à périmètre équivalent en raison de la complexité et du temps qui aurait été nécessaire pour reconstruire rétroactivement les différents agrégats.

[6] Le 21 juin 2023, Exail Technologies a distribué le solde de ses actions Prodways Group aux actionnaires de Exail Technologies. Ces actions étaient valorisées au cours de bourse, une perte a été constatée en raison de la baisse du cours de Prodways Group depuis le 31 décembre 2022.

[7] Voir le glossaire en annexe pour les définitions des indicateurs

[8] Dont 27 M€ de prix de cession des titres des sociétés du pôle ISP et 3 M€ de remboursement d'obligations de l'une de ces sociétés.

[9] Source : Études Marines janvier 2023

[10] Les chiffres 2022 à périmètre équivalent intègre le groupe IXBLUE comme si son acquisition avait été réalisée au 1er janvier 2022. Des retraitements de normativité sont appliqués : neutralisation des coûts d'acquisition, normalisation de la charge d'intérêts en fonction de sa structuration à la date d'acquisition, neutralisation de l'impact négatif de l'évolution du périmètre sur les impôts différés de Exail Technologies. Ces chiffres 2022 sont données à titres indicatif et ne sont pas conformes aux normes IFRS.

[11] Compte de résultat du premier semestre 2022 après reclassement sur la ligne « résultat net des activités non poursuivies » de la contribution des activités cédées au premier semestre 2023.