Section 1 – INTRODUCTION

1.1 - Nom et numéro international d'identification des valeurs mobilières

Libellé pour les actions : Transition Evergreen – Code ISIN : FR0000035784 – Code Mnémonique : EGR

1.2 - Identité et coordonnées de l'émetteur

TRANSITION EVERGREEN - Siège social : 6, Square de l'Opéra-Louis Jouvet, 75009 Paris - Immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 332 525 401 R.C.S. Paris (la « Société » ou l'« Emetteur ») - Contact : [email protected] – Site internet : www.transition-evergreen.com – Code LEI : 9695004SMAJM96NSUG48

1.3 - Identité et coordonnées de l'autorité compétente qui a approuvé le Prospectus

Autorité des marchés financiers (AMF) – 17, place de la Bourse, 75002 Paris

1.4 - Date d'approbation du Prospectus

L'Autorité des marchés financiers a approuvé le prospectus sous le n° 21-258 le 25 juin 2021 (le « Prospectus »).

1.5 – Avertissements

Ce résumé doit être lu comme une introduction au Prospectus. Toute décision d'investir dans les valeurs mobilières concernées doit être fondée sur un examen par l'investisseur du Prospectus dans son ensemble. L'investisseur peut perdre tout ou partie du capital investi. Si une action concernant l'information contenue dans le Prospectus est intentée devant un tribunal, l'investisseur plaignant est susceptible, en vertu du droit national, de devoir supporter les frais de traduction du Prospectus avant le début de la procédure judiciaire. Une responsabilité civile n'incombe qu'aux personnes qui ont présenté le résumé, y compris sa traduction, mais seulement si, lorsqu'il est lu en combinaison avec les autres parties du Prospectus, le contenu du résumé est trompeur, inexact ou incohérent ou ne fournit pas les informations clés permettant d'aider les investisseurs lorsqu'ils envisagent d'investir dans ces valeurs mobilières.

Section 2 – INFORMATIONS CLES SUR L'EMETTEUR

- Qui est l'émetteur des valeurs mobilières ?

Dénomination sociale : TRANSITION EVERGREEN - Siège social : 6, Square de l'Opéra-Louis Jouvet, 75009 Paris - Forme juridique : société anonyme à Conseil d'administration - Droit applicable : droit français - Pays d'origine : France - LEI : 9695004SMAJM96NSUG48 - Place de cotation : Euronext Paris (Compartiment C)

TRANSITION EVERGREEN - 6, Square de l'Opéra-Louis Jouvet, 75009 Paris - société anonyme à Conseil d'administration - droit français - France - 9695004SMAJM96NSUG48 - Euronext Paris (Compartiment C) Principales activités : L'Emetteur est un véhicule d'investissement géré par Aqua Asset Management, dans le cadre et conformément à une convention de gestion qu'elle a conclue avec cette dernière, qui détient des participations dans des entreprises non cotées qui font de la transition écologique (énergies renouvelables, efficacité énergétique, bois énergie, etc.) un enjeu de croissance et de rentabilité. Elle a pour vocation d'identifier, réaliser et suivre des investissements dans des sociétés non cotées dans le domaine de la transition écologique. Elle détient notamment les participations suivantes (les « Participations »), depuis la fusion-absorption de la société Evergreen SAS par la Société intervenue le 21 juin 2021 (la « Fusion ») : Evergaz , acteur majeur de la méthanisation en France et en Europe qui développe, construit, finance et opère des sites de méthanisation. Elle détient 14 centrales biogaz et dispose de près de 30 Mégawatts de capacités installées – Chiffre d'affaires consolidé 2020 : 22,5 M€ ;

, acteur majeur de la méthanisation en France et en Europe qui développe, construit, finance et opère des sites de méthanisation. Elle détient 14 centrales biogaz et dispose de près de 30 Mégawatts de capacités installées – Chiffre d'affaires consolidé 2020 : 22,5 M€ ; Everwatt , qui détient des participations dans les six entreprises suivantes qui sont toutes expertes dans l'efficacité énergétique : Orygeen, Sunvie, Francenergies, 3J Consult, Levisys et Ze Energy – Chiffre d'affaires 2020 : 374,9 K€ ;

, qui détient des participations dans les six entreprises suivantes qui sont toutes expertes dans l'efficacité énergétique : Orygeen, Sunvie, Francenergies, 3J Consult, Levisys et Ze Energy – Chiffre d'affaires 2020 : 374,9 K€ ; Everwood , société spécialisée dans la filière forêt-bois et la compensation carbone, structurée autour de quatre expertises : la détention d'actifs forestiers, l'ingénierie forestière, l'exploitation du bois et la fourniture de produits bois transformés – Chiffre d'affaires 2020 : 228 K€ ;

