Evergaz : Levée de fonds de 20 M€ auprès de Bpifrance et Eiffel Investment Group pour accélérer son développement

Paris – 30 octobre 2023 – 08h00

Transition Evergreen (FR0000035784 - EGR), le 1er fonds d'investissement coté en France dédié à la transition écologique et la réduction de l'empreinte carbone, fait un point sur l'activité de ses principales participations au 3ème trimestre 2023.

Evergaz : levée de fonds de 20 M€ auprès de Bpifrance et Eiffel Investment Group pour accélérer son développement

Le Groupe Evergaz a annoncé tout récemment une émission d'obligations convertibles en actions (OCA) pour un montant de 20 M€ souscrite par les fonds ETI 2020 de Bpifrance et Eiffel Gaz Vert d'Eiffel Investment Group, acteurs de référence pour la transition énergétique.

Cette levée de fonds constitue une nouvelle étape dans l'accélération du plan stratégique de croissance des activités d'Evergaz à l'échelle européenne, qui s'appuie sur trois principaux axes de développement :

Poursuite du développement par acquisition ou construction de nouvelles unités, dans le domaine de la méthanisation territoriale agricole et industrielle au sein des pays où Evergaz est déjà présent (France, Belgique et Allemagne) et déploiement des activités du Groupe sur de nouvelles géographies en Europe très prochainement ; Accélération du programme d'optimisation et d'extension de sites français, allemands et belges du parc existant ; Investissements humains et matériels pour accompagner la croissance embarquée (traitement des biodéchets, production de CO2 biogénique, valorisation de la chaleur, etc.) sur les unités du Groupe.

L'actualité a également été soutenue au 3ème trimestre 2023 sur le plan opérationnel :

Le 1 er juillet 2023, Evergaz a pris en charge l'exploitation, ainsi que la gestion commerciale, administrative et financière, de l'unité de méthanisation SAM, situé en Région Centre - Val de Loire dans la commune de Lamotte-Beuvron (Loir-et-Cher). Ce site dispose d'une capacité d'injection de biométhane de 200 Nm 3 /h. SAM est aujourd'hui détenue à parts égales entre la commune de Lamotte-Beuvron, la Fédération Française de l'Equitation et Metha Finances (qui regroupe des agriculteurs, une société d'assurance ainsi qu'une entreprise agroalimentaire) ;

juillet 2023, Evergaz a pris en charge l'exploitation, ainsi que la gestion commerciale, administrative et financière, de l'unité de méthanisation SAM, situé en Région Centre - Val de Loire dans la commune de Lamotte-Beuvron (Loir-et-Cher). Ce site dispose d'une capacité d'injection de biométhane de 200 Nm /h. SAM est aujourd'hui détenue à parts égales entre la commune de Lamotte-Beuvron, la Fédération Française de l'Equitation et Metha Finances (qui regroupe des agriculteurs, une société d'assurance ainsi qu'une entreprise agroalimentaire) ; En juillet 2023, Evergaz a pris une participation, à hauteur de 30% du capital, dans trois stations BioGNV (Bressandière, Pierrailleuses et Thouarsais), situées dans le département des Deux-Sèvres, co-développées avec SEOLIS, fournisseur multi-énergies, producteur d'électricité d'origine renouvelable, gestionnaire de réseau de distribution, qui reste actionnaire avec 70% du capital. Evergaz aura notamment la charge du suivi de l'exploitation, de la maintenance ainsi que de la facturation de ces trois stations ;

En septembre 2023, Evergaz a fait l'acquisition de l'intégralité du capital des deux sites belges, AM-Power et Bio-NRGY. Evergaz détenait jusqu'alors 49% du site AM-Power (capacité installée de 7,5 MWe) et 75% du site Bio-NRGY (capacité installée de 2,9 MWe). Cette double acquisition de 100% du capital permet à Evergaz de prendre le plein contrôle opérationnel de ces deux sites ;

Enfin, le site de Bioenergaz est entré en service mi-septembre, conformément au calendrier. Ce site est codétenu à hauteur de 51% par un éleveur porcin local et 49% par une société commune codétenue avec la SICAE Oise. Bioenergaz, dispose d'une capacité d'injection de biométhane de 175 Nm3/h. Sa montée en charge se déroule dans d'excellentes conditions et plus rapidement qu'escompté.

Evergaz continue en outre d'étudier diverses options pour poursuivre le financement de sa croissance pouvant se traduire, selon les conditions de marché, par une introduction en bourse.

EverWatt : nouvelles avancées sur le projet de BoucL Energie à Saint-Martin-d'Hères

BoucL Energie, filiale d'EverWatt, a obtenu deux permis de construire pour son premier projet de boucle énergétique sur la commune de Saint-Martin-d'Hères (Isère), ainsi que la signature de promesses de contrat d'achat d'électricité par deux consommateurs de cette boucle. Pour mémoire, la ZAE[1] de Saint Martin d'Hères est le premier projet pilote d'autoconsommation collective de BoucL Energie et a vocation à être dupliqué par la suite dans d'autres ZAE en France.

