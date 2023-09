28/09/2023 - 07:00

Résultats semestriels 2023

Un ANR [1] solide : 135,8 M€ au 30 juin 2023, quasi-stable par rapport au niveau

élevé au 31 décembre 2022 et en hausse de +12% par rapport au 30 juin 2022

ANR par action : 3,39 € (vs. 3,44€ au 31 décembre 2022 et 3,28 € au 30 juin 2022) avec une hausse de la valeur des participations de + 3,5% par rapport au 31 décembre 2022

Un premier semestre marqué par une forte activité capitalistique des participations

Paris – 28 septembre 2023 – 07h00

Transition Evergreen (FR0000035784 - EGR), le 1er fonds d'investissement coté en France dédié à la transition écologique et la réduction de l'empreinte carbone, publie ses résultats semestriels[2] et son actif net réévalué au 30 juin 2023, arrêtés par le Conseil d'administration lors de sa réunion du

27 septembre 2023. Le rapport financier semestriel au 30 juin 2023 est disponible sur le site internet de Transition Evergreen, www.transition-evergreen.com, espace Investisseurs, rubrique Documents financiers.

Lionel Le Maux, Président du Conseil d'administration de Transition Evergreen, déclare :

« La conjoncture actuelle reste favorable aux investissements dans la Transition Ecologique et plus particulièrement aux investissements dans des sociétés dont la finalité est de détenir des actifs de production d'énergie ou des actifs contribuant à baisser l'empreinte carbone. En outre, les participations de Transition Evergreen disposent d'un socle opérationnel significatif (à travers des équipes d'ingénierie et d'exploitation) leur permettant de ne pas être valorisées uniquement sur la base des actifs détenus, et donc une dépendance moindre par rapport au niveau des taux d'intérêts.

Dans la conjoncture actuelle, marquée par la hausse des taux d'intérêts et l'inflation , ce positionnement différenciant a permis à Transition Evergreen de démontrer sa résilience et d'afficher un ANR de très bonne facture, à 135,8 M€, comparable au niveau élevé du 31 décembre 2022 et en croissance de +12% par rapport au 30 juin 2022.

Cette performance n'intègre pas la forte activité capitalistique des participations de Transition Evergreen au 1er semestre 2023, qui participe aussi à la création de valeur du fonds. SAFRA et Evergaz continuent d'étudier activement diverses options de financement et de premières lettres d'intentions ont été reçues pour le projet de spin-off de Phynix, acteur majeur de l'hydrogène vert en Espagne. Enfin, les avancées se poursuivent pour Everwood pour la mise en œuvre d'une opération de croissance externe très structurante en vue d'acquérir un acteur majeur de la gestion de forêts à l'international qui pourrait déboucher sur un changement très significatif de taille pour notre participation.

Notre stratégie pour l'année 2023 demeure inchangée : poursuivre l'accompagnement de nos participations dans leurs projets de croissance tout en maintenant une stratégie équilibrée de rotation de notre portefeuille d'actifs. »

RÉSULTATS SEMESTRIELS 2023

ANR[3] de 135,8 M€ au 30 juin 2023

Au 30 juin 2023, l'actif net réévalué (ANR) de Transition Evergreen s'est établi à 135,8 M€ contre

138,0 M€ au 31 décembre 2022. Il est en progression de +12,3% par rapport au 30 juin 2022 (120,9 M€).

L'écart entre le 30 juin 2023 et le 31 décembre 2022 s'explique par (i) une faible variation de la juste valeur des participations sur la période (+0,4 M€), et (ii) le résultat net retraité de l'effet de la juste valeur (-2,7 M€).

L'ANR par action[4] au 30 juin 2023 s'élève à 3,39 €[5] (contre 3,44 € au 31 décembre 2022 et 3,28 € au 30 juin 2022).

La juste valeur des participations est passée de 134,6 M€ au 30 juin 2022 à 146,6 M€ au 31 décembre 2022 puis à 151,7 M€ au 30 juin 2023. Cette évolution s'explique principalement par la création de valeur au sein de deux participations :

SAFRA, portée par sa dynamique commerciale et l'obtention de nouveaux financements pour renforcer ses fonds propres ;

LPF Groupe, portée par une dynamique commerciale très positive, avec notamment des perspectives de nouveaux marchés en Italie, et un renforcement des fonds propres.

Résultats au 30 juin 2023

Le résultat opérationnel s'est établi à -1,0 M€ au 30 juin 2023. Il intègre :

+0,4 M€ de variation de la juste valeur des actifs financiers non courants ;

-0,2 M€ de charges de personnel ;

-1,7 M€ d'autres charges opérationnelles (honoraires et charges assimilées) ;

+0,5 M€ de revenus des actifs financiers.