, société spécialisée dans la filière forêt-bois et la compensation carbone, structurée autour de quatre expertises : la détention d'actifs forestiers, l'ingénierie forestière, l'exploitation du bois et la fourniture de produits bois transformés – Chiffre d'affaires 2020 : 228 K€ ; La Paper Factory , entreprise d'emballages alimentaires haut de gamme et éco-conçus (encres végétales et papier PEFC) – Chiffre d'affaires 2020 : 2,6 M€ ;

, entreprise d'emballages alimentaires haut de gamme et éco-conçus (encres végétales et papier PEFC) – Chiffre d'affaires 2020 : 2,6 M€ ; Valporte (Compose), société exploitant plusieurs restaurants sur le marché de la restauration rapide haut de gamme de type « salade bar » sous l'enseigne Compose – Chiffre d'affaires 2020 : 3,1 M€. L'objectif au cœur de la stratégie d'investissement de la Société consiste à accompagner le passage à l'échelle d'entreprises qui sont des PME, dans le secteur en forte croissance mais encore immature de la transition écologique, pour en faire des champions français. Les modèles économiques des entreprises présentes dans ce secteur, et par conséquent dans le portefeuille de la Société, sont encore récents et peuvent être, pour certaines d'entre elles, qualifiés de modèles n'ayant pas encore atteint leur maturité. C'est l'essence même de sociétés jeunes en forte croissance positionnées sur ce type de marchés en plein développement que de devoir atteindre une taille critique. C'est le rôle de la Société au sein de ses Participations que de les guider et de les financer dans cette phase d'accélération et de mise à l'échelle. Des pertes d'exploitation peuvent être liées à cette phase d'accélération. Elles peuvent subvenir à court terme et sont susceptibles d'affecter la rentabilité des participations. Le financement de ces potentielles pertes par la Société, dans le cadre de ses activités, constitue ainsi un investissement structurant pour les Participations et pour leur développement. Aspects réglementaires : La Société est soumise à la réglementation applicable aux fonds d'investissement alternatifs (FIA), autorisée à la commercialisation en France et gérée par Aqua Asset Management, société de gestion soumise à la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 (la « Société de Gestion »). Aqua Asset Management a été désignée par la Société en vue d'assurer la gestion des actifs de la Société. Elle a conclu à ce titre une convention de gestion avec la Société le 21 juin 2021, qui a fait l'objet d'une autorisation préalable du Conseil d'administration au cours de sa réunion en date du 6 avril 2021 au titre de la procédure des conventions réglementées (la « Convention de Gestion »). La mission de gestion d'Aqua Asset Management consiste à réaliser des prestations de gestion financière, de back office, et de gestion administrative, juridique et comptable. Dans le cadre de ses prestations pour le compte de la Société, Aqua Asset Management percevra de la Société les commissions suivantes : (i) une commission de gestion annuelle basée sur l'actif net réévalué de la Société à la clôture du semestre précédant celui ouvrant droit à la rémunération, qui sera égale à (a) 1,5% HT (soit 1,8% TTC) maximum du montant total de l'actif net réévalué jusqu'à 100.000.000 euros, (b) 1,2% HT (soit 1,44 % TTC) maximum du montant total de l'actif net réévalué compris entre 100.000.001 et 250.000.000 euros et (c) 1% HT (soit 1,2% TTC) maximum de l'actif net réévalué au-delà de 250.000.000 euros ; (ii) une commission de structuration pour un montant fixe de 250.000 euros HT (soit 300.000 euros TTC) ; (iii) le cas échéant, une commission de surperformance, directement imputée au compte de résultat de la Société en résultat opérationnel et en charges externes (honoraires et commissions) et calculée semestriellement sur la base de l'évolution de l'actif net réévalué sur le semestre écoulé ; (iv) une commission de distribution lorsque la Société de Gestion sera elle-même en charge de la commercialisation des actions, correspondant à un montant de cinq pour cent (5%) HT (soit six pour cent (6%) TTC) maximum du montant souscrit par chaque investisseur, qui sera prélevée sur l'actif de la Société. Actionnariat de la Société à la date du Prospectus Actionnaires Nombre d'actions % du capital Nombre de droits de vote théoriques(1) % des droits de vote théoriques Nombre de droits de vote réels(2) % des droits de vote réels CL Capital(3) 3.588.847 12,10% 3.588.847 12,10% 3.588.847 12,13% Plantin Participations(4) 3.314.554 11,18% 3.314.554 11,17% 3.314.554 11,21% 3F Investissements(5) 2.759.933 9,31% 2.759.933 9,31% 2.759.933 9,33% TempoCap 2.169.811 7,32% 2.169.811 7,32% 2.169.811 7,34% Auresa Capital(6) 1.699.213 5,73% 1.699.213 5,73% 1.699.213 5,74% Edenvy(7) 1.691.666 5,70% 1.691.666 5,70% 1.691.666 5,72% Public 14.349.495 48,39% 14.356.412 48,40% 14.356.412 48,53% Auto-détention 80.015 0,27% 80.015 0,27% - - TOTAL 29.653.534 100,00% 29.660.451 100,00% 29.580.436 100,00% (1) Nombre total de droits de vote calculé sur la base de l'ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote, y compris les actions privées de droit de vote. (2) Nombre total de droits de vote calculé sur la base de l'ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote, à l'exclusion des actions privées de droit de vote (notamment les actions auto-détenues par la Société). (3) La société CL CAPITAL est contrôlée par Monsieur Lionel LE MAUX. (4) La société Plantin Participations est contrôlée par Monsieur Jean-Louis ALLOIN. (5) La société 3F INVESTISSEMENTS est contrôlée par Monsieur Frédéric FLIPO. (6) La société AURESA CAPITAL est contrôlée par Monsieur Samuel MOREAU. (7) La société EDENVY est contrôlée par Monsieur Georges-Henri LEVY. - Aucun actionnaire ou groupe d'actionnaires ne contrôle la Société au sens de l'article L. 233-3 du Code de commerce. Identité des principaux dirigeants : Monsieur Jacques Pierrelée en qualité de Directeur Général. - Identité des Commissaires aux Comptes : Grant Thornton et Batt Audit. - Agenda financier : 21 septembre 2021 - communiqué sur les résultats semestriel ; 30 septembre 2021 : publication du rapport financier semestriel.

