Réalisation de la cession de 98,5% d'Evolis à HID Global et lancement à venir d'une offre publique d'acquisition sur les titres d'Evolis

Les co-fondateurs et le conseil d'administration d'Evolis sont heureux de vous informer de la réalisation de l'acquisition par HID Global SAS, filiale du Groupe suédois Assa Abloy (« HID ») d'un total de 5.140.349 actions et 9.548.056 droits de vote d'Evolis, représentant environ 98,5% des actions d'Evolis.

Emmanuel Picot, directeur général d'Evolis : « Nous sommes particulièrement heureux de la concrétisation de ce rapprochement et fiers de rejoindre la famille HID. Une nouvelle page se tourne pour Evolis, celle de rejoindre un groupe qui partage des valeurs communes et une même ambition forte : progresser ensemble pour offrir de nouvelles opportunités à nos partenaires.

Ensemble nous serons plus fort ! ».

Ces acquisitions ont été réalisées en date du 19 septembre :

indirectement au travers de l'acquisition de l'intégralité du capital de la société Cedys&Co, détentrice d'environ 84,43 % des actions d'Evolis (i.e. 4.407.707 actions) (le « Bloc Majoritaire ») ; et

directement au travers de l'acquisition auprès de Crédit Mutuel Equity SCR et Crédit Mutuel Innovation d'environ 14 % des actions d'Evolis (i.e. respectivement 732.632 et 10 actions).

Ces acquisitions ont été conclues sur la base d'un prix d'environ 224,9 millions d'euros, soit un prix de 43,75 euros par action Evolis.

Conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables, HID déposera prochainement un projet d'offre publique d'achat obligatoire simplifiée sur le solde du capital et des titres donnant accès au capital ou aux droits de vote d'Evolis, soit 80.471 actions[1], au prix de 43,75 euros par action (l'« Offre »).

Après la clôture de l'Offre, dans la mesure où les conditions légales et réglementaires sont d'ores et déjà réunies à ce jour, HID a l'intention de mettre en œuvre, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables, une procédure de retrait obligatoire des actions restant en circulation d'Evolis. La réalisation du retrait obligatoire devrait intervenir lors du 4ème trimestre 2023.

Lors d'une réunion en date du 18 septembre 2023, les membres du conseil d'administration d'Evolis ont rendu à l'unanimité un avis motivé favorable sur l'Offre, sur la base notamment du projet de note d'information et du rapport de l'expert indépendant en date du 18 septembre 2023 concluant que le prix d'Offre de 43,75 euros par action est équitable du point de vue financier pour les actionnaires minoritaires d'Evolis. Ils ont en particulier constaté que l'Offre était conforme à l'intérêt d'Evolis, de ses actionnaires et de ses salariés et ont recommandé en conséquence aux actionnaires d'Evolis d'apporter leurs actions à l'Offre.

Le rapport de l'expert indépendant et l'avis motivé du conseil d'administration d'Evolis figureront dans le projet de note en réponse qui sera établi par Evolis et soumis au visa de l'AMF selon les modalités prévues par la réglementation applicable.

Le même jour, et dans le cadre de l'opération, les membres du conseil d'administration d'Evolis ont également :

décidé la cooptation, sur proposition de HID Global, de deux nouveaux administrateurs en remplacement de deux administrateurs démissionnaires et pris acte de la démission de trois autres administrateurs ;

décidé de dissocier les fonctions de président du conseil d'administration et de directeur général, avec maintien d'Emmanuel Picot dans ses fonctions de directeur général d'Evolis et nomination de Monsieur Björn Lindefelt en qualité de président du conseil d'administration avec prise d'effet à la date de réalisation de la cession du Bloc Majoritaire.

Les actionnaires de Cedys & Co sont conseillés par BDGS et Natixis Partners dans le cadre de cette opération.

Le Groupe Evolis conçoit, fabrique et commercialise une gamme complète de solutions afin d'identifier les personnes et les biens. Les systèmes d'impression et logiciels Evolis permettent la personnalisation graphique et l'encodage de cartes d'identification, quelle que soit leur technologie, pour de multiples usages : cartes de santé, permis de conduire, cartes bancaires, badges d'employé, cartes d'étudiant, étiquettes de prix, étiquettes de présentation, etc. Evolis est aujourd'hui le leader mondial de l'émission décentralisée de ces cartes et badges et se distingue par sa capacité à concevoir des solutions sur mesure. Le Groupe propose également l'offre la plus diversifiée d'accessoires pour cartes, une gamme complète de tablettes de signature électronique, de nombreuses formations et offres de services. Créé en 2000, le Groupe Evolis emploie plus de 380 collaborateurs à Angers (France) où se situent son siège social et son site de production, et dans ses filiales : Miami, Boston, Singapour, Shanghai, Bombay, Lisbonne, Paris et Lyon. Les solutions Evolis sont commercialisées dans plus de 140 pays.

[1] Sans prise en compte des 3.542 actions gratuites qui seront émises entre 2024 et 2025