Le coût de l'endettement financier s'élève à -0,9 M€ (contre -0,7 M€ au 30 juin 2022), constitué des intérêts sur emprunts obligataires (0,8 M€) et des intérêts sur avances en comptes courants

(0,1 M€).

Après la prise en compte d'une charge d'impôt de -0,4 M€, le résultat net ressort à -2,3 M€.

Le compte de résultat détaillé au 30 juin 2023 est annexé à la page 7 du présent communiqué de presse.

Structure financière

Les capitaux propres de Transition Evergreen s'élèvent à 135,8 M€ au 30 juin 2023 contre 138,0 M€ au 31 décembre 2022.

La trésorerie disponible s'élève à 0,4 M€ au 30 juin 2023 contre 0,8 M€ au 31 décembre 2022. La société rappelle disposer d'une avance en compte courant d'un montant maximum de 12 M€ accordée par Financière Evergreen[6], déployée à hauteur de 0,7 M€ au 30 juin 2023.

Les dettes financières de Transition Evergreen, constituées d'emprunts obligataires (dont 2 nouvelles émissions d'obligations simples pour 8 M€ sur le premier semestre), s'établissent à 24,8 M€ au 30 juin 2023, contre 16,7 M€ au 31 décembre 2022.

Le bilan détaillé au 30 juin 2023 est annexé à la page 8 du présent communiqué de presse.

Transition Evergreen envisage une augmentation de capital de 8 à 12 M€ au cours du 4ème trimestre 2023[7] pour renforcer sa structure de financement et poursuivre l'accompagnement de ses participations. Parallèlement, le fonds œuvre actuellement à un refinancement bancaire de ses différentes lignes obligataires existantes, d'un montant total de 25 M€, dont 15 M€ mobilisables au cours des 12 prochains mois, avec une maturité allongée à 3 ans.

PERSPECTIVES

En 2023, Transition Evergreen poursuit l'accompagnement de ses participations dans leur trajectoire de croissance et leur passage à l'échelle de PME et d'ETI, tout en maintenant sa stratégie d'optimisation de l'allocation de son capital.

Evergaz, poursuite de son développement en France avec la construction de l'unité de biométhane « Bioenergaz »

La phase de construction de l'unité d'injection de biométhane « Bioenergaz », située en Ille-et-Vilaine (35), se déroule conformément au calendrier. La phase de test de production est attendue au 3ème trimestre 2023. Pour mémoire, Bioenergaz dispose d'une capacité d'injection sur le réseau de GRDF de 125 Nm3/h.

En parallèle, Evergaz a procédé au cours du 2ème trimestre 2023 à une levée de fonds d'un montant de plus de 3,7 M€ sous forme obligataire (financement participatif et placement privé). Les fonds levés serviront entre autres à financer des programmes d'optimisation et d'extension de capacité des unités déjà présentes dans le portefeuille et saisir d'éventuelles opportunités de croissance externe d'unités en service.

Plus généralement, Evergaz étudie diverses options pour financer sa croissance pouvant se traduire, selon les conditions de marché, par une introduction en bourse.

Everwood, poursuite des négociations pour une prise de participation majoritaire dans un acteur international de la gestion d'actifs forestiers pour compte de tiers

Everwood poursuit le développement de ses deux principales activités : la fourniture de bois énergie, avec sa filiale Wooday, et la gestion d'actifs forestiers (120 000 hectares sous gestion).

Après plusieurs opérations de croissance externe réussies, Wooday compte aujourd'hui une quarantaine de collaborateurs et vient de renforcer sa direction financière avec plusieurs recrutements majeurs. La croissance de Wooday se poursuivra par croissance organique, grâce à d'importantes synergies commerciales entre les différentes sociétés acquises (Brazeco, Le-Kastor.com), ainsi que par croissance externe en consolidant un marché très atomisé.

En parallèle, Everwood continue à développer ses activités à l'international en accompagnant des clients historiques institutionnels dans leurs acquisitions d'actifs forestiers en Europe et poursuit ses discussions engagées au 1er semestre 2023 pour devenir d'ici la fin de l'année l'actionnaire majoritaire d'un groupe international de la gestion d'actifs forestiers pour compte de tiers (ce groupe a d'ailleurs réalisé en juillet 2023 une émission d'obligations convertibles souscrite par Everwood).

SAFRA, commande de 10 bus hydrogène et nouveaux financements pour accompagner sa croissance

Début juillet 2023, SAFRA a remporté l'appel d'offres de la Communauté Urbaine de Dunkerque pour la fourniture de 10 bus à hydrogène HYCITY®, sur une version 12 mètres en 3 portes, qui circuleront sur le réseau des transports de Dunkerque dans le courant de l'année 2024. Cette nouvelle commande porte le carnet de commandes de SAFRA à 23 bus à hydrogène.