2.2 - Quelles sont les informations financières clés concernant l'émetteur ?

Informations financières clés concernant Evergreen SA (société absorbante) : Evergreen SA n'ayant pas eu d'activité opérationnelle entre le 10 mars 2020 et la date de réalisation de la Fusion, l'examen de sa situation financière et de son résultat n'est pas une information pertinente pour l'investisseur. Il est toutefois précisé que dans ses états financiers intermédiaires du 28 février 2021, Evergreen SA considère qu'il existe dans ce contexte une incertitude significative sur la continuité d'exploitation. Evergreen SA a en effet analysé son risque de liquidité pour l'exercice en cours et à un horizon de 12 mois en tenant compte des moyens de trésorerie à sa disposition au 28 février 2021 et du soutien de son actionnaire majoritaire, Evergreen SAS, en particulier matérialisé par une lettre de soutien de sa part. Ces états financiers ont fait l'objet d'un rapport d'examen limité de la part des cabinets KPMG et Batt Audit en date du 28 mai 2021 qui contient une observation attirant l'attention sur la note « 1.3. Description des principaux risques et incertitudes pour les 12 mois restants de l'exercice » de l'annexe concernant l'incertitude significative sur la continuité d'exploitation d'Evergreen SA.

Evergreen SA n'ayant pas eu d'activité opérationnelle entre le 10 mars 2020 et la date de réalisation de la Fusion, l'examen de sa situation financière et de son résultat n'est pas une information pertinente pour l'investisseur. Il est toutefois précisé que dans ses états financiers intermédiaires du 28 février 2021, Evergreen SA considère qu'il existe dans ce contexte une incertitude significative sur la continuité d'exploitation. Evergreen SA a en effet analysé son risque de liquidité pour l'exercice en cours et à un horizon de 12 mois en tenant compte des moyens de trésorerie à sa disposition au 28 février 2021 et du soutien de son actionnaire majoritaire, Evergreen SAS, en particulier matérialisé par une lettre de soutien de sa part. Ces états financiers ont fait l'objet d'un rapport d'examen limité de la part des cabinets KPMG et Batt Audit en date du 28 mai 2021 qui contient une observation attirant l'attention sur la note « 1.3. Description des principaux risques et incertitudes pour les 12 mois restants de l'exercice » de l'annexe concernant l'incertitude significative sur la continuité d'exploitation d'Evergreen SA. Informations financières clés concernant Evergreen SAS (société absorbée) Informations sélectionnées du compte de résultat d'Evergreen SAS En normes IFRS (milliers d'euros) 28 février 2021

