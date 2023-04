27/04/2023 - 18:00

Exail Technologies a réalisé 68 M€ de chiffre d'affaires au 1er trimestre 2023, en croissance de 8% par rapport au 1er trimestre 2022 pro forma. 56 M€ de commandes ont été remportées au 1er trimestre 2023, dont plusieurs contrats stratégiques. La bonne performance du début d'année, compte tenu de la saisonnalité habituelle du 1er trimestre et des grands programmes, conforte le groupe dans ses objectifs de croissance.

Exail Technologies présente pour la 1ère fois son chiffre d'affaires réparti en deux segments d'activités complémentaires et verticalement intégrés :

Le segment Navigation & Robotique maritime comprend les deux activités principales du groupe, intégrées verticalement : la vente de systèmes de navigation, de systèmes de positionnement, de sonars ; la commercialisation de drones et de systèmes de drones autonomes pour les applications maritimes, intégrant les systèmes de navigation et autres équipements du groupe afin de proposer les solutions robotiques les plus performantes.

Ce segment représente environ 75% du chiffre d'affaires du groupe et 90% de son carnet de commandes.

Le segment Technologies avancées consiste à développer et commercialiser des composants photoniques et quantiques les plus performants (fibres optiques spéciales, modulateurs optiques, instruments de mesure quantiques) et des produits utilisant les technologies les plus avancées (équipements de communication embarqués, simulateurs, autonomie décisionnelle). Ces composants et produits sont vendus directement à des tiers ou intégrés dans les systèmes du segment Navigation & Robotique Maritime.

Ce segment représente environ 25% du chiffre d'affaires du groupe et 10% de son carnet de commandes.

Un bon niveau de revenus au 1er trimestre 2023

Les revenus du 1er trimestre s'établissent à 68 M€ avec des cycles de croissance différents entre les deux segments d'activités.

La performance du segment Navigation & Robotique maritime sur le 1er trimestre est en ligne avec les prévisions du groupe. Les livraisons de systèmes de navigation inertielle et l'avancement des différents programmes de drones sont bien maitrisés et se déroulent conformément aux calendriers fixés. Le niveau de revenus est similaire à celui du 1er trimestre 2022. Il est important de rappeler que la comparaison trimestre à trimestre est peu pertinente en raison de la contribution inégale des grands projets durant l'année.

Les revenus du trimestre sont notamment tirés par les secteurs de la défense et des énergies marines. Dans le domaine de la défense, les revenus comprennent de multiples livraisons de centrales inertielles et de systèmes de navigation complets. Ces ventes ont été réalisées directement auprès de marines européennes, asiatiques et au Moyen-Orient ainsi que par l'intermédiaire de grands intégrateurs de systèmes pour le naval et le terrestre. Le chiffre d'affaires comprend aussi l'avancement des grands programmes de lutte contre les mines sous-marines en cours, notamment en Belgique, Pays Bas et en Lettonie.

Dans le secteur des opérations maritimes, Exail Technologies équipe de nombreux opérateurs civils, que ce soit pour leurs bateaux, drones ou robots téléopérés. Le dynamisme de marché est porté par l'essor du secteur aux États-Unis et en mer du Nord. Dans cette dernière zone, de nombreux opérateurs ont choisi de s'équiper de solutions de Exail pour réaliser leur missions, tels que le géant du secteur Van Oord ou encore Fugro, le leader mondial spécialisé en géo-data.

Le sommet de la mer du Nord, qui s'est déroulé le 24 avril à Ostende, Belgique, en présence de neufs chefs d'États et de gouvernement, s'est d'ailleurs donné comme objectif de « faire de la mer du Nord la plus grande centrale d'énergie verte d'Europe ». La présence commerciale et les services support de Exail au Royaume-Uni, en Belgique, aux Pays-Bas, en Norvège et dans le nord de l'Allemagne sont déterminants pour capter une part de ce marché important.

Le segment Technologies avancées connait une très forte croissance ce trimestre, tirée notamment par les composants photoniques et quantiques. Le marché, en plein essor, soutient un carnet de commandes record concernant une grande variété d'applications, telles que les communications optiques, les lasers à usage scientifique, industriel ou médical, le spatial, la cryptographie quantique, la métrologie, etc. Les ventes d'autres équipements utilisant des technologies avancées (balises de détresses, simulateurs, moyens de tests) sont également bien orientées grâce à la bonne tenue du secteur aéronautique et des commandes importantes remportées en fin d'année 2022.

56 M€ de prises de commandes, incluant des contrats importants

Les prises de commandes du 1er trimestre s'élèvent à 56 M€, légèrement en dessous du niveau du 1er trimestre 2022 qui avait bénéficié d'un ajustement de prix annuel sur le contrat BENL, qui devrait cette année être enregistré au 2ème trimestre. Ce bon niveau permet de maintenir un carnet de commandes élevé de 620 M€.

Des commandes importantes de plusieurs millions d'euros chacune ont été remportées au cours du trimestre dans le segment Navigation & Robotique maritime, qui permettent de renforcer le positionnement de Exail sur ses marchés :

La vente d'un drone de surface DriX, équipé de nombreux capteurs embarqués, pour un client civil en Europe dans le domaine de l'océanographie. Cette vente en mars a été suivie d'une deuxième début avril pour un client en Asie-Pacifique afin de réaliser des missions de cartographie.

Une commande importante pour un grand projet d'ingénierie civile en Europe comprenant des solutions de positionnement acoustique et de navigation inertielle. Les produits Exail permettront au client de réduire les risques, de gagner en précision et d'améliorer la fiabilité des opérations.

Dans le domaine de la lutte contre les mines sous-marines, une commande pour le développement de nouvelles fonctions innovantes pour une marine européenne, qui permettront de renforcer le leadership technologique du groupe dans ce domaine.

Dans le domaine spatial, une pré-commande majeure grâce à la centrale inertielle Astrix NS pour un acteur industriel de premier plan du New Space.

La performance du 1er trimestre permet à Exail Technologies de réaliser un bon début d'année, qui confirme le contrôle de l'exécution des opérations et les tendances observées durant les derniers mois sur nos marchés. Le rythme des livraisons devrait s'accélérer dans les prochains trimestres grâce au carnet de commandes élevé du groupe. Exail Technologies confirme ainsi sa guidance 2023 d'une croissance des revenus supérieure à +15%.

[1] Chiffre d'affaires 2022 retraité en application de la norme IFRS 5, qui correspond donc au chiffre d'affaires réalisé par ECA Group au 1er trimestre 2022.