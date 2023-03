14/03/2023 - 18:00

Paris – 14 mars 2023 – 18h00

Transition Evergreen (FR0000035784 - EGR), le 1er fonds d'investissement coté en France dédié à la transition écologique et la réduction de l'empreinte carbone, accélère dans le gaz vert avec KEIRYO (anciennement Green H2 Partenaires) qu'il détient à 50% aux côtés de Transition Hydrogène, fonds également géré par Aqua Asset Management.

KEIRYO accélère sur le segment de l'hydrogène vert avec pour ambition de constituer un acteur de référence sur le marché de l'hydrogène renouvelable ou bas carbone en France et en Europe.

KEIRYO se positionne en tant qu'intégrateur de systèmes complexes regroupant des compétences de développement, financement et ingénierie pour permettre l'émergence d'infrastructures d'hydrogène, renouvelable ou bas carbone, à destination de la mobilité et d'usages industriels.

Cela passe notamment par la création d'offres innovantes pour accélérer le développement de la filière comme l'offre « km as a service » sur le segment de la mobilité ou la monétisation de crédit CO 2 . La disponibilité et le coût de l'électricité étant des composantes importantes de la production d'hydrogène, KEIRYO s'appuiera également sur des partenariats avec des fournisseurs d'électricité bas carbone ou renouvelable en France et en Europe.

Au-delà de premiers projets en développement dans le Sud de la France et d'un investissement dans Arhyze, développeur et producteur d'hydrogène vert, adossé à un partenariat pour le financement de projets communs, KEIRYO a également signé des partenariats de co-développement de projets avec les sociétés Evergaz (opérateur intégré spécialisé dans la production de biogaz) et SAFRA (acteur de la mobilité décarbonée hydrogène), deux participations de Transition Evergreen.

Emilio Mera, Président de KEIRYO et également membre du Comité stratégique de pHYnix, déclare : « KEIRYO est idéalement positionné pour mettre en place et fournir des solutions à base d'hydrogène vert qui ont un sens d'un point de vue social et commercial, en abordant ce marché avec une approche écosystémique, un savoir-faire d'intégration multidisciplinaire et un réseau de partenaires privilégiés. »

Ces avancées confortent l'empreinte de Transition Evergreen dans le gaz vert, déjà présente avec Evergaz et SAFRA. Ces deux sociétés poursuivent leurs propres stratégies de croissance, Evergaz dans le biogaz et SAFRA dans la mobilité décarbonée. Elles envisagent d'ailleurs toutes deux diverses options pour financer cette croissance, pouvant se traduire, selon les conditions de marché, par une entrée en Bourse.

Prochain rendez-vous : Résultats annuels 2022, jeudi 27 avril 2023 (avant Bourse)

A propos de Transition Evergreen

Transition Evergreen est le 1er fonds d'investissement coté en France dédié à la transition écologique et la réduction de l'empreinte carbone.

Transition Evergreen, avec l'expertise de sa société de gestion Aqua Asset Management, entend apporter une réponse concrète aux enjeux de construction d'un monde décarboné en investissant dans des sociétés françaises et européennes. Véritable accélérateur d'une croissance verte, Transition Evergreen a pour objectif de financer des PME françaises et européennes, porteuses de croissance et qui font de la transition écologique le vecteur de leur développement.

Transition Evergreen détient des participations principalement dans les sociétés suivantes : Evergaz, un des leaders de l'industrie du biogaz en France, C4, opérateur intégré du biogaz en Allemagne, Everwatt, producteur d'énergie renouvelable décentralisée, Everwood, acteur de la gestion durable des forêts et de la compensation carbone ainsi que Safra, acteur français du marché des bus à hydrogène et de la mobilité décarbonée.

Transition Evergreen a reçu le label Greenfin, label qui garantit la qualité verte des fonds d'investissement et est attribué aux fonds qui prennent en compte les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (« ESG ») dans la construction et la vie de leur portefeuille, respectent les critères d'exclusion fixés par le label et ont un impact positif sur la transition énergétique et écologique. Transition Evergreen a également reçu le label « Relance » destiné aux fonds d'investissements qui soutiennent la relance économique en venant renforcer en fonds propres ou quasi-fonds propres des entreprises françaises.

Transition Evergreen est coté sur Euronext Paris, compartiment C (ISIN FR0000035784). Transition Evergreen est éligible PEA-PME.

Plus d'informations sur www.transition-evergreen.com

