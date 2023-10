18/10/2023 - 08:00

COMMUNIQUÉ DE PRESSE DU 18 OCTOBRE 2023

OFFRE PUBLIQUE D'ACHAT SIMPLIFIEE SUIVIE D'UN RETRAIT OBLIGATOIRE VISANT LES ACTIONS DE LA SOCIETE

EVOLIS

initiée par

HID

(HID Global SAS)

agissant de concert avec les sociétés ASSA ABLOY AB et Cedys & Co SAS

présentée par

BNP PARIBAS

Etablissement présentateur et garant

MISE A DISPOSITION DE LA NOTE EN RÉPONSE ET DES INFORMATIONS RELATIVES

AUX CARACTÉRISTIQUES, NOTAMMENT JURIDIQUES, FINANCIÈRES ET

COMPTABLES DE LA SOCIÉTÉ EVOLIS

PRIX DE L'OFFRE PUBLIQUE D'ACHAT SIMPLIFIEE :

43,75 euros par action Evolis SA



DUREE DE L'OFFRE PUBLIQUE D'ACHAT SIMPLIFIEE :

10 jours de négociation



Le calendrier de l'offre publique d'achat simplifiée sera fixé par l'Autorité des marchés financiers (l' « AMF ») conformément à son règlement général.

AMF

Le présent communiqué est établi et diffusé le 18 octobre 2023 par la société Evolis, conformément aux dispositions des articles 231-27, 3° et 231-28 du règlement général de l'AMF.

AVIS IMPORTANT

A l'issue de l'offre publique d'achat simplifiée, la procédure de retrait obligatoire prévue à l'article L. 433-4, II du Code monétaire et financier et aux articles 237-1 et suivants du règlement général de l'AMF sera mise en œuvre, dans la mesure où les conditions sont déjà réunies. Les actions Evolis qui n'auront pas été apportées à l'offre publique d'achat simplifiée seront transférées à HID Global SAS moyennant une indemnisation de 43,75 euros par action Evolis, nette de tous frais.

En application de l'article L.621-8 du Code monétaire et financier et de l'article 231-26 de son règlement général, l'AMF a, en application de sa décision de conformité du 17 octobre 2023, apposé le visa n°23- 438 en date du 17 octobre 2023 sur la note en réponse (la « Note en Réponse ») établie par la Société en réponse à l'offre publique d'achat simplifiée suivie d'un retrait obligatoire visant les actions d'Evolis (l'« Offre ») initiée par HID Global SAS (l'« Initiateur »), agissant de concert avec les sociétés ASSA ABLOY AB et Cedys & Co SAS.

Les informations relatives aux caractéristiques, notamment juridiques, financières et comptables de la Société (le « Document Autres Informations ») figurent dans un document déposé auprès de l'AMF le 17 octobre 2023 et mis à la disposition du public le 17 octobre 2023, conformément aux dispositions de l'article 231-28 du règlement général de l'AMF.

La Note en Réponse et le Document Autres Informations sont disponibles sur les sites internet d'Evolis (www.evolis.com) et de l'AMF (www.amf-france.org) et peuvent également être obtenus sans frais auprès de :

EVOLIS SA

14, avenue de la Fontaine

49070 Beaucouzé

France

Préalablement à l'ouverture de l'Offre, l'AMF publiera un avis d'ouverture et le calendrier de l'Offre, et Euronext Growth publiera un avis rappelant la teneur de l'Offre et précisant le calendrier et les principales modalités de l'Offre.