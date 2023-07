27/07/2023 - 08:00

Activité des participations de Transition Evergreen au 2ème trimestre 2023

Transition Evergreen (FR0000035784 - EGR), le 1er fonds d'investissement coté en France dédié à la transition écologique et la réduction de l'empreinte carbone, fait un point sur l'activité de ses principales participations au 2ème trimestre 2023.

Evergaz : poursuite du développement en France avec la construction de l'unité de biométhane « Bioenergaz »

La phase de construction de l'unité d'injection de biométhane « Bioenergaz », située en Ille-et-Vilaine (35), se déroule conformément au calendrier. La phase de test de production est attendue au 3ème trimestre 2023. Pour mémoire, Bioenergaz dispose d'une capacité d'injection sur le réseau de GRDF de 125 Nm3/h.

En parallèle, Evergaz a procédé au cours du 2ème trimestre 2023 à une levée de fonds d'un montant de plus de 3,7 M€ sous forme obligataire (financement participatif et placement privé). Les fonds levés serviront entre autres à financer des programmes d'optimisation et d'extension de capacité des unités déjà présentes dans le portefeuille et saisir d'éventuelles opportunités de croissance externe d'unités en service.

Plus généralement Evergaz étudie diverses options pour financer sa croissance pouvant se traduire, selon les conditions de marché, par une introduction en bourse.

EverWatt : levée de fonds significative de 34 M€ pour l'autoconsommation collective en France

EverWatt a procédé en avril dernier, à une levée de fonds significative via une augmentation de capital de 34 M€ de Boucl Energie, souscrite par la société d'investissement Conquest, afin de développer l'autoconsommation collective en France. Cette augmentation de capital vise à permettre le déploiement de 300 MWc de projets solaires en France avec un pipeline identifié d'une soixantaine de projets en développement répartis dans 11 régions. EverWatt reste l'actionnaire majoritaire de BoucL Energie post-opération.

En parallèle, BoucL Energie est lauréat du nouveau programme “Quartiers Métropolitains d'Innovation” lancé par la Métropole du Grand Paris avec Paris&Co. Ce programme offre aux entreprises l'opportunité de tester, valider puis déployer leur innovation urbaine dans la Métropole du Grand Paris.

SAFRA : commande de 10 bus à hydrogène à Dunkerque

Début juillet 2023, SAFRA vient de remporter l'appel d'offres de la Communauté Urbaine de Dunkerque pour la fourniture de 10 bus à hydrogène HYCITY®, sur une version 12 mètres en 3 portes. Cette nouvelle commande vient enrichir les perspectives d'activités de l'entreprise déjà bien remplies pour 2024. Ces 10 bus HYCITY®, dont l'achat est financé en partie par l'ADEME dans le cadre du programme de l'AAP Ecosystèmes territoriaux H2, circuleront sur le réseau de Dunkerque dans le courant de l'année 2024.

Dans le cadre de son premier contrat international pour son activité rénovation, SAFRA vient d'achever les travaux de réparation d'un tramway pour son client TRANSDEV Dublin. Les travaux ont été réalisés à Albi, et ont duré 8 mois, sur ce matériel qui avait subi une grave collision. La rame a été remise en exploitation avec succès le 12 juin 2023.

SAFRA étudie par ailleurs diverses options pour financer sa croissance pouvant se traduire, selon les conditions de marché, par une introduction en bourse.

Everwood : nouvelle acquisition dans la filière bois-énergie

Quelques mois après l'annonce de l'acquisition de la société Brazeco, la filiale bois-énergie d'Everwood, renommée Wooday, se positionne comme le principal consolidateur du marché avec l'acquisition des deux sites de transformation et de production de bois-bûche et du site e-commerce Le-Kastor.com.

Wooday poursuit sa structuration en remontant dans la chaîne de valeur vers la production et en affirmant sa présence sur le premier segment de marché que représente le bois-bûche. Wooday devient également une marque commerciale et lancera sa première gamme de produits en septembre 2023. Wooday compte désormais une trentaine de collaborateurs.

Enfin, Everwood poursuit l'études de nouvelles opportunités de croissance externe à l'étranger dans le domaine de la gestion durable des forêts et du bois-énergie.

LPF groupe : renforcement du parc industriel et développement dans le packaging de luxe dédié à l'univers du champagne

Au 2ème trimestre 2023, Roure Dorure (filiale à 100% de LPF Groupe) s'est dotée de deux nouvelles machines pour moderniser son parc.

En parallèle, après avoir acquis en début d'année CP Création, LPF Groupe poursuit son développement dans le packaging dédié à l'univers du champagne et poursuit ses innovations avec de nouveaux services pour les vignerons avec par exemple des emballages plus légers et plus éco-responsables qui permettent de protéger le vin des rayons UV.

Enfin, LPF Groupe se structure avec l'arrivée d'un Directeur des opérations en charge des quatre ateliers et renforce son pôle achats/développement.

PROCHAINS RENDEZ-VOUS

Fin septembre 2023 - Résultats semestriels 2023

Octobre 2023 - Activité & Faits marquants des participations du 3ème trimestre 2023

A propos de Transition Evergreen

Transition Evergreen est le 1er fonds d'investissement coté en France dédié à la transition écologique et la réduction de l'empreinte carbone.

Transition Evergreen, avec l'expertise de sa société de gestion Aqua Asset Management, entend apporter une réponse concrète aux enjeux de construction d'un monde décarboné en investissant dans des sociétés françaises et européennes. Véritable accélérateur d'une croissance verte, Transition Evergreen a pour objectif de financer des PME françaises et européennes, porteuses de croissance et qui font de la transition écologique le vecteur de leur développement.

Transition Evergreen détient des participations principalement dans les sociétés suivantes : Evergaz, un des leaders de l'industrie du biogaz en France, C4, opérateur intégré du biogaz en Allemagne, EverWatt, producteur d'énergie renouvelable décentralisée, Everwood, acteur de la gestion durable des forêts ainsi que Safra, acteur français du marché des bus à hydrogène et de la mobilité décarbonée.

Transition Evergreen a reçu le label Greenfin, label qui garantit la qualité verte des fonds d'investissement et est attribué aux fonds qui prennent en compte les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (« ESG ») dans la construction et la vie de leur portefeuille, respectent les critères d'exclusion fixés par le label et ont un impact positif sur la transition énergétique et écologique. Transition Evergreen a également reçu le label « Relance » destiné aux fonds d'investissements qui soutiennent la relance économique en venant renforcer en fonds propres ou quasi-fonds propres des entreprises françaises.

Transition Evergreen est coté sur Euronext Paris, compartiment C (ISIN FR0000035784). Transition Evergreen est éligible PEA-PME.

Plus d'informations sur www.transition-evergreen.com