En parallèle, BoucL Energie a également signé pour 1,6 MWc dans le cadre d'un autre projet d'autoconsommation collective sur la commune de Wissous (Essonne).

Enfin, EverWatt et sa filiale Sunvie, concepteur, intégrateur et exploitant de centrales solaires, ont renforcé leurs synergies en ayant répondu ensemble à plus de 4 MWc de projets dans le but de compléter leurs offres et de proposer à leurs clients une solution de tiers-financement d'actifs ou la possibilité d'investir en direct dans des centrales solaires.

SAFRA : nouvelle commande de 10 bus hydrogène HYCITY® et signature d'un partenariat avec Hyliko pour le rétrofit hydrogène de poids lourds

SAFRA a annoncé tout récemment une nouvelle commande de 10 autobus à hydrogène dernière génération, HYCITY®, destinés à la métropole de Clermont Auvergne, qui seront livrés mi-2024.

Cette commande a été réalisée dans le cadre d'un projet global de transition énergétique appelé InspiRe qui regroupe toutes les facettes d'un écosystème hydrogène complet mené par Clermont Auvergne Métropole et le SMTC-AC[2], avec pour maître d'œuvre KEOLIS. KEOLIS coordonnera toutes les entreprises partenaires impliquées dans la mise en œuvre du projet, depuis la production de l'hydrogène renouvelable, à l'avitaillement de la flotte et au partage d'expérience acquise tout en assurant l'exploitation et la maintenance des véhicules pour une durée de 10 ans à compter de la rentrée 2024.

Par ailleurs, SAFRA et Hyliko, première plateforme de mobilité hydrogène pour le transport routier de marchandises, ont annoncé en septembre la signature d'un protocole d'accord pour le rétrofit hydrogène de poids lourds en série.

Les véhicules seront fournis par Hyliko et rétrofités dans les usines SAFRA à Albi. Le rétrofit consistera au remplacement du moteur thermique diesel existant par un groupe motopropulseur hybride hydrogène et la rénovation du véhicule.

Forts de leurs expertises respectives et de leurs complémentarités, SAFRA et Hyliko partagent une vision commune pour accélérer la transition énergétique du transport routier de marchandises. Cette collaboration stratégique marque ainsi une avancée majeure dans la décarbonation de ce secteur en France.

En outre, pour poursuivre l'accompagnement de son développement, SAFRA continue d'étudier diverses options de financement pouvant se traduire, selon les conditions de marché, par une introduction en bourse.

Everwood : opération de croissance externe à l'international dans le domaine de la gestion durable des forêts

Everwood continue de consolider son positionnement d'acteur de la gestion durable des forêts et poursuit ses discussions pour devenir d'ici la fin de l'année, l'actionnaire majoritaire d'un groupe international de gestion d'actifs forestiers pour compte de tiers.

A propos de Transition Evergreen

Transition Evergreen est le 1er fonds d'investissement coté en France dédié à la transition écologique et la réduction de l'empreinte carbone.

Transition Evergreen, avec l'expertise de sa société de gestion Aqua Asset Management, entend apporter une réponse concrète aux enjeux de construction d'un monde décarboné en investissant dans des sociétés françaises et européennes. Véritable accélérateur d'une croissance verte, Transition Evergreen a pour objectif de financer des PME françaises et européennes, porteuses de croissance et qui font de la transition écologique le vecteur de leur développement.

Transition Evergreen détient des participations principalement dans les sociétés suivantes : Evergaz, un des leaders de l'industrie du biogaz en France, C4, opérateur intégré du biogaz en Allemagne, EverWatt, producteur d'énergie renouvelable décentralisée, Everwood, acteur de la gestion durable des forêts ainsi que Safra, acteur français du marché des bus à hydrogène et de la mobilité décarbonée.

Transition Evergreen a reçu le label Greenfin, label qui garantit la qualité verte des fonds d'investissement et est attribué aux fonds qui prennent en compte les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (« ESG ») dans la construction et la vie de leur portefeuille, respectent les critères d'exclusion fixés par le label et ont un impact positif sur la transition énergétique et écologique. Transition Evergreen a également reçu le label « Relance » destiné aux fonds d'investissements qui soutiennent la relance économique en venant renforcer en fonds propres ou quasi-fonds propres des entreprises françaises.

Transition Evergreen est coté sur Euronext Paris, compartiment C (ISIN FR0000035784). Transition Evergreen est éligible PEA-PME.

Plus d'informations sur www.transition-evergreen.com.

Nous rappelons que tout investissement comporte un risque de perte en capital total ou partiel. Pour de plus amples informations concernant les risques afférents à un investissement dans le fonds Transition Evergreen, veuillez-vous reporter à la section « Facteurs de Risques » de l'URD. Il est également rappelé que les performances passées ne présagent pas des performances futures et que les performances ne sont pas constantes dans le temps.

[1] Zone d'Activités Economiques

[2] Syndicat Mixte des Transports en Commun de l'agglomération clermontoise