(2 mois) Revenus des actifs financiers 11 Résultat opérationnel (433) Coût de l'endettement financier (366) Résultat Global (799) Informations sélectionnées du bilan d'Evergreen SAS En normes IFRS (milliers d'euros) 28 février 2021 1er janvier 2021 Portefeuille d'investissements 52 986 52 984 Autres actifs non courants 257 281 Actifs courants 8 746 5 496 Total des actifs 61 989 58 762 Capitaux propres 32 848 33 605 Passifs non courants 279 727 Passifs courants 28 862 24 430 Total des passifs et capitaux propres 61 989 58 762 Dette financière nette d'Evergreen SAS En normes IFRS (milliers d'euros) 28 février 2021 1er janvier 2021 Emprunts obligataires 21 520 18 664 Comptes courants parties liées 6 067 4 935 Dette financière brute 27 587 23 599 Trésorerie et Equivalent 2 078 103 Dette financière nette* 25 509 23 496 (*) La dette financière nette est composée de l'ensemble des emprunts obligataires et des avances en comptes courants reçues des actionnaires, diminuée des éléments de trésorerie.

Malgré la perte de la période, le montant des dettes courantes, l'ensemble des engagements des sociétés Everwatt et Everwood pour lesquelles Evergreen SAS a apporté son soutien financier dont le montant total est estimé à 9 millions d'euros, et un fonds de roulement négatif, l'hypothèse de continuité d'exploitation a été retenue par le management pour l'établissement des états financiers intermédiaires au 28 février 2021. Evergreen SAS, sur la base des besoins estimés à 4,1 M€ d'ici fin juillet 2021 et à 32 M€ au 30 juin 2022, considère qu'il existe une incertitude significative sur la continuité d'exploitation. Ces besoins intègrent les engagements d'Evergreen SAS ainsi que de ceux des participations Everwatt et Everwood pour lesquelles celle-ci a apporté son soutien financier. L'incertitude sur la continuité d'exploitation a donc été constatée. Il est précisé que le rapport d'examen limité du cabinet Grant Thornton relatif aux états financiers du 28 février 2021 de la société Evergreen SAS comporte une réserve relative à l'absence d'informations comparatives au titre de l'exercice 2020, ainsi qu'une observation attirant l'attention sur l'incertitude significative liée à des évènements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la continuité d'exploitation décrite dans la note 4 « Continuité d'exploitation » de l'annexe du rapport d'examen limité sur la situation intermédiaire au 28 février 2021. Informations sélectionnées du tableau des flux de trésorerie d'Evergreen SAS En normes IFRS

(milliers d'euros) 28 février 2021

(2 mois) Résultat net (799) Variation des autres créances envers des parties liées (1 221) Autres flux de trésorerie générés par l'activité 396 Flux de trésorerie générés par l'activité (1 625) Encaissements des emprunts obligataires 2 573 Avances en comptes courants reçues 1 060 Autres flux de trésorerie générés par les opérations de financement (33) Flux de trésorerie générés par les opérations de financement 3 600 Variation de la trésorerie 1 975 Trésorerie au début de la période 103 Trésorerie à la fin de la période 2 078 Variation de la trésorerie 1 975 Informations financières clés pro forma concernant la Société L'information financière pro forma de la Société a été préparée pour présenter les impacts de la Fusion par voie d'absorption de la société Evergreen SAS par la Société comme si celle-ci avait été réalisée au 1er janvier 2021. Compte tenu de leur nature, les informations financières pro forma traitent d'une situation financière hypothétique et ne sont pas destinées à représenter ou donner une indication des résultats et de la situation financière qui auraient été ceux de la Société si l'opération avait eu lieu, réellement, à la date d'ouverture de l'exercice 2021. Elles ont donc une valeur purement illustrative et ne sont pas indicatives de ce que seront les résultats futurs de la Société. Bilan pro forma de la Société En normes IFRS (milliers d'euros) 28 février 2021 publié 28 février 2021 pro forma Portefeuille d'investissements 0 52 986 Autres actifs non courants 0 258 Actifs courants 64 8 820 Total des actifs 64 62 064 Capitaux propres (117) 32 477 Passifs non courants 43 279 Passifs courants 138 29 308 Total des passifs et capitaux propres 64 62 064 Compte de résultat pro forma de la Société En normes IFRS (milliers d'euros) 28 février 2021 publié 28 février 2021 pro forma Revenus des actifs financiers 11 Résultat opérationnel (95) (804) Coût de l'endettement financier - (366) Impôts sur le résultat 25 0 Résultat Global (70) (1 170) Il est précisé que les états financiers intermédiaires dont sont issues les informations financières historiques non ajustées d'Evergreen SAS utilisées pour préparer l'information financière pro forma de la Société ont fait l'objet d'un rapport d'examen limité de la part du cabinet Grant Thornton en date du 28 mai 2021. Ce rapport comporte une réserve relative à l'absence d'informations comparatives au titre de l'exercice 2020, ainsi qu'une observation attirant l'attention sur l'incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de remettre en cause la continuité d'exploitation décrite dans la note 4 « Continuité d'exploitation » de l'annexe du rapport d'examen limité sur la situation intermédiaire au 28 février 2021. Il est précisé que les états financiers intermédiaires dont sont issues les informations financières historiques non ajustées d'Evergreen SA utilisées pour préparer l'information financière pro forma de la Société ont fait l'objet d'un rapport d'examen limité de la part des cabinets KPMG et Batt Audit en date du 28 mai 2021. Ce rapport comporte une réserve relative à l'absence d'informations comparatives au titre de la période intermédiaire comparable de l'exercice précédent pour le compte de résultat, le tableau de variation des capitaux propres et le tableau des flux de trésorerie, contrairement aux dispositions prévues par la norme IAS 34 « Information financière intermédiaire », ainsi qu'une observation attirant l'attention sur la note « 1.3. Description des principaux risques et incertitudes pour les 12 mois restants de l'exercice » de l'annexe concernant l'incertitude significative sur la continuité d'exploitation de la Société.

