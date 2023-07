18/07/2023 - 17:50

Communiqué

Paris, 18 juillet 2023

Au titre du contrat de liquidité confié par la société EXAIL TECHNOLOGIES à Exane BNP Paribas, en date de dénouement du 31/12/2022, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

17 873 titres EXAIL TECHNOLOGIES

54 373 €

Au cours du 1er semestre 2023, il a été négocié un total de :

A l'achat, 72 879 titres, pour un montant de 1 406 041 € (693 transactions)

A la vente, 68 596 titres, pour un montant de 1 333 241 € (588 transactions)

Il est rappelé que lors du précédent bilan semestriel au 30 decembre 2022, les moyens suivants figuraient sur le compte de liquidité :

14 979 titres EXAIL TECHNOLOGIES

98 491 €

Il est rappelé qu'au cours du deuxième semestre 2022, il a été négocié un total de :

A l'achat, 98 303 titres, pour un montant de 1 850 659 € (822 transactions)

A la vente, 95 607 titres, pour un montant de 1 812 652 € (955 transactions)

Il est rappelé qu'au 2 août 2021, au début des interventions, les moyens suivants figuraient sur le compte de liquidité :

4 299 titres EXAIL TECHNOLOGIES

255 967 €

À propos de Exail Technologies

Exail Technologies est le nouveau nom du Groupe Gorgé, adopté après la transformation du groupe à la fin de l'année 2022, désormais focalisé sur les activités de sa filiale Exail. Exail Technologies est une entreprise industrielle spécialisée dans les hautes technologies dans le domaine de robotique autonome avec une intégration verticale des métiers. Le groupe propose des systèmes complexes de drones, de navigation, ainsi que des produits pour l'aérospatial et la photonique. Exail Technologies assure performance, fiabilité et sécurité à ses clients civils et militaires opérant dans des environnements sévères et génère ses revenus dans près de 80 pays.

Exail technologies est coté sur Euronext Paris Compartiment B (EXA).

www.exail-technologies.com

Contacts : Relations investisseurs

Hugo Soussan

Tel. +33 (0)1 44 77 94 86

h.soussan@exail-technologies.com



Anne-Pauline Petureaux

Tel. +33 (0)1 53 67 36 72

apetureaux@actus.fr Relations médias

Manon Clairet

Tél. +33 (0)1 53 67 36 73

mclairet@actus.fr

Annexes

Bilan quotidien du contrat de liquidité pour la période du 01/01/2023 au 30/06/2023 établi conformément aux dispositions de la Décision AMF n° 2021-01 du 22 juin 2021