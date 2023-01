26/01/2023 - 08:00

Transition Evergreen (FR0000035784 - EGR), le 1er fonds d'investissement coté en France dédié à la transition écologique et la réduction de l'empreinte carbone, fait un point sur l'activité de ses principales participations au 4ème trimestre 2022.

Evergaz, démarrage de la construction de l'unité de biométhane « Bioenergaz »

L'unité d'injection de biométhane « Bioenergaz », située en Ille-et-Vilaine (35), est entrée dans sa phase principale de construction. Sa mise en service est prévue au 2nd semestre 2023, pour une capacité d'injection sur le réseau de GRDF de 125 Nm3/h.

La centrale biogaz Tiper Méthanisation, située dans les Deux-Sèvres (79), reprise par Evergaz en 2018, a achevé ses travaux de refonte et sera prochainement remise en service par les équipes d'Evergaz.

Dans le Morbihan (56), l'unité de méthanisation de Sensienergies augmente actuellement ses capacités afin de produire 800 MWh électriques additionnels par an (vs. 527 kW électriques précédemment).

Hors de France, le site d'AM-Power, en Belgique, renouvelle actuellement ses six moteurs pour une puissance de 7,5 MW électriques. Issu d'un partenariat entre Evergaz et Stefaan Delabie, cette centrale, qui dispose d'une capacité de traitement de 180 000 tonnes de déchets par an, est l'un des plus gros sites d'Europe.

Enfin, la construction dans l'Aube du futur centre de recherche et de développement de la filière biogaz en France, CerthiMétha, dont Evergaz est l'un des principaux promoteurs, a débuté au 4ème trimestre 2022. Ce centre a pour but de tester et valider les performances de matériels et procédés innovants qui permettront d'optimiser le modèle économique de la méthanisation. Ce projet vise à mettre à la disposition de la filière biogaz française un démonstrateur et un laboratoire d'analyses.

Everwatt, début de la construction du premier projet de Boucl Energie et de l'unité de production d'hydrogène vert en Espagne

En octobre 2022, EverWatt, à travers sa filiale BoucL Energie, a démarré la construction du plus grand projet d'autoconsommation collective photovoltaïque en France sur la Zone d'Activités Economiques (ZAE) de Saint-Martin-d'Hères (Grenoble Alpes Métropole). L'énergie produite localement via l'installation de panneaux photovoltaïques sur des toitures et ombrières de parking sera prioritairement autoconsommée par les entreprises et commerces de la ZAE, et le surplus pourra répondre aux besoins des quartiers résidentiels environnants. Ce projet prévoit l'installation de plus de 7 000 panneaux, produisant 3,5 GWh/an soit 12% des besoins énergétiques couverts et 350 tonnes/an de CO 2 économisées. Le projet est labellisé Défi Grenoble Capitale Verte Européenne 2022, et lauréat de l'AMI (Appel à Manifestation d'Intérêt) “Innover pour la transition écologique des territoires 2022” de l'association Transition Forum.

Au mois de novembre 2022, l'unité de production d'hydrogène vert Vitale en Espagne (détenue par pHYnix, filiale d'Everwatt) a débuté sa construction. Pour rappel, il s'agit de l'une des premières installations de production d'hydrogène vert en Espagne[1]. D'une capacité de 10 MW, elle devrait être en mesure de produire 1 450 tonnes d'hydrogène vert par an et devrait être opérationnelle début 2024.

Au-delà de ce projet Vitale, pHYnix a significativement développé son pipeline de projets qui atteint 1,7 GW.

SAFRA lance VHYSION®, une plateforme digitale de maintenance et surveillance à distance des flottes de bus à hydrogène

SAFRA a lancé VHYSION®, une plateforme digitale pour accompagner les exploitants dans le pilotage de leurs flottes de bus à hydrogène. Afin d'accompagner au mieux ses clients, SAFRA a développé ce service sur-mesure dédié à la maintenance et à la surveillance de leurs flottes de véhicules. Ces services sont rassemblés dans un portail fonctionnel et intuitif, entièrement développé par SAFRA, et commercialisé sous la marque VHYSION®. Cette plateforme en ligne comprend 3 offres de service : VHYSION Fleet, VHYSION Report et VHYSION Diag, et permet aux utilisateurs de gérer en temps réel leur flotte de bus, d'optimiser les performances de leurs véhicules, tout en maîtrisant les coûts d'exploitation. Ce nouveau produit commercialisé par SAFRA a été officiellement présenté lors des journées AGIR qui se sont tenues à Nice en novembre 2022.

En parallèle, la société a également présenté lors du salon Autocar Expo, en octobre 2022, son premier kit de rétrofit, le H2-PACK®, permettant de transformer un autocar diesel en véhicule zéro émission roulant à l'hydrogène. Ce kit est en cours d'installation sur 15 autocars interurbains (Mercedes Intouro) commandés par la région Occitanie.

Enfin, la société a reçu sa première commande auprès de la région Auvergne-Rhône-Alpes pour son bus à hydrogène Hycity®.

Everwood, acquisition d'un acteur du secteur bois énergie et constitution d'un pôle dédié à cette activité

Dans le cadre du développement de son activité de distribution de bois énergie aux particuliers, Everwood a acquis la société Brazeco, un producteur et distributeur historique de bois énergie en France depuis 2009. L'usine Brazeco transforme plusieurs milliers de tonnes de déchets de bois pour les transformer en bûches de bois densifié[2], participant ainsi à valoriser une énergie verte. Cette acquisition confirme la volonté d'Everwood d'augmenter sa part de marché sur ce secteur porteur, aussi bien en termes de volumes que de prix.

Everwood entend structurer cette activité, en créant un pôle bois énergie qui regroupera Bois Energie Nord ainsi que Brazeco. Ce pôle permettra d'administrer les deux sociétés tout en bénéficiant des compétences et expertises de chacune. L'objectif étant d'y adjoindre de nouvelles activités stratégiques aussi bien en termes de sécurisation des approvisionnements, de diversification des canaux de distribution que d'acquisition de nouveaux clients.

En parallèle, Everwood développe une activité de production de bûches compressées (plus grande autonomie et meilleur pouvoir calorifique que la bûche traditionnelle), sécurisant ainsi une partie de son approvisionnement et en augmentant la base client de l'ensemble de son pôle bois énergie.

