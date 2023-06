15/06/2023 - 18:30

Communiqué

Paris, le 15 juin 2023

Confirmation du ratio de 1 action Prodways Group

pour 6 actions EXAIL TECHNOLOGIES

L'Assemblée générale mixte des actionnaires de EXAIL TECHNOLOGIES a décidé le 15 juin 2023 une distribution en nature d'actions PRODWAYS GROUP cotées sur Euronext Paris à concurrence de 1 action PRODWAYS GROUP cotées sur Euronext Paris pour 6 actions Exail Technologies détenues.

Sur la base du cours actuel de PRODWAYS GROUP, la société confirme la distribution de 3.050.210 actions PRODWAYS GROUP à raison de 1 action PRODWAYS GROUP pour 6 actions EXAIL TECHNOLOGIES.

Cette distribution en nature d'actions PRODWAYS GROUP sera mise en paiement le 23 juin 2023. Le coupon sera détaché le 21 juin 2023.

La distribution en nature bénéficiera à tous les actionnaires de la société EXAIL TECHNOLOGIES dont les actions auront fait l'objet d'une inscription en compte à leur nom à la date d'arrêté des positions prévue le 22 juin 2023.

Les modalités précises de l'opération sont présentées dans le rapport du Conseil d'administration à l'Assemblée générale, pages 193 et suivantes du Document d'enregistrement universel de EXAIL TECHNOLOGIES 2022, disponible en ligne sur notre site (lien vers le document).

L'attention des actionnaires et notamment des personnes physiques ayant leur résidence fiscale en France, est attirée sur le régime fiscal de la distribution en nature d'actions PRODWAYS GROUP. Le régime fiscal de cette distribution est décrit pages 193 et suivantes du Document d'enregistrement universel de EXAIL TECHNOLOGIES 2022.

Les actionnaires de EXAIL TECHNOLOGIES sont invités, pour toutes informations relatives à la société PRODWAYS GROUP, à se reporter à l'information publiée par PRODWAYS GROUP et en particulier son document d'enregistrement universel 2022 déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers. L'ensemble de ces informations sont disponibles sur le site Internet de PRODWAYS GROUP (www.prodways-group.com). Les actions PRODWAYS GROUP sont admises à la négociation sur le marché réglementé d'Euronext Paris, compartiment B, sous le code ISIN FR0012613610.

À propos de Exail Technologies

Exail Technologies est le nouveau nom du Groupe Gorgé, adopté après la transformation du groupe à la fin de l'année 2022, désormais focalisé sur les activités de sa filiale Exail. Exail Technologies est une entreprise industrielle spécialisée dans les hautes technologies dans le domaine de robotique autonome avec une intégration verticale des métiers. Le groupe propose des systèmes complexes de drones, de navigation, ainsi que des produits pour l'aérospatial et la photonique. Exail Technologies assure performance, fiabilité et sécurité à ses clients civils et militaires opérant dans des environnements sévères et génère ses revenus dans près de 80 pays.

Exail technologies est coté sur Euronext Paris Compartiment B (EXA).

www.exail-technologies.com