Paris – 10 janvier 2022 – 18h00

Au titre du contrat de liquidité portant sur les actions de la société Transition Evergreen (FR0000035784 – EGR FP), confié à TP ICAP (Europe), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 31/12/2021 :

21,700 titres

31,812.88 euros en espèce

Au cours du 2nd semestre 2021, il a été négocié un total de :

ACHAT 43,240 titres 135,648.00 EUR 267 transactions VENTE 36,540 titres 117,974.08 EUR 215 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30 juin 2021, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d'actions : 0 (étant précisé que 15 000 actions ont été mises à disposition le 9 juillet 2021)

Solde en espèces du compte de liquidité : 50 000,00 €

Il est rappelé que lors de la mise en place du nouveau contrat de liquidité au 23 juin 2021, les moyens suivants avaient été mis à disposition :

Nombre d'actions : 15 000

Solde en espèces du compte de liquidité : 50 000,00 €

TP ICAP (Europe) est autorisée et régulé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) et l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).

A propos de Transition Evergreen

Transition Evergreen, est le 1er fonds d'investissement coté en France dédié à la transition écologique et la réduction de l'empreinte carbone.

Transition Evergreen, avec l'expertise de sa société de gestion Aqua Asset Management, entend apporter une réponse concrète aux enjeux de construction d'un monde décarboné en investissant dans des sociétés françaises et européennes non cotées. Véritable accélérateur d'une croissance verte, Transition Evergreen a pour objectif de financer des PME françaises et européennes, porteuses de croissance et qui font de la transition écologique le vecteur de leur développement.

Transition Evergreen détient des participations principalement dans les sociétés suivantes : Evergaz, 1er acteur indépendant français du biogaz, C4, opérateur intégré de la méthanisation en Allemagne, Everwatt, acteur de l'efficacité énergétique et de la neutralité carbone des territoires, Everwood, spécialiste de la gestion des forêts et la production de crédits carbone, ainsi que Safra, acteur français du marché des bus à hydrogène et de la mobilité décarbonée.

Transition Evergreen est coté sur Euronext Paris, compartiment C (ISIN FR0000035784).

Plus d'informations sur www.transition-evergreen.com

