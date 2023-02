14/02/2023 - 17:40

Communiqué de presse

Paris, 14 février 2023

Un leadership technologique qui permet de générer une forte croissance des commandes

Exail technologies (nouveau nom de Groupe Gorgé depuis fin 2022) a enregistré au 4ème trimestre 2022 un volume de commandes record pour des produits de navigation et de positionnement. Ces activités, intégrées depuis fin septembre avec l'acquisition de iXblue, ont généré des revenus annuels de l'ordre de 100 M€ dont une partie sera consolidée dès 2022. Elles devraient connaitre une forte croissance en 2023.

Les performances inégalées des produits de navigation et de positionnement de Exail Technologies ont ainsi permis de poursuivre la trajectoire de forte croissance des commandes avec près de 50 M€ au 4ème trimestre 2022, en progression de +60% par rapport à la même période en 2021[1]. Cette performance est aujourd'hui essentiellement portée par le domaine maritime, à la fois pour des clients civils et de défense, avec une dynamique de secteurs en croissance sur lesquels la société gagne des parts de marchés. Les succès du dernier trimestre incluent par exemple le gain d'une compétition pour équiper les nouvelles frégates d'une des principales marines européennes, remportée face à des grands groupes de défense internationaux, mais aussi des succès dans le domaine de la défense pour des véhicules terrestres.

Ces activités contiennent essentiellement la vente de centrales de navigation inertielle (ou INS, Inertial Navigation System), qui permettent de connaitre la position, l'orientation et la vélocité d'un véhicule de manière très précise sans aide extérieure (i.e. sans recours au GPS). Grâce aux efforts de R&D continus réalisés depuis les années 80, la société dispose aujourd'hui d'un leadership technologique et industrielle et propose les centrales inertielles les plus performantes et les plus fiables du marché. D'autres produits de positionnement complémentaires sont commercialisés par le groupe dans ce domaine, tels que des systèmes de positionnement acoustique, qui s'inscrivent également dans une dynamique de forte croissance.

De nouveaux développements R&D qui élargissent le potentiel de nos produits

La poursuite des efforts de R&D, qui s'ppuient sur une équipe de plus de 120 chercheurs et ingénieurs dans ce domaine, permet de repousser les limites actuelles de nos systèmes de navigation et de positionnement. Ces innovations sont rendues possibles grâce à l'intégration verticale de nos métiers, depuis la fabrication de la fibre optique spéciale, au gyroscope à fibre optique, à la centrale inertielle et jusqu'au traitement des données de navigation.

Exail poursuit notamment 3 axes d'amélioration majeurs de ses systèmes de navigation et positionnement : la compacité, la résistance à des environnements sévères et la puissance consommée, tout en conservant la précision et la fiabilité haut de gamme.

A plus long-terme, le groupe travaille sur des innovations disruptives dont l'impact pourrait être transformant pour nos clients. Exail a par exemple franchit une première étape fin 2022 dans le développement d'une centrale inertielle utilisant la technologie quantique, en partenariat avec le laboratoire de recherche iXAtom. Les résultats de cette première étape ont été publiés en novembre dernier dans le journal Science Advances (lien vers le communiqué dédié).

Des perspectives majeures grâce au déploiement de nos solutions pour de nouvelles applications

Ces nouveaux développements permettent d'ouvrir de nouvelles applications et de pénétrer de nouveaux marchés avec une offre attractive en termes de performance et de prix. C'est le cas par exemple dans le domaine du New Space, qui représente une faible part des revenus de la société aujourd'hui mais dont l'essor rapide recèle un potentiel important. Le niveau de performance et de fiabilité élevé requis pour cette application fait de la société l'un des rares acteurs sur le marché capable de l'adresser.

Dans ce domaine, Exail a présenté en 2022 son nouveau gyroscope spatial Astrix-NS, compact, développé et qualifié pour les environnements spatiaux et résistant aux radiations. Ce produit est particulièrement adapté aux satellites de télécommunication ou d'observation de la Terre et peut être déployé en volumes importants pour des constellations de satellites.

Exail déploie également ses solutions pour des applications terrestres sur lesquels la proposition de valeur de la société concurrence des solutions technologiques alternatives ou historiques. Cela concerne à la fois le domaine de la défense (armées de terre), sur lesquels les commandes s'accélèrent déjà, et le domaine civil (réseaux ferroviaires, travaux d'ingénierie souterrains).

L'ensemble de ces nouvelles applications permet d'élargir significativement le marché adressable de Exail Technologies pour ses systèmes de navigation et de positionnement, qui représente plusieurs centaines de millions d'euros par an tout marchés confondus.

Ces différents succès commerciaux, industriels et technologiques confirment la trajectoire de forte croissance engagée par les activités de navigation et positionnement, récemment acquises. Ils permettront de générer une forte croissance des revenus à court-terme et de soutenir le potentiel de développement à moyen-terme, notamment par le développement de nouvelles applications en complément de nos marchés actuels.

À propos de Exail Technologies

Exail Technologies est le nouveau nom du Groupe Gorgé, adopté après la transformation du groupe à la fin de l'année 2022, désormais focalisé sur les activités de sa filiale Exail. Exail Technologies est une entreprise industrielle spécialisée dans les hautes technologies dans le domaine de robotique autonome avec une intégration verticale des métiers. Le groupe propose des systèmes complexes de drones, de navigation, ainsi que des produits pour l'aérospatial et la photonique. Exail Technologies assure performance, fiabilité et sécurité à ses clients civils et militaires opérant dans des environnements sévères et génère ses revenus dans près de 80 pays.

Exail technologies est coté sur Euronext Paris Compartiment B (EXA).

www.exail-technologies.com

Contacts : Relations investisseurs

Hugo Soussan

Tel. +33 (0)1 44 77 94 86

h.soussan@exail-technologies.com



Anne-Pauline Petureaux

Tel. +33 (0)1 53 67 36 72

apetureaux@actus.fr Relations médias

Manon Clairet

Tél. +33 (0)1 53 67 36 73

mclairet@actus.fr

[1] En raison de la saisonnalité des prises de commandes, le 4ème trimestre est le plus important de l'année.