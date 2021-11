18/11/2021 - 17:55

Transition Evergreen et Evergaz se renforcent dans le biogaz en Allemagne à travers l'acquisition du groupe C4

Un parc de 10 centrales biogaz en Allemagne d'une puissance cumulée de 9,6 MW électriques et d'une capacité d'injection de biométhane de 1 300 Nm3

Transition Evergreen et Evergaz s'associent à Eiffel Gaz Vert pour réaliser cette acquisition en créant 3 E BIOGAS

Objectif : investir dans des unités existantes de production, distribution de biogaz et des projets de méthanisation en Allemagne

Paris – 18 novembre 2021 – 18h00

ACQUISITION DU GROUPE C4, ACTEUR DU BIOGAZ EN ALLEMAGNE

Transition Evergreen (FR0000035784 - EGR), le 1er fonds d'investissement coté en France dédié à la transition écologique et la réduction de l'empreinte carbone, Evergaz, acteur majeur de la méthanisation en France et en Europe (dont Transition Evergreen est le 1er actionnaire) et Eiffel Gaz Vert, le 1er fonds d'infrastructure européen dédié au développement des filières du gaz renouvelable, s'associent pour faire l'acquisition du groupe C4, via la création de la société 3 E BIOGAS qui a vocation à investir dans des projets existants de production, distribution ou équipements utiles à la consommation de biogaz en Allemagne.

Cette opération permet d'accompagner la consolidation du marché allemand de la méthanisation, plus gros marché du biogaz en Europe. 3 E BIOGAS s'appuie sur les compétences techniques et opérationnelles d'Evergaz qui détient déjà 14 centrales biogaz en Europe, pour une capacité de production mixte en injection de biométhane et cogénération équivalente à 31 MW électriques et 7 750 Nm3 de capacité d'injection de biométhane.

CRÉATION DE 3 E BIOGAS POUR INVESTIR DANS LE BIOGAZ EN ALLEMAGNE

L'acquisition du groupe C4 constitue le premier investissement de la société 3 E BIOGAS.

Au-delà de cette première acquisition , 3 E BIOGAS ambitionne d'investir dans d'autres unités de méthanisation en Allemagne. Pour ce faire la société dispose d'une enveloppe pouvant aller jusqu'à 50 M€ incluant une ligne de financement en quasi fonds propres apportée par Eiffel Gaz Vert.

3 E BIOGAS est detenue à 50,1% par Transition Evergreen, à 20,0% par Evergaz et à 29,9% par Eiffel Gaz Vert. La société sera présidée par Frédéric Flipo, Directeur général délégué d'Evergaz.

Lionel Le Maux, Président du Conseil d'administration de Transition Evergreen et Président d'Aqua Asset Management, déclare :

« Nous sommes heureux de réaliser cette opération qui renforce notre position sur le marché du biogaz en Allemagne. Déjà présent avec Evergaz depuis 2017 dans ce pays à travers 3 sites, Transition Evergreen y renforce son exposition et entend accompagner la consolidation du marché allemand. Nous nous réjouissons également de réaliser cet investissement avec Evergaz qui va être l'opérateur des sites du groupe C4 et qui va amener son expertise , son savoir-faire et ses équipes opérationnelles au service de cette acquisition . Enfin, nous nous félicitons d'avoir le fonds Eiffel Gaz Vert à nos côtés dans la société commune 3 E BIOGAS, ce qui va non seulement permettre de compléter le financement de cette opération mais également d'envisager des financements complémentaires pour une enveloppe totale de 50 M€. »

Frédéric Flipo, Directeur général délégué d'Evergaz, déclare :

« Nous sommes fiers d'être aux côtés de Transition Evergreen et d'Eiffel Gaz Vert dans cette opération industrielle majeure qui renforce considérablement la présence d'Evergaz sur le marché allemand. Evergaz mettra ses compétences au service du développement et de la performance du groupe C4, notamment son expertise dans l'exploitation de sites, dans la gestion d'approvisionnements diversifiés et dans la valorisation agronomique du digestat, en partenariat avec les agriculteurs locaux. »

Marc-Etienne Mercadier, Gérant du fonds Eiffel Gaz Vert, et Pierre-Antoine Machelon, Responsable financements transition énergétique d'Eiffel Investment Group, déclarent :

« Nous sommes très heureux de pouvoir accompagner Transition Evergreen et Evergaz dans la création de 3 E BIOGAS, et de donner à ce nouvel acteur de la méthanisation en Allemagne les moyens financiers nécessaires pour saisir les opportunités de consolidation. Après avoir réalisé plus d'une dizaine d'opérations sur les 24 derniers mois, majoritairement en France, le fonds Eiffel Gaz Vert se positionne ainsi sur l'un des marchés les plus importants du gaz renouvelable en Europe, en partenariat avec des acteurs reconnus pour leur expertise industrielle, financière, et entrepreneuriale. »

LE GROUPE C4 : UN OPÉRATEUR INTÉGRÉ DE LA MÉTHANISATION EN ALLEMAGNE

Groupe familial créé en 2007, le groupe C4 développe, détient et exploite des unités de méthanisation en Allemagne.