2.3 - Quels sont les risques spécifiques à l'émetteur ?

Les principaux risques présentés ci-après sont ceux de la Société, sur la base des risques dont la Société a connaissance à la date du Prospectus. Les risques présentant le degré de criticité net le plus important sont mentionnés en premier, selon la légende suivante : ELEVE - MOYEN -FAIBLE Intitulé du risque Degré de criticité net Risques liés à l'activité d'investissement La surévaluation d'une entreprise cible au moment de l'investissement pourrait entraîner une perte en capital sur l'investissement et avoir des impacts sur la rentabilité et les résultats de la Société. En outre, la « Juste Valeur » de chaque Participation déterminée périodiquement par la Société de Gestion pourrait être inférieure à la valeur de réalisation de la Participation au moment de sa cession. ELEVE L'incapacité de la Société à se financer à des conditions attractives est susceptible de l'empêcher de saisir des opportunités d'investissement identifiées ou de financer le développement de l'activité de ses Participations. ELEVE La crise liée à la pandémie de Covid-19 pourrait entraîner une baisse des niveaux de valorisation des Participations et la Société pourrait avoir plus de difficultés à se financer et être contrainte de reporter des projets de développement des Participations ou d'investissement dans des sociétés cibles. Les Participations ont par ailleurs mis en place les mécanismes suivants afin de gérer leurs échéances : (i) obtention de Prêts Garantis par l'Etat (PGE) par les sociétés Sunvie, Orygeen, MBE, Barbet, Dusart, Valporte et La Paper Factory et (ii) mise en place de nouveaux échéanciers de règlement des cotisations sociales auprès des organismes sociaux pour l'ensemble des Participations. MOYEN La Société pourrait avoir des difficultés à réaliser des investissements avec les cibles identifiées compte tenu de la concurrence accrue avec d'autres acteurs du marché au stade du projet d'investissement. MOYEN La Société investissant majoritairement dans des sociétés non cotées, elle pourrait ne pas être en mesure de céder tout ou partie des titres d'une Participation dans le délai ou au prix souhaité. MOYEN Risques liés à l'organisation de la Société La Société ayant le statut de « Autre FIA », les actionnaires de la Société n'ont pas de pouvoir sur les décisions d'investissement et de désinvestissement, la Société s'en remet donc entièrement à la gestion discrétionnaire de la Société de Gestion, Aqua Asset Management. En cas de résiliation de la Convention de Gestion, la Société pourrait subir des impacts sur son organisation, sa stratégie d'investissement, la gestion de ses investissements, ses résultats et sa situation financière. En outre, le départ, l'indisponibilité prolongée ou le décès d'une personne clé est (équipe de direction et d'investissement de la Société de Gestion, équipe de direction des Participations, Directeur Général de la Société) est susceptible d'avoir un effet défavorable significatif sur l'activité, la stratégie d'investissement, la gestion des investissements, les résultats et la situation financière de la Société. ELEVE Il existe un risque de conflits d'intérêts de la Société de Gestion dans l'allocation des opportunités d'investissement entre la Société et les autres fonds qu'elle gère ou conseille. MOYEN Risques financiers La Société est soumise à un risque de crédit, un risque de liquidité et un risque de taux. Compte tenu du besoin d'un fonds de roulement de la Société estimé à 32 M€ sur les 12 mois à venir dont 4,1 M€ à la fin du mois de juillet 2021, il existe une incertitude significative sur la continuité d'exploitation et un risque de liquidité à court terme. ELEVE Risques juridiques et réglementaires Les activités exercées par les Participations comportent des risques en matière de durabilité qui consistent en un évènement ou une situation dans le domaine environnemental, social ou de la gouvernance qui, s'il survient, pourrait avoir une incidence négative, réelle ou potentielle, sur la valeur d'un investissement de la Société. MOYEN

