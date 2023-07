26/07/2023 - 17:45

Communiqué de presse

Paris, 26 juillet 2023 à 18h

Exail Technologies a réalisé 85 M€ de chiffre d'affaires au 2ème trimestre 2023, en hausse de +19% par rapport au 2ème trimestre 2022 proforma. Les prises de commandes sont également en forte progression de +17%, avec 83 M€ signés ce trimestre. Le carnet de commandes élevé et le dynamisme des marchés du groupe donnent une bonne visibilité pour le 2ème semestre 2023 et permettent de confirmer la guidance 2023. Dans ce contexte, Exail Technologies a renforcé légèrement sa participation au capital de sa filiale Exail Holding.

Exail Technologies présente désormais son chiffre d'affaires réparti en deux segments d'activités complémentaires et verticalement intégrés :

Le segment Navigation & Robotique maritime comprend les deux activités principales du groupe, intégrées verticalement : la vente de systèmes de navigation, de systèmes de positionnement, de sonars ; la commercialisation de drones et de systèmes de drones autonomes pour les applications maritimes, intégrant les systèmes de navigation et autres équipements du groupe afin de proposer les solutions robotiques les plus performantes.

Ce segment représente environ 75% du chiffre d'affaires du groupe et 90% de son carnet de commandes.

Le segment Technologies avancées consiste à développer et commercialiser des composants photoniques et quantiques les plus performants (fibres optiques spéciales, modulateurs optiques, instruments de mesure quantiques) et des produits utilisant les technologies les plus avancées (équipements de communication embarqués, simulateurs, autonomie décisionnelle). Ces composants et produits sont vendus directement à des tiers ou intégrés dans les systèmes du segment Navigation & Robotique Maritime.

Ce segment représente environ 25% du chiffre d'affaires du groupe et 10% de son carnet de commandes.

Chiffre d'affaires par segment 2023 et 2022 proforma[1]

(en millions d'euros) T2 2023 T2 2022

proforma Var. %

2023

vs 2022

proforma S1 2023 S1 2022

proforma Var. %

2023

vs 2022

proforma Chiffre d'affaires consolidé 85,4 71,5 +19% 153,6 134,9 +14% Navigation & Robotique maritime 65,7 54,8 +20% 116,5 104,7 +11% Technologies avancées 22,4 17,6 +27% 41,3 32,2 +28% Structure & éliminations intra-groupe -2,7 -0,9 - -4,1 -2,0 - Carnet de commandes fin de période 614 n.a - 614 n.a -

Navigation & Robotique maritime : des avancées notables à la fois dans les applications civiles et de défense

L'activité du segment Navigation & Robotique maritime s'est intensifiée au 2ème trimestre 2023, générant +20% de revenus. Cette progression est portée par trois vecteurs de croissance importants :

Le bon avancement des grands programmes de défense en cours, notamment les programmes de lutte contre les mines sous-marines pour les marines belge et néerlandaise et pour la marine lettone. Le 2 ème trimestre a permis des avancées importantes dans les développements de sonars d'évitement d'obstacles avec des essais en mer réussis.

en cours, notamment les programmes de lutte contre les mines sous-marines pour les marines belge et néerlandaise et pour la marine lettone. Le 2 trimestre a permis des avancées importantes dans les développements de sonars d'évitement d'obstacles avec des essais en mer réussis. La croissance des applications existantes dans le domaine maritime , sur lesquelles Exail dispose de positions solides grâce aux performances de ses systèmes de navigation. Parmi les fortes tendances du trimestre, les livraisons de centrales inertielles de la gamme Phins Compact (INS compactes à destination des drones sous-marins) ont plus que doublé en volume.

, sur lesquelles Exail dispose de positions solides grâce aux performances de ses systèmes de navigation. Parmi les fortes tendances du trimestre, les livraisons de centrales inertielles de la gamme Phins Compact (INS compactes à destination des drones sous-marins) ont plus que doublé en volume. La percée sur des applications en plein essor grâce à des solutions différenciantes, pour la défense terrestre (pour laquelle les livraisons progressent de plus de 50% ce trimestre), la navigation spatiale, ou encore les drones pour la cartographie sous-marine. Le DriX a connu deux nouveaux succès ce trimestre et conforte le positionnement du groupe sur cette application nouvelle des drones de surface pour l'océanographie.

Technologies avancées : une forte demande qui se traduit en livraisons records

La montée en puissance du rythme de production de ce segment se poursuit et a su répondre aux commandes importantes du trimestre, tant pour des besoins internes que pour des clients tiers. Les revenus de ce segment progressent ainsi de +27%. La base de clients très diversifiée regroupe de nombreux acteurs de pointe dans les lasers, les télécommunications, l'aéronautique, le spatial, la défense ou encore le quantique, qui s'appuient sur Exail comme fournisseur stratégique et récurrent.