Pour accompagner sa croissance et renforcer ses fonds propres, SAFRA poursuit la diversification de ses sources de financement. Au 1er semestre 2023, la société a finalisé une augmentation de capital de 7M€ auprès d'actionnaires existants et de nouveaux actionnaires privés à laquelle Transition Evergreen a participé par compensation de créances à hauteur de 4,7 M€. En parallèle, la société étudie activement la possibilité de réaliser une introduction en Bourse, en fonction des conditions de marché, pour poursuivre l'accompagnement de son développement.

EverWatt, poursuite du déploiement de BoucL Energie sur l'autoconsommation collective en France

BoucL Energie, filiale d'EverWatt, et créateur de boucles d'énergie locale en autoconsom-mation collective, poursuit son développement. Le succès de la levée de fonds majeure de 34 M€ réalisée au 1er semestre 2023, va lui permettre de financer : (i) le déploiement de 300 MWc de projets solaires en France (avec un pipeline identifié d'une soixantaine de projets en développement répartis dans 11 régions), et (ii) le recrutement des équipes nécessaires à l'accélération de la réalisation de ses projets.

Alors que les attentes en matière d'énergie évoluent, BoucL Energie souhaite agir sur le mix énergétique territorial et redonner une forte dimension locale à la production et la consommation d'énergie en fédérant des acteurs locaux publics et privés autour de projets renouvelables de grande ampleur et cible pour cela le développement de communautés énergétiques sur les ZAE[8] (à l'image de son projet pilote à Saint Martin d'Hères).

EverWatt confirme ainsi son positionnement d'acteur de référence de l'autoconsommation et a d'ailleurs récemment renforcé son offre sur le marché de l'autoconsommation individuelle à travers le lancement d'une société commune avec la société Terre Solaire.

LPF Groupe vise le marché du luxe en Italie

Dans l'univers des emballages écoresponsables, LPF Groupe accélère à l'international, notamment sur le marché du luxe, avec la création d'une filiale en Italie.

Côté financement, la société a ouvert son capital à un investisseur professionnel permettant de financer de prochaines acquisitions et son plan de croissance au cours des prochaines années.

PROCHAINS RENDEZ-VOUS

Octobre 2023 - Activité & Faits marquants des participations du 3ème trimestre 2023

A propos de Transition Evergreen

Transition Evergreen est le 1er fonds d'investissement coté en France dédié à la transition écologique et la réduction de l'empreinte carbone.

Transition Evergreen, avec l'expertise de sa société de gestion Aqua Asset Management, entend apporter une réponse concrète aux enjeux de construction d'un monde décarboné en investissant dans des sociétés françaises et européennes. Véritable accélérateur d'une croissance verte, Transition Evergreen a pour objectif de financer des PME françaises et européennes, porteuses de croissance et qui font de la transition écologique le vecteur de leur développement.

Transition Evergreen détient des participations principalement dans les sociétés suivantes : Evergaz, un des leaders de l'industrie du biogaz en France, C4, opérateur intégré du biogaz en Allemagne, EverWatt, producteur d'énergie renouvelable décentralisée, Everwood, acteur de la gestion durable des forêts, ainsi que Safra, acteur français de la mobilité décarbonée.

Transition Evergreen a reçu le label Greenfin, label qui garantit la qualité verte des fonds d'investissement et est attribué aux fonds qui prennent en compte les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (« ESG ») dans la construction et la vie de leur portefeuille, respectent les critères d'exclusion fixés par le label et ont un impact positif sur la transition énergétique et écologique. Transition Evergreen a également reçu le label « Relance » destiné aux fonds d'investissements qui soutiennent la relance économique en venant renforcer en fonds propres ou quasi-fonds propres des entreprises françaises.

Transition Evergreen est coté sur Euronext Paris, compartiment C (ISIN FR0000035784). Transition Evergreen est éligible PEA-PME.

Plus d'informations sur www.transition-evergreen.com

Contacts

Transition Evergreen

Laura RIBEIRO

T: +33 (1) 89.16.61.09

RI@transition-evergreen.com Relations Investisseurs

ACTUS finance & communication

Anne-Pauline PETUREAUX

T : +33 (1) 53 67 36 72

apetureaux@actus.fr Relations presse

ALVA

Bérénice Weiss

T: +33 (6) 83 35 63 11

bweiss@alvaconseil.com

Disclaimer

Nous rappelons que tout investissement comporte un risque de perte en capital total ou partiel. Pour de plus amples informations concernant les risques afférents à un investissement dans le portefeuille, veuillez-vous reporter à la section « Facteurs de Risques » du Document d'enregistrement universel 2021 et du Rapport financier annuel 2022.

