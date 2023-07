17/07/2023 - 08:00

Paris, 17 juillet 2023

Exail annonce aujourd'hui une nouvelle commande pour son drone de surface autonome DriX auprès d'un leader mondial des services d'opérations en mer basé aux États-Unis. Cet acteur civil renforce ses capacités opérationnelles afin de répondre au nombre croissant de projets offshore en cours et à venir, tels que les champs éoliens en mer. Cette vente témoigne en outre des synergies entre les activités de Exail, puisque ce client de premier plan utilise déjà des systèmes de navigation et de positionnement du groupe. Cette première commande de DriX pourrait être suivie d'une seconde pour ce même client.

Il s'agit de la troisième commande de DriX en 2023, pour un total de près de 6 M€, sans compter les plus petites commandes préliminaires de démonstrations, telles que celle pour la marine américaine qui a eu lieu à Bahreïn au 1er trimestre 2023. Ces différents succès commerciaux démontrent la bonne dynamique commerciale du DriX, qui perce sur le marché de l'hydrographie grâce à sa grande fiabilité, son autonomie de 10 jours et son empreinte carbone très faible, environ 100 fois inférieure à celle d'un navire d'hydrographie.

Afin de renforcer sa présence aux États-Unis, Exail a également noué un partenariat avec l'Université du New Hampshire (UNH), reconnue comme leader international dans le domaine de la cartographie des océans. Le 15 juillet, Exail et UNH ont annoncé lors d'un évènement dédié la création d'un nouveau hub d'innovation, près de Boston. Ce centre adressera tous les aspects des opérations marines autonomes, y compris les véhicules de surface pour l'exploration et la cartographie des océans, afin d'aider à relever les défis de l'économie bleue en plein essor.

Ce nouveau hub travaillera notamment avec l'un des centres le plus avancées au monde pour la cartographie côtière et océanique, le CCOM[1], géré par UNH et la NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration), qui a opère déjà plusieurs drones DriX pour différents types de missions.

Cette implantation, qui pourra accueillir un centre de contrôle à distance du DriX, des opérations de maintenance et des formations, constitue un levier important pour accroitre les livraisons de drones autonomes d'Exail aux clients américains civils et de défense.

À propos de Exail Technologies

Exail Technologies est le nouveau nom du Groupe Gorgé, adopté après la transformation du groupe à la fin de l'année 2022, désormais focalisé sur les activités de sa filiale Exail. Exail Technologies est une entreprise industrielle spécialisée dans les hautes technologies dans le domaine de robotique autonome avec une intégration verticale des métiers. Le groupe propose des systèmes complexes de drones, de navigation, ainsi que des produits pour l'aérospatial et la photonique. Exail Technologies assure performance, fiabilité et sécurité à ses clients civils et militaires opérant dans des environnements sévères et génère ses revenus dans près de 80 pays.

Exail technologies est coté sur Euronext Paris Compartiment B (EXA).

www.exail-technologies.com

[1] Center for Coastal and Ocean Mapping