02/11/2023 - 17:50

L'Autorité des marchés financiers (l'« AMF ») a publié ce jour les résultats définitifs de l'offre publique d'achat simplifiée initiée (l' « Offre ») par HID Globlal SAS, agissant de concert avec les sociétés ASSA ABLOY AB et Cedys & Co SAS, sur les titres d'Evolis (la « Société »), à la suite de la clôture de l'Offre intervenue le 1er novembre 2023.

HID Global SAS a acquis, dans le cadre de l'Offre, qui s'est déroulée du 19 octobre au 1er novembre 2023 inclus, 15.156 actions Evolis.

A l'issue des opérations de règlement-livraison, HID Global SAS détiendra donc directement et indirectement 5.155.505 actions et 9.563.212 droits de vote, représentant 98,75 % du capital et au moins 99,13 % des droits de vote théoriques de la Société[1].

Comme annoncé dans la note d'information relative à l'Offre, HID Global SAS formulera prochainement une demande de mise en œuvre de la procédure de retrait obligatoire auprès de l'AMF. Sur demande de la Société et en accord avec l'AMF, la cotation des actions de la Société a été suspendue ce jour dans l'attente de la mise en œuvre du retrait obligatoire.

Le retrait obligatoire sera réalisé aux mêmes conditions financières que l'Offre, soit 43,75 euros par action Evolis, nette de frais.

L'avis de résultat publié par l'AMF est disponible sur le site internet de l'AMF (www.amf-france.org).

Mise à disposition des documents relatifs à l'Offre

L'ensemble des documents relatifs à l'Offre sont disponibles sur le site internet de l'AMF (www.amf-france.org) ainsi que sur le site internet la Société (www.evolis.com). Ces documents peuvent être obtenus sans frais au siège social d'Evolis (14, avenue de la Fontaine – 49070 Beaucouzé, France).

Avertissement

Le présent communiqué a été préparé uniquement à titre informatif. Ce communiqué ne constitue pas une offre ou une partie d'une offre de vente, d'achat ou de souscription de valeurs mobilières et il ne doit pas être considéré comme constituant une quelconque sollicitation d'une telle offre.

Le présent communiqué ne peut pas être distribué dans des pays autres que la France, sous réserve de la publication du communiqué sur le site Internet d'Evolis, conformément à la règlementation applicable.

La diffusion du présent communiqué, l'Offre et son acceptation peuvent faire l'objet d'une règlementation spécifique ou de restrictions dans certains pays. L'Offre ne s'adresse pas aux personnes soumises à de telles restrictions, ni directement, ni indirectement, et n'est pas susceptible de faire l'objet d'une quelconque acceptation depuis un pays où l'Offre ferait l'objet de telles restrictions. En conséquence, les personnes en possession du présent communiqué sont tenues de se renseigner sur les restrictions locales éventuellement applicables et de s'y conformer.

Evolis et ses conseils déclinent toute responsabilité quant à une éventuelle violation, par toute personne, de ces restrictions

À PROPOS D'EVOLIS (Euronext Growth : ALTVO)

Le Groupe Evolis conçoit, fabrique et commercialise une gamme complète de solutions afin d'identifier les personnes et les biens. Les systèmes d'impression et logiciels Evolis permettent la personnalisation graphique et l'encodage de cartes d'identification, quelle que soit leur technologie, pour de multiples usages : cartes de santé, permis de conduire, cartes bancaires, badges d'employé, cartes d'étudiant, étiquettes de prix, étiquettes de présentation, etc. Evolis est aujourd'hui le leader mondial de l'émission décentralisée de ces cartes et badges et se distingue par sa capacité à concevoir des solutions sur mesure. Le Groupe propose également l'offre la plus diversifiée d'accessoires pour cartes, une gamme complète de tablettes de signature électronique, de nombreuses formations et offres de services. Créé en 2000, le Groupe Evolis emploie plus de 380 collaborateurs à Angers (France) où se situent son siège social et son site de production, et dans ses filiales : Miami, Boston, Singapour, Shanghai, Bombay, Lisbonne, Paris et Lyon. Les solutions Evolis sont commercialisées dans plus de 140 pays.

CONTACT PRESSE

Karine Perray

+33 (0)2 41 36 44 07

kperray@evolis.com

Evolis - 14 Avenue de la Fontaine - ZI Angers-Beaucouzé 49070 Beaucouzé - France

T +33 (0) 241 367 606 - F +33 (0) 241 367 612 - info@evolis.com

www.evolis.com

[1] Sur la base d'un nombre total de 5.220.820 actions et 9.646.837 droits de vote théoriques de la Société au 30 septembre 2023