La prise en compte de critères extra-financiers est susceptible de rencontrer des limites méthodologiques. En particulier, le niveau de reporting des participations peut être hétérogène (en raison de leur taille, de leur stade de développement).

Il est également rappelé que les performances passées ne présagent pas des performances futures et que les performances ne sont pas constantes dans le temps.

ANNEXES

COMPTE DE RESULTAT

COMPTE DE RÉSULTAT (en milliers d'euros) 30-06-22 30-06-23 Revenus des actifs financiers 234 541 Variation de la juste valeur des actifs financiers 20 420 449 Charges de personnel (173) (242) Autres charges opérationnelles (4 027) (1 707) Résultat opérationnel 16 453 (959) Coûts de l'endettement financier brut (654) (890) Coût de l'endettement financier net (654) (890) Autres produits et charges financiers (48) (48) Résultat net avant impôts 15 751 (1 897) Impôts sur le résultat (1 941) (373) Résultat net 13 810 (2 269) Nombre d'actions en circulation * 36 852 094 40 075 973 Résultat par action (en euros) 0,37 (0,06) Nombre d'actions après dilution * 36 852 094 40 075 973 Résultat dilué par action (en euros) 0,37 (0,06)

* Hors actions auto-détenues

BILAN

ACTIF (en milliers d'euros) 31-12-22 30-06-23 Actifs financiers non courants 146 580 151 729 - dont actions 146 580 151 729 - dont obligations - 0 Autres actifs non courants 13 13 Total des actifs non courants 146 593 151 742 Actifs financiers courants 21 898 21 655 Autres créances 106 71 Trésorerie & Equivalents trésorerie 850 374 Total des actifs courants 22 854 22 101 Total 169 447 173 842

PASSIF (en milliers d'euros) 31-12-22 30-06-23 Capital 20 086 20 086 Primes sur capital 51 657 34 018 Réserves 44 665 83 941 Résultat global 21 638 (2 269) Capitaux propres 138 046 135 775 Emprunts obligataires part non courante 4 100 10 470 Impôts différés passifs 5 159 5 532 Total des passifs non courants 9 259 16 002 Emprunts obligataires 12 641 14 363 Autres passifs financiers courants 2 201 1 681 Autres dettes 7 300 6 021 Total des passifs courants 22 142 22 065 Total 169 447 173 842

ÉVOLUTION DE LA JUSTE VALEUR DU PORTEFEUILLE DEPUIS LE 30 JUIN 2022

Participations Juste valeur

au 30-06-22 Juste valeur

au 31-12-22 Juste valeur

au 30-06-23 Everwood SAS 29 469 K€ 31 546 K€ 28 723 K€ Aqua SAS / Evergaz SA 27 380 K€ 24 903 K€ 26 900 K€ Everwatt SAS 42 010 K€ 47 109 K€ 43 016 K€ LPF Groupe SAS (ex - La Paper Factory SAS) 2 551 K€ 3 256 K€ 4 230 K€ Valporte Holding SAS 1 844 K€ 1 749 K€ 1 876 K€ Borea SAS 279 K€ 342 K€ 342 K€ Safra SA 14 887 K€ 12 815 K€ 19 457 K€ Safra Participations SAS 3 091 K€ 2 665 K€ 3 330 K€ 3 E BIOGAS / Groupe C4 12 600 K€ 21 960 K€ 23 724 K€ Keiryo SAS (ex - Green H2 Partenaires SAS) 235 K€ 235 K€ 130 K€ Total portefeuille actions 134 345 K€ 146 580 K€ 151 729 K€ OC Natureo SAS 266 K€ - - Total portefeuille obligations 266 K€ - - Total 134 611 K€ 146 580 K€ 151 729 K€

[1] ANR (actif net réévalué) : l'actif net réévalué correspond aux capitaux propres IFRS de la société, soit 135,8 M€. La variation entre le 30 juin 2023 et le 31 décembre 2022 s'explique par la variation de la juste valeur des participations sur la période (+0,4 M€) et le résultat net retraité de l'effet de la juste valeur (-2,7 M€).

[2] Examen de revue limité effectué par les commissaires aux comptes.

[3] ANR (actif net réévalué) : l'actif net réévalué correspond aux capitaux propres IFRS de la société, soit 135,8 M€ (contre 138,0 M€ au 31 décembre 2022 et 120,9 M€ au 30 juin 2022).

[4] (Hors actions auto-détenues).

[5] Identique avant et après dilution en l'absence d'instrument dilutif en circulation à cette date.

[6] Actionnaire à hauteur de 0,72% de Transition Evergreen au 30 juin 2023.

[7] Initialement envisagée avant le 30 septembre 2023.

[8] Zone d'Activités Economiques.