Parmi les tendances marquantes du trimestre, les livraisons de modulateurs optiques, à destination des communications optiques par laser, ont progressé de plus de 50%, tout comme les fibres optiques et bancs micro-optiques à destination des Lidars[2]. Les équipements pour le secteur aéronautique, civil et de défense, ont également contribué significativement à la croissance des revenus. La forte dynamique structurelle de ce segment est ainsi confirmée en ce début d'année.

83 M€ de nouvelles prises de commandes au deuxième trimestre

Quelque mois après le début de son intégration, le réseau commercial réunissant les forces de ex-ECA et de ex-iXblue démontre sa capacité à toucher un plus grand nombre de clients avec l'ensemble du portefeuille de produits et de solutions du nouveau groupe Exail. Les prises de commandes s'élèvent à 83 M€, en progression de +17% par rapport au deuxième trimestre 2022 proforma.

Le carnet de commandes s'établit ainsi à 614 M€ à fin juin 2023 et donne une très bonne visibilité sur le second semestre 2023. La deuxième partie de l'année devrait ainsi connaitre un volume de livraison important pour les produits et équipements et un avancement significatif du chiffre d'affaires des grands programmes.

Ouverture du capital de EXAIL HOLDING aux managers et salariés du groupe aux côtés de Exail Technologies

Le groupe a donné la possibilité à une cinquantaine de managers d'Exail d'investir au capital de Exail Holding, la filiale de Exail Technologies spécialement dédiée à l'opération de rapprochement entre ECA et iXblue. Cette ouverture du capital, lancée au mois de juin, vise à associer à long-terme le management aux performances de l'entreprise, dans des conditions privilégiées, notamment en cas d'une croissance supérieure à 100% de la valeur pour Exail Technologies sur un horizon de 4 à 5 ans. La période de souscription se terminera à la fin de l'été et plusieurs dizaines de managers devraient participer à l'opération.

Les quatre principaux dirigeants opérationnels de Exail (anciens dirigeants de ECA Group et de iXblue) avaient déjà souscrit au capital au 4ème trimestre 2022, pour environ 2 M€, dans les mêmes conditions.

Plus largement, Exail Holding prépare la mise en place d'un Fonds Commun de Placement d'Entreprise (FCPE) afin d'offrir la possibilité à l'ensemble des salariés du groupe d'investir une partie de leur épargne et de leur intéressement en capital.

Au global, l'investissement des salariés et dirigeants du groupe au capital de Exail Holding devrait représenter plusieurs millions d'euros, entraîner une très faible dilution d'Exail Technologies, et confirmer l'engagement et la confiance des équipes dans l'atteinte des ambitions de la société en les associant à la création de valeur.

Exail Technologies se renforce au capital de Exail Holding

Conforté par un contexte de marché favorable aux produits d'Exail, le Groupe a également saisi une opportunité pour se renforcer au capital de Exail Holding, à hauteur de 5% du capital, en rachetant la participation minoritaire de M. Arditty, ancien actionnaire principal de iXblue. Ce dernier souhaitait céder sa participation pour des motifs personnels. Les conditions de prix, encadrés par de précédents accords entre actionnaires, permettent à Exail Technologies d'investir 24,5 M€ sur la base de la même valeur d'entreprise que celle négociée début 2022. La participation d'Exail Technologies dans Exail Holding passe ainsi de 62% à 67%.

Cet investissement a été financé par la trésorerie disponible du groupe, qui a bénéficié d'un encaissement de 30 M€ en début d'année 2023 grâce à la cession du pôle Ingénierie & Systèmes de Protection.

Exail Technologies réalise ainsi un bon démarrage de l'année 2023 soutenue par la croissance de ses marchés civils et de défense. Le groupe confirme son objectif 2023 d'une croissance du chiffre d'affaires de plus de 15% par rapport au chiffre d'affaires 2022 proforma.

À propos de Exail Technologies

Exail Technologies est le nouveau nom du Groupe Gorgé, adopté après la transformation du groupe à la fin de l'année 2022, désormais focalisé sur les activités de sa filiale Exail. Exail Technologies est une entreprise industrielle spécialisée dans les hautes technologies dans les systèmes de navigation et la robotique autonome avec une intégration verticale des métiers. Le groupe propose des systèmes complexes de drones, de navigation, ainsi que des produits pour l'aérospatial et la photonique. Exail Technologies assure performance, fiabilité et sécurité à ses clients civils et militaires opérant dans des environnements sévères et génère ses revenus dans près de 80 pays.

Exail technologies est coté sur Euronext Paris Compartiment B (EXA).

www.exail-technologies.com

[1] Le chiffre d'affaires proforma 2022 inclut la contribution du groupe iXblue sur la période concernée, comme si l'acquisition avait eu lieu au 31 décembre 2021. Pour rappel, l'acquisition a eu lieu le 29 septembre 2022.

Le chiffre d'affaires du S1 2022 publié l'an passé s'élevait à 96,6 M€. Après retraitement IFRS 5, le chiffre d'affaires S1 2022 s'élève à 63,3 M€.

[2] Light Detection and Ranging : détection et estimation de la distance par laser utilisée dans un large panel d'applications telles que le guidage de véhicules, la cartographie, la mesure de vitesse, etc.