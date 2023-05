30/05/2023 - 18:00

Paris, 30 mai 2023

Exail a remporté un contrat de 2,1 millions d'euros auprès des garde-côtes américains (USCG) pour remplacer les systèmes de gyrocompas obsolètes sur des navires baliseurs de la classe Keeper (navires baliseurs côtiers de 175 pieds WLM). Le contrat comprend des systèmes de navigation incluant des gyrocompas Octans et des systèmes de distribution des données de navigation Netans (NDDS).

Cette modernisation permettra aux baliseurs de la classe Keeper de l'USCG de disposer de capacités de navigation plus précises et plus fiables. Basé sur la technologie avancée FOG (Fiber-Optic Gyroscope) d'Exail, le gyrocompas Octans assurera la sécurité des navires pendant les opérations navales critiques en fournissant des données de navigation extrêmement fiables et précises. En complément d'Octans, le système de distribution de données Netans facilitera le partage des informations de navigation cruciales entre les différents systèmes embarqués. Les deux systèmes amélioreront les capacités de prise de décision de l'équipage de l'USCG, apportant en fin de compte sécurité et fiabilité à leurs opérations navales.

"Nous sommes très heureux que le système de gyrocompas Octans fasse partie des améliorations apportées par les gardes-côtes à leur flotte de baliseurs ", a déclaré Ted Curley, manager chez Exail. "La fourniture de ces gyrocompas viendra s'ajouter à la centaine de systèmes de navigation Exail déjà en service au sein de l'USCG. Elle témoigne de notre relation de longue date avec l'USCG. Nous leur sommes reconnaissants d'avoir une fois de plus fait confiance à la fiabilité et aux performances de nos solutions de navigation".

Avec plus de 100 gyrocompas Octans équipant déjà l'USCG, ce nouveau contrat réaffirme l'engagement d'Exail à fournir des solutions de navigation avancées et fiables à l'USCG et à d'autres clients du secteur naval et maritime dans le monde entier.

À propos de Exail Technologies

Exail Technologies est le nouveau nom du Groupe Gorgé, adopté après la transformation du groupe à la fin de l'année 2022, désormais focalisé sur les activités de sa filiale Exail. Exail Technologies est une entreprise industrielle spécialisée dans les hautes technologies dans le domaine de robotique autonome avec une intégration verticale des métiers. Le groupe propose des systèmes complexes de drones, de navigation, ainsi que des produits pour l'aérospatial et la photonique. Exail Technologies assure performance, fiabilité et sécurité à ses clients civils et militaires opérant dans des environnements sévères et génère ses revenus dans près de 80 pays.

Exail technologies est coté sur Euronext Paris Compartiment B (EXA).

www.exail-technologies.com