Section 3 – INFORMATIONS CLES SUR LES VALEURS MOBILIERES

3.1 - Quelles sont les principales caractéristiques des valeurs mobilières ?

Capital social : A la date du Prospectus, le capital social s'élève à 14.826.767 euros et est composé de 29.653.534 actions existantes de 0,50 euro de valeur nominale chacune.

A la date du Prospectus, le capital social s'élève à 14.826.767 euros et est composé de 29.653.534 actions existantes de 0,50 euro de valeur nominale chacune. Nature et catégorie des valeurs mobilières – Code ISIN : Les actions nouvelles à émettre dont l'admission aux négociations sur Euronext Paris est demandée, sont des actions ordinaires de même catégorie que les actions existantes de la Société (Code ISIN : FR0000035784). Devise d'émission – Dénomination, valeur nominale, nombre de valeurs mobilières et leur échéance : La Société émettra 18.533.458 actions nouvelles de 0,50 euro de valeur nominale chacune (les « Actions Nouvelles »), étant précisé que ce nombre pourra être porté à 21.313.476 Actions Nouvelles en cas d'exercice intégral de la clause d'extension à hauteur de 15% du montant initial (la « Clause d'Extension »). L'émission des Actions Nouvelles est réalisée en euros. Le libellé pour les actions est : Transition Evergreen – Code mnémonique : EGR

La Société émettra 18.533.458 actions nouvelles de 0,50 euro de valeur nominale chacune (les « »), étant précisé que ce nombre pourra être porté à 21.313.476 Actions Nouvelles en cas d'exercice intégral de la clause d'extension à hauteur de 15% du montant initial (la « »). L'émission des Actions Nouvelles est réalisée en euros. Le libellé pour les actions est : Transition Evergreen – Code mnémonique : EGR Droits attachés aux valeurs mobilières : Les Actions Nouvelles seront, dès leur création, soumises à l'ensemble des dispositions des statuts de la Société, et aux lois et réglementation en vigueur. En l'état actuel de la législation française et au regard des statuts de la Société, les principaux droits attachés aux actions ordinaires sont les suivants : droit à dividendes, droit de vote (dont droit de vote double en cas de détention au nominatif pendant au moins 2 ans par un même actionnaire), droits préférentiels de souscription aux valeurs mobilières de même catégorie, droit de participation aux bénéfices de la Société et droit de participation à tout excédent en cas de liquidation.

Les Actions Nouvelles seront, dès leur création, soumises à l'ensemble des dispositions des statuts de la Société, et aux lois et réglementation en vigueur. En l'état actuel de la législation française et au regard des statuts de la Société, les principaux droits attachés aux actions ordinaires sont les suivants : droit à dividendes, droit de vote (dont droit de vote double en cas de détention au nominatif pendant au moins 2 ans par un même actionnaire), droits préférentiels de souscription aux valeurs mobilières de même catégorie, droit de participation aux bénéfices de la Société et droit de participation à tout excédent en cas de liquidation. Rang relatif des valeurs mobilières dans la structure du capital de l'émetteur en cas d'insolvabilité : Sans objet.

Sans objet. Restrictions au libre transfert des valeurs mobilières : Néant.

Néant. Politique de dividende ou de distribution : Compte tenu de sa stratégie de développement, la Société n'entend pas, à la date du Prospectus, adopter une politique de versements de dividendes à court ou moyen termes. Cependant, le Conseil d'administration de la Société réévaluera régulièrement l'opportunité de verser un dividende en considérant les conditions générales de l'environnement économique, les conditions spécifiques à son secteur d'activité, les résultats de la Société, sa situation financière, les intérêts de ses actionnaires ainsi que tout autre facteur qu'il jugera pertinent.

