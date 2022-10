25/10/2022 - 18:00

Transition Evergreen (FR0000035784 - EGR), le 1er fonds d'investissement coté en France dédié à la transition écologique et la réduction de l'empreinte carbone, fait un point sur l'activité de ses principales participations au 3ème trimestre 2022.

Evergaz, deux nouveaux projets d'unités de méthanisation en France

Au mois de septembre 2022, Evergaz est entré au capital d'une nouvelle unité de méthanisation, Agrogaz, à Fontrailles (Hautes-Pyrénées), représentant un investissement de 500 K€, aux côtés d'un collectif d'agriculteurs et de Méthanor, société spécialisée dans le financement et l'exploitation de projets d'énergies renouvelables. Cette unité prévoit de traiter 70 000 tonnes de matières issues d'élevages bovins, ovins et porcins de plus de 70 installations agricoles. Elle dispose d'une capacité de 310 Nm3/h en injection de biométhane. Le site aura une capacité de 29 000 MWh de production de biométhane annuelle à terme et prévoit également la production de bio-CO 2 liquéfié qui sera valorisé chez un serriste local.

En parallèle, Evergaz a signé un contrat avec Evalor, constructeur d'unités de méthanisation, pour une nouvelle unité de méthanisation, sur la commune de Châlons-du-Maine (Mayenne) pour une capacité d'injection de biométhane de 123 Nm3/h.

Everwatt, pose de la première pierre du plus grand projet d'autoconsommation collective en France

Everwatt a inauguré, le 11 octobre dernier, le premier projet d'autoconsommation collective de grande puissance en France (projet BoucL Energie), sur la ZAE de Saint-Martin-d'Hères (Grenoble Alpes Métropole). Dans le cadre de ce projet, 3 MWc seront installés en ombrières de parking et en toiture de certains sites et serviront à fournir 12% de la consommation de la ZAE.

Fruit du partenariat d'acteurs territoriaux, parmi lesquels des magasins de la grande distribution, des PME et bailleurs sociaux, ce projet développé par BoucL Energie (filiale D'Everwatt) met en place une solution pour faire évoluer le mix énergétique territorial. Le projet est labellisé Défi Grenoble Capitale Verte Européenne 2022, et lauréat de l'AMI “Innover pour la transition écologique des territoires 2022” de l'association Transition Forum, et sera duplicable sur les autres ZAE de la métropole et de façon plus générale sur le territoire.

La boucle énergétique de Saint-Martin-d'Hères est la première de cette ampleur en France et Everwatt a pour objectif le développement de 100 boucles énergétiques locales en France d'ici 2025.

En parallèle, pHYnix, filiale d'EverWatt, a conclu un accord de financement pouvant atteindre 20 M€ avec Eiffel Investment Group. Cet accord vise à accélérer le développement de pHYnix sur le marché de l'hydrogène renouvelable en finançant les activités de développement de la société et ses projets en phase de démarrage et de construction. Le financement servira dès à présent au développement de Vitale, l'une des premières installations de production d'hydrogène vert à l'échelle commerciale en Espagne[1], dont la construction démarrera cet automne et qui produira 1 450 tonnes d'hydrogène vert par an à partir de 2024. Le partenariat entre pHYnix et Eiffel Gaz Vert prévoit également le financement du développement du pipeline de projets jusqu'à ce qu'ils soient prêts à être construits et de couvrir les coûts de pré-construction des sites de production.

Pour rappel, un projet de scission (spin-off) est prévu prochainement pour pHynix afin d'externaliser la valeur intrinsèque de cette entité et permettre à Everwatt de se recentrer sur ses projets d'autoconsommation solaire en France[2].

Safra signe sa première commande Hycity® et présente son kit rétrofit autocar H2 au salon Autocar Expo

Safra a annoncé récemment avoir signé un partenariat industriel de long terme avec Plastic Omnium, qui lui fournira les réservoirs hydrogène haute pression de son nouveau bus Hycity® et les systèmes de pile à combustible pour son projet de rétrofit[3] de car diesel en car hydrogène.

