Augmentation de capital de 60 M€ en numéraire souscrite par Meridiam et SWEN Capital Partners ;

Transition Evergreen poursuit son accompagnement de la filière biogaz en tant qu'actionnaire minoritaire d'Evergaz1 et actionnaire de référence du Groupe C4, opérateur intégré en Allemagne2.

Paris - 18 décembre 2024 - 08h00

Transition Evergreen (FR0000035784 - EGR), fonds evergreen coté en France sur Euronext Paris dédié à la transition écologique et la réduction de l'empreinte carbone, annonce que sa participation, Evergaz, a réalisé une augmentation de capital significative visant à consolider sa position d'acteur de référence du biogaz en Europe et à financer son plan industriel de développement.

UNE AUGMENTATION DE CAPITAL MAJEURE AFIN DE FINANCER LE PLAN INDUSTRIEL ET RENFORCER LA STRUCTURE FINANCIÈRE

Evergaz a réalisé une levée de fonds majeure de 60 M€ qui constitue une étape décisive dans la stratégie de croissance de la Société et lui permet de déployer son plan industriel ambitieux et renforcer le leadership de la société sur ses marchés de référence.

Meridiam et SWEN Capital Partners, actuels actionnaires d'Evergaz, investissent un montant global de 60 M€, respectivement à hauteur de 57 M€ pour l'un et 3 M€ pour l'autre, dans le cadre d'une augmentation de capital réservée souscrite en numéraire.

Eiffel Investment Group et Bpifrance ont prévu d'entrer au capital d'Evergaz par conversion de leurs Obligations convertibles (OCA) qui avaient été souscrites en août 20233, contribuant au renforcement des fonds propres et à l'allègement de l'endettement financier net de la Société.

À l'issue de ces opérations, qui ont été approuvées en Conseil d'Administration, le capital d'Evergaz sera réparti entre Meridiam, actionnaire majoritaire, Transition Evergreen1, SWEN Capital Partners, la Famille Planchot, Eiffel Investment Group et Bpifrance.

TRANSITION EVERGREEN POURSUIT SON ROLE D'ACTIONNAIRE RÉFÉRENCE DU GROUPE C4

En parallèle, Transition Evergreen poursuit son rôle d'actionnaire de référence de 3E Biogas4, société de détention conjointe du groupe C4 qui détient et exploite des unités de méthanisation en Allemagne, au côté d'Eiffel Gaz Vert, qui va convertir une partie de ces obligations convertibles (OCA) et augmenter ainsi sa participation pari passu avec Transition Evergreen. Evergaz reste également actionnaire de 3E Biogas.

Opérateur intégré du biogaz en Allemagne, le groupe C4 développe, détient et exploite un parc de 10 centrales biogaz en Allemagne d'une puissance cumulée de 9,6 MW électriques et d'une capacité d'injection de biométhane de 1 300 Nm3.

Lionel Le Maux, Président-Directeur général de Transition Evergreen déclare :



« Cette opération capitalistique est la suite logique d'un partenariat structurant historique entre Meridiam et Evergaz, qui va permettre à cette dernière de renforcer encore sa force de frappe pour financer son plan industriel. Cela valide également la stratégie d'investissement de Transition Evergreen dans des actifs industriels attractifs pour des fonds Infra de référence. C'est une illustration de la réussite de notre accompagnement et la validation du passage d'Evergaz vers le statut d'acteur européen de référence. Nous continuerons à accompagner la filière biogaz, que ce soit au travers de notre participation dans Evergaz et dans notre rôle d'actionnaire de référence de Groupe C4 en Allemagne, avec le souhait de maintenir notre exposition à ce secteur stratégique de la décarbonation et de la transition énergétique ».

A propos de Transition Evergreen

Transition Evergreen est un fonds evergreen coté en France dédié à la transition écologique et la réduction de l'empreinte carbone.

Transition Evergreen, avec l'expertise de sa société de gestion Aqua Asset Management, entend apporter une réponse concrète aux enjeux de construction d'un monde décarboné en investissant dans des sociétés françaises et européennes, porteuses de croissance et qui font de la transition écologique le vecteur de leur développement.

Transition Evergreen détient des participations principalement dans les sociétés suivantes : Evergaz, un des leaders de l'industrie du biogaz en France, C4, opérateur intégré du biogaz en Allemagne, EverWatt, producteur d'énergie renouvelable décentralisée, Everwood, acteur de la gestion durable des forêts, ainsi que Safra, acteur français de la mobilité décarbonée.

Transition Evergreen a reçu le label Greenfin, label qui garantit la qualité verte des fonds d'investissement et est attribué aux fonds qui prennent en compte les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (« ESG ») dans la construction et la vie de leur portefeuille, respectent les critères d'exclusion fixés par le label et ont un impact positif sur la transition énergétique et écologique. Transition Evergreen a également reçu le label « Relance » destiné aux fonds d'investissements qui soutiennent la relance économique en venant renforcer en fonds propres ou quasi-fonds propres des entreprises françaises.

Transition Evergreen est coté sur Euronext Paris, compartiment C (ISIN FR0000035784). Transition Evergreen est éligible PEA-PME.

Plus d'informations sur www.transition-evergreen.com

1 Par détention indirecte au travers de sa filiale à 100% TE Holding Biogas (anciennement Aqua SAS)

2 Par détention indirecte dans 3 E Biogas. 3 E Biogas est une société de détention conjointe de Groupe C4, avec Transition Evergreen, Eiffel Gaz Vert et Evergaz.

3 Cf communiqué du 30 octobre 2023

4 Par détention indirecte dans 3 E Biogas. 3 E Biogas est une société de détention conjointe de Groupe C4, avec Transition Evergreen, Eiffel Gaz Vert et Evergaz.