3.2 - Où les valeurs mobilières seront-elles négociées ?

Elles seront admises aux négociations sur Euronext Paris (compartiment C) dès leur règlement-livraison prévu le 29 juillet 2021 selon le calendrier indicatif, sur la même ligne de cotation que les actions existantes sous le même code ISIN FR0000035784. Aucune autre demande d'admission n'a été formulée par la Société.

3.3 - Les valeurs mobilières feront-elles l'objet d'une garantie ?

L'Augmentation de Capital ne fait pas l'objet d'un contrat de garantie. Toutefois, il est précisé que la Société a reçu des intentions et engagements de souscription dont le montant total représente 35,34% du montant initial de l'émission.

3.4 - Quels sont les principaux risques spécifiques aux valeurs mobilières ?

Les principaux facteurs de risques liés aux actions de la Société et à l'Augmentation de Capital sont présentés ci-après par ordre d'importance décroissante au regard du degré de criticité net selon l'appréciation de la Société à la date du Prospectus, suivant la légende suivante : ELEVE - MOYEN- FAIBLE. Intitulé du risque Degré de criticité net Le marché des DPS pourrait n'offrir qu'une liquidité limitée et être sujet à une grande volatilité ELEVE Les actionnaires qui n'exerceraient pas leurs DPS verraient leur participation dans le capital social de la Société diluée. En outre, en cas d'exercice de la Clause d'Extension, tout actionnaire n'ayant pas transmis d'ordre de souscription à titre réductible dans le délai imparti pourrait subir une dilution, même s'il a exercé des DPS à titre irréductible. A titre indicatif, la participation dans le capital d'un actionnaire détenant 1% du capital social de la Société préalablement à l'Augmentation de Capital et ne souscrivant pas à celle-ci (sur la base du nombre d'actions composant le capital social de la Société à la date du Prospectus) diminuerait à 0,62% après émission de 18.533.458 Actions Nouvelles (hors Clause d'Extension) et à 0,58% après émission de 21.313.476 Actions Nouvelles en cas d'exercice intégral de la Clause d'Extension. ELEVE Le prix de marché des actions de la Société pourrait fluctuer et baisser en dessous du prix de souscription des Actions Nouvelles. En cas de baisse du prix de marché des actions de la Société, les DPS pourraient perdre de leur valeur. ELEVE La volatilité et la liquidité des actions de la Société pourraient fluctuer significativement du fait de nombreux facteurs ayant un impact sur la Société, ses concurrents ou les conditions économiques générales et les secteurs que son activité adresse. Il est rappelé que la Société, en tant qu'entité issue de la Fusion, n'a pas d'historique en bourse. ELEVE La vente d'actions ou de DPS pourrait intervenir sur le marché, pendant la période de négociation des DPS, s'agissant des DPS, ou pendant ou après la période de souscription, s'agissant des actions, et la cession envisagée par CL Capital, 3F investissements, Auresa Capital et Plantin Participations de DPS pourrait avoir un impact défavorable sur le prix de marché des actions de la Société ou la valeur des DPS. Il est rappelé que des engagements de conservation ont été pris par les principaux actionnaires de la Société, dont CL Capital, 3F Investissements, Auresa Capital et Plantin Participations, et portent sur un pourcentage total de 44,02% du capital social existant ainsi que sur toute cession de DPS, à l'exception de toute cession de DPS au bénéfice des investisseurs ayant fait part de leur intention de souscription ou remis un engagement de souscription à la Société, ce qui réduit le risque de cession d'actions postérieurement à l'Augmentation de Capital, étant précisé que le montant nominal initial de l'Augmentation de Capital représente 62,50% du capital social existant de la Société. ELEVE L'Augmentation de Capital ne fait pas l'objet d'un contrat de garantie et pourrait ne pas être réalisée en cas de non atteinte du seuil de 75% du montant de l'émission (hors Clause d'Extension). MOYEN

Section 4 – INFORMATIONS CLES SUR L'OPERATION

4.1 - A quelles conditions et selon quel calendrier puis-je investir dans cette valeur mobilière ?

Structure de l'émission : L'émission des Actions Nouvelles est réalisée par voie d'augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires (« DPS ») aux termes de la 10 ème résolution de l'Assemblée Générale Mixte de la Société en date du 21 juin 2021.

