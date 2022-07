(Euronext Paris - Compartiment C)

11/07/2022 - 08:00

Paris – 11 juillet 2022 – 08h00

Transition Evergreen (FR0000035784 - EGR), le 1er fonds d'investissement coté en France dédié à la transition écologique et la réduction de l'empreinte carbone, fait un point sur l'activité de ses principales participations au 2ème trimestre 2022.

Evergaz lance la construction d'une nouvelle unité en Ile-et-Vilaine et renforce sa capacité d'investissement avec de nouveaux financements

Début mai, Evergaz a lancé la construction d'une nouvelle unité d'injection de biométhane « Bioenergaz » située en Ille-et-Vilaine. Le site disposera d'une capacité d'injection sur le réseau de GRDF de 125 Nm3/h. Cette unité est co-détenue à 49%, via la filiale Hauts de France Méthanisation, détenue à 50% par Evergaz et à 50% par la SICAE-OISE, entreprise concessionnaire de distribution et de fourniture d'électricité dans l'Oise, l'Aisne et la Somme.

Au cours du 2ème trimestre 2022, Evergaz a également renforcé sa capacité d'investissement pour un montant total de 7,3 M€ en obligations simples et convertibles dans le cadre d'un financement participatif et auprès d'actionnaires historiques. En parallèle, la société a réalisé un placement privé de 7 M€ dont deux premières tranches de 2 M€ ont été souscrites au cours des mois de mai et juin 2022 afin de contribuer au financement de ses nombreux projets.

Everwatt, nouveaux financements et poursuite des projets de décarbonation des territoires

Quelque mois après son investissement dans l'hydrogène vert à travers le projet espagnol Vitale[1], pHYnix, filiale d'Everwatt, a ouvert son capital à deux nouveaux actionnaires pour soutenir son développement et ses ambitions. Cette levée de fonds a été réalisée auprès d'EIT InnoEnergy, au travers du Centre européen d'accélération de l'hydrogène vert (EGHAC), et le groupe immobilier IDEC via sa filiale, Groupe Idec Invest Innovation.

En parallèle de cette augmentation de capital, EIT InnoEnergy et pHYnix ont conclu un accord de collaboration stratégique pour la constitution de partenariats clés dans l'hydrogène vert dans la chaîne d'approvisionnement, le développement commercial et l'accès au financement.

Enfin, Everwatt va démarrer la construction dès septembre de la première boucle locale d'énergie (projet BoucL Energie) de 3MW dans la ZAE (zone d'activités économiques) de Saint Martin d'Hères (Métropole de Grenoble).

Ce projet d'autoconsommation collective représente une avancée majeure en France à trois niveaux : (i) une production d'énergie 100% verte avec des ombrières solaires et des panneaux sur toitures d'enseignes ; (ii) une puissance deux fois supérieure à celle des 68 projets d'auto-consommation collective réalisés en 2021 sur l'ensemble de la France ; (iii) une initiative 100% privée avec des enseignes nationales et régionales de la ZAE et bénéficiant de l'appui de la Métropole de Grenoble (Capitale Verte Européenne 2022) permettant de fournir de l'énergie propre aux enseignes mais aussi à des bailleurs sociaux dans un périmètre de 1 km aux alentours.

Ce projet sera réplicable et l'objectif annoncé par EverWatt est d'en construire 100 en France d'ici 2025.

Safra présente son nouveau bus hydrogène Hycity® au salon EUMO

Premier constructeur français de bus à hydrogène (avec 60% du parc installé français à fin 2021),

la société Safra a présenté au salon EUMO (European Mobility Expo) début juin 2022 son nouveau bus Hycity®, un véhicule zéro émission à hydrogène qui offre aux autorités de transports la possibilité de sortir des énergies fossiles.

Hycity® bénéficie d'une refonte complète de son design intérieur et extérieur et des toutes dernières avancées technologiques. Le véhicule de 12 mètres (une version de 18 mètres est prévue en 2023) est proposé en 2 ou 3 portes type tramway avec un plancher plat intégral. Au niveau des avancées technologiques, la chaine hydrogène du Hycity® intègre un essieu motorisé de 2x125 kW, une pile à combustible Symbio de 45 kW avec une puissance utile inférieure à 30 kW ce qui permet d'accroitre sa durée de vie, une batterie NMC de 130 kWh, le tout alimenté en hydrogène grâce aux 6 réservoirs type 4 qui permettent de stocker sur le pavillon 35 kg d'hydrogène.

Issu des dernières technologies Safra et doté d'un design épuré, cet autobus vient compléter le catalogue de solutions autour de la mobilité décarbonée que propose l'entreprise.

Everwood : organisation la 2nde édition de la Conférence Nationale de la Contribution à la Neutralité Carbone

Everwood et l'Institut Orygeen ont organisé début juin 2022, en partenariat avec le Ministère de l'Agriculture de l'Alimentation et le Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire, la 2nde édition de Neutrality, la Conférence Nationale de la Contribution à la Neutralité Carbone.

La Conférence Neutrality a pour objectif d'éclairer les entreprises qui souhaitent compléter leurs démarches de décarbonation par des initiatives de contribution à la neutralité carbone. Un partage des retours d'expérience de celles qui agissent déjà, en particulier les acteurs des filières agricoles et forestières françaises qui peuvent apporter leur expertise est proposé en ce but.

Avec près de 250 entreprises présentes de tous secteurs et près de 30 intervenants, dirigeants ou responsables RSE d'entreprises engagées telles que Air France, Nestlé, Orange ou La Poste, cette nouvelle Conférence Nationale de la Contribution à la Neutralité Carbone a été un succès.

PROCHAINS RENDEZ-VOUS

Fin septembre 2022 - Résultats semestriels 2022

Octobre 2022 - Activité & Faits marquants des participations du 3ème trimestre 2022

A propos de Transition Evergreen

Transition Evergreen est le 1er fonds d'investissement coté en France dédié à la transition écologique et la réduction de l'empreinte carbone.

Transition Evergreen, avec l'expertise de sa société de gestion Aqua Asset Management, entend apporter une réponse concrète aux enjeux de construction d'un monde décarboné en investissant dans des sociétés françaises et européennes non cotées. Véritable accélérateur d'une croissance verte, Transition Evergreen a pour objectif de financer des PME françaises et européennes, porteuses de croissance et qui font de la transition écologique le vecteur de leur développement.

Transition Evergreen détient des participations principalement dans les sociétés suivantes : Evergaz, 1er acteur indépendant français du biogaz, C4, opérateur intégré de la méthanisation en Allemagne, Everwatt, acteur de l'efficacité énergétique et de la neutralité carbone des territoires, Everwood, acteur de la gestion durable des forêts et de la compensation carbone ainsi que Safra, acteur français du marché des bus à hydrogène et de la mobilité décarbonée.

Transition Evergreen a reçu le label « Relance » destiné aux fonds d'investissements qui soutiennent la relance économique en venant renforcer en fonds propres ou quasi-fonds propres des entreprises françaises.

Transition Evergreen est coté sur Euronext Paris, compartiment C (ISIN FR0000035784). Transition Evergreen est éligible PEA-PME.

Plus d'informations sur www.transition-evergreen.com

Contacts

Transition Evergreen

Laura RIBEIRO

T : +33 (1) 89.16.61.09

[email protected] Relations Investisseurs

ACTUS finance & communication

Anne-Pauline PETUREAUX

T : +33 (1) 53 67 36 72

[email protected] Relations presse

ACTUS finance & communication

Manon Clairet

T : +33 (1) 53 67 36 73

[email protected]

[1] Cf communiqué de presse du 14 septembre 2021