Le groupe C4 détient, au travers de ses filiales, un parc de dix centrales biogaz en Allemagne, situées dans les länder du Schleswig-Holstein, du Mecklembourg-Poméranie occidentale, de la Basse-Saxe, de la Hesse et du Reinland-Pfalz. La puissance cumulée de ces dix sites est de 9,6 MW électriques et une capacité d'injection de biométhane de 1 300 Nm3.

Le groupe C4, qui emploie 34 salariés, est constitué de trois entités : BGAS GmbH, société exploitant les centrales de méthanisation du Groupe et deux autres centrales non détenues par le Groupe, C4 Consult GmbH, société de services pour les prestations de support technique et biologique, et C4 Energie AG, société assurant la gestion administrative et commerciale des centrales.

Le groupe C4 a réalisé un chiffre d'affaires de 25 M€ sur son dernier exercice clos.

Bernd Köhler, Président du Conseil d'administration du groupe C4, déclare :

« Le groupe C4 se réjouit de ce partenariat avec Transition Evergreen, Evergaz et Eiffel Investment Group, des sociétés ayant une expertise de l'industrie européenne du biogaz, pour exploiter ensemble les grandes opportunités qu'offre le marché allemand du biogaz dans les secteurs de l'électricité avec les services système, des carburants (stations bioGNV) et de la chaleur. Nous souhaitons développer notre parc rentable de centrales biogaz afin de contribuer durablement à la décarbonisation et donc à la transition énergétique. »

A propos d'Evergaz

Opérateur intégré spécialisé dans la production de biogaz et le développement de ses usages, Evergaz développe, détient et exploite un parc de centrales de production de biogaz. Créée en 2008 sous le nom d'Holding Verte sous l'impulsion de Transition Evergreen, investisseur-accélérateur dans le secteur de l'environnement et de l'énergie, Evergaz accompagne et fédère les acteurs des territoires - agriculteurs, industriels et collectivités - pour apporter une solution durable à la gestion et au traitement des déchets organiques tout en produisant une énergie verte et un fertilisant naturel.

Avec 24 centrales biogaz en Europe dont 9 en France, 2 en Belgique et 13 en Allemagne (incluant les 10 centrales du groupe C4), Evergaz traite 1 million de tonnes de déchets par an, pour une capacité de production de 45,8 MW électriques, équivalent à 11 186 Nm3 de biométhane, permettant d'éviter l'émission de 100 000 tonnes de CO 2 par an et alimentant aujourd'hui l'équivalent de plus de 180 000 personnes en énergie.

Engagé au service du développement de la filière biogaz française, Evergaz est membre fondateur de Biogaz Vallée® et de France Biométhane. Evergaz est dirigé par Alain Planchot, Président-Directeur général, et Frédéric Flipo, Directeur général délégué et Co-fondateur. Evergaz est une société indépendante détenue majoritairement par son management, Transition Evergreen, Meridiam et SWEN Capital Partners.

Plus d'informations sur Evergaz.

A propos d'Eiffel Gaz Vert

Le fonds d'investissement Eiffel Gaz Vert, lancé par Eiffel Investment Group, la Banque des Territoires, GRTgaz, Société Générale Assurances et ADEME Investissement, entend participer activement au développement de la filière du gaz renouvelable en France et en Europe.

Grâce à une capacité d'investissement allant de quelques centaines de milliers d'euros jusqu'à 30 M€ par opération, ce fonds visa à permettre d'accélérer le déploiement des filières de gaz renouvelables et notamment de la méthanisation via des prises de participation minoritaires et des apports en capital ou quasi-capital.

Eiffel Gaz Vert S.L.P. est un fonds professionnel spécialisé destiné exclusivement à une clientèle professionnelle.

Plus d'informations sur Eiffel Gaz Vert.

A propos de Transition Evergreen

Transition Evergreen, est le 1er fonds d'investissement coté en France dédié à la transition écologique et la réduction de l'empreinte carbone.

Transition Evergreen, avec l'expertise de sa société de gestion Aqua Asset Management, entend apporter une réponse concrète aux enjeux de construction d'un monde décarboné en investissant dans des sociétés françaises non cotées. Véritable accélérateur d'une croissance verte, Transition Evergreen a pour objectif de financer des PME françaises, porteuses de croissance et qui font de la transition écologique le vecteur de leur développement.

Transition Evergreen détient des participations principalement dans les sociétés suivantes : Evergaz, opérateur de centrales biogaz valorisant des déchets organiques, Everwatt, acteur de l'efficacité énergétique et de la neutralité carbone des territoires, Everwood, dont le métier est l'exploitation-gestion des forêts et la production de crédits carbone, ainsi que Safra, acteur français du marché des bus à hydrogène et de la mobilité décarbonée.

Transition Evergreen est coté sur Euronext Paris, compartiment C (ISIN FR0000035784).

Plus d'informations sur Transition-Evergreen.

Contacts