A l'occasion du salon Autocar Expo, qui a eu lieu du 12 au 15 octobre 2022, Safra a présenté son nouveau produit, le H2-PACK®, le premier kit de rétrofit permettant de transformer un autocar Diesel en véhicule zéro émission roulant à l'hydrogène. Ce kit est en cours d'installation sur 15 autocars interurbains (Mercedes Intouro), à la suite de la plus importante commande de rétrofit pour autocars remportée par Safra en 2021 auprès de la région Occitanie.

En parallèle, Safra vient d'annoncer avoir reçu sa première commande pour un Hycity® auprès de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Ce bus répond à la volonté de la Région de soutenir la filière Hydrogène dans le cadre du projet Zero Emission Valley qui prévoit le déploiement de 20 stations poids lourds et de plus d'une centaine de véhicules lourds à hydrogène.

Enfin, Safra envisage une nouvelle levée de fonds significative pour financer son développement sur son nouveau bus Hycity® et son offre de kit de rétrofit de car.

Everwood, entrée en négociations exclusives pour un acteur du bois énergie en France – Hausse des ventes de bois énergie

Everwood est entré en négociations exclusives pour acquérir un acteur du bois énergie et créer le leader français de la vente de bois sur internet.

La poursuite de la hausse des prix de l'énergie et les prévisions de tension sur la saison hivernale incitent un nombre croissant de particuliers à se tourner vers le chauffage au bois. Face à cette période inédite, et à la hausse significative des ventes de bois énergie , Everwood réaffirme sa volonté d'accélérer son développement national avec un renforcement de son équipe, une nouvelle identité de marque, et le lancement de partenariats stratégiques avec des énergéticiens ou spécialistes du e-commerce qui ne sont pas encore présents sur le marché.

Everwood poursuit également en parallèle sa stratégie d'internationalisation avec l'étude de partenariat avec des acteurs de premier plan dans plusieurs pays.

A propos de Transition Evergreen

Transition Evergreen est le 1er fonds d'investissement coté en France dédié à la transition écologique et la réduction de l'empreinte carbone.

Transition Evergreen, avec l'expertise de sa société de gestion Aqua Asset Management, entend apporter une réponse concrète aux enjeux de construction d'un monde décarboné en investissant dans des sociétés françaises et européennes. Véritable accélérateur d'une croissance verte, Transition Evergreen a pour objectif de financer des PME françaises et européennes, porteuses de croissance et qui font de la transition écologique le vecteur de leur développement.

Transition Evergreen détient des participations principalement dans les sociétés suivantes : Evergaz, un des leaders de l'industrie du biogaz en France, C4, opérateur intégré du biogaz en Allemagne, Everwatt, producteur d'énergie renouvelable décentralisée, Everwood, acteur de la gestion durable des forêts et de la compensation carbone ainsi que Safra, acteur français du marché des bus à hydrogène et de la mobilité décarbonée.

Transition Evergreen a reçu le label Greenfin, label qui garantit la qualité verte des fonds d'investissement et est attribué aux fonds qui prennent en compte les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (« ESG ») dans la construction et la vie de leur portefeuille, respectent les critères d'exclusion fixés par le label et ont un impact positif sur la transition énergétique et écologique. Transition Evergreen a également reçu le label « Relance » destiné aux fonds d'investissements qui soutiennent la relance économique en venant renforcer en fonds propres ou quasi-fonds propres des entreprises françaises.

Transition Evergreen est coté sur Euronext Paris, compartiment C (ISIN FR0000035784). Transition Evergreen est éligible PEA-PME.

Plus d'informations sur www.transition-evergreen.com

[1] Cf. communiqué de presse du 14 septembre 2021

[2] Cf. communiqué de presse du 29 septembre 2022

[3] Le rétrofit consiste à remplacer le moteur thermique, à essence ou diesel, d'un véhicule par un moteur électrique à batteries ou à hydrogène (pile à combustible).