L'émission des Actions Nouvelles est réalisée par voie d'augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires (« ») aux termes de la 10 résolution de l'Assemblée Générale Mixte de la Société en date du 21 juin 2021. Montant de l'émission : Le montant maximum de l'émission est de 55.600.374 euros, pouvant être porté à 63.940.428 euros en cas d'exercice intégral de la Clause d'Extension.

Le montant maximum de l'émission est de 55.600.374 euros, pouvant être porté à 63.940.428 euros en cas d'exercice intégral de la Clause d'Extension. Nombre d'Actions Nouvelles : 18.533.458 Actions Nouvelles, pouvant être porté à 21.313.476 Actions Nouvelles en cas d'exercice intégral de la Clause d'Extension.

18.533.458 Actions Nouvelles, pouvant être porté à 21.313.476 Actions Nouvelles en cas d'exercice intégral de la Clause d'Extension. Prix de souscription des Actions Nouvelles : 3 euros par Action Nouvelle, dont 0,50 euro de valeur nominale et 2,50 euros de prime d'émission, à libérer intégralement au moment de la souscription par versement en numéraire. Un actionnaire possédant 8 actions existantes de la Société pourra souscrire à 5 Actions Nouvelles pour un prix de souscription total de 15 euros. Sur la base du cours de clôture de l'action Transition Evergreen le 24 juin 2021, soit 5,55 euros : (i) le prix de souscription des Actions Nouvelles de 3 euros fait apparaître une décote faciale de 45,95%, (ii) la valeur théorique du DPS s'élève à 0,98 euro, (iii) la valeur théorique de l'action ex-droit s'élève à 4,57 euros et (iv) le prix de souscription des Actions Nouvelles fait apparaître une décote de 34,34% par rapport à la valeur théorique de l'action ex-droit. Ces valeurs ne préjugent ni de la valeur du DPS pendant la période de négociation des DPS, ni de la valeur de l'action ex-droit, ni des décotes, telles qu'elles seront constatées sur le marché. Le pourcentage de la décote faciale s'explique, d'une part, par le prix de souscription retenu de 3 euros par Action Nouvelle, qui correspond au « prix » de la Fusion compte tenu de sa proximité avec le lancement de l'Augmentation de Capital (Fusion réalisée le 21 juin 2021) et, d'autre part, par la variation sensible du cours de l'action Transition Evergreen intervenue depuis le 24 juin en raison du changement de cotation effectif à compter de cette date (passage en cotation continue).

3 euros par Action Nouvelle, dont 0,50 euro de valeur nominale et 2,50 euros de prime d'émission, à libérer intégralement au moment de la souscription par versement en numéraire. Un actionnaire possédant 8 actions existantes de la Société pourra souscrire à 5 Actions Nouvelles pour un prix de souscription total de 15 euros. Sur la base du cours de clôture de l'action Transition Evergreen le 24 juin 2021, soit 5,55 euros : (i) le prix de souscription des Actions Nouvelles de 3 euros fait apparaître une décote faciale de 45,95%, (ii) la valeur théorique du DPS s'élève à 0,98 euro, (iii) la valeur théorique de l'action ex-droit s'élève à 4,57 euros et (iv) le prix de souscription des Actions Nouvelles fait apparaître une décote de 34,34% par rapport à la valeur théorique de l'action ex-droit. Ces valeurs ne préjugent ni de la valeur du DPS pendant la période de négociation des DPS, ni de la valeur de l'action ex-droit, ni des décotes, telles qu'elles seront constatées sur le marché. Le pourcentage de la décote faciale s'explique, d'une part, par le prix de souscription retenu de 3 euros par Action Nouvelle, qui correspond au « prix » de la Fusion compte tenu de sa proximité avec le lancement de l'Augmentation de Capital (Fusion réalisée le 21 juin 2021) et, d'autre part, par la variation sensible du cours de l'action Transition Evergreen intervenue depuis le 24 juin en raison du changement de cotation effectif à compter de cette date (passage en cotation continue). Droit préférentiel de souscription (« DPS ») : La souscription des Actions Nouvelles sera réservée par préférence (i) aux porteurs d'actions existantes enregistrées comptablement sur leur compte titres à l'issue de la journée comptable du 2] juin 2021 qui se verront attribuer des DPS le 30 juin 2021 et (ii) aux cessionnaires des DPS. Les titulaires de DPS pourront souscrire du 2 juillet 2021 jusqu'à la clôture de la période de souscription, soit jusqu'au 22 juillet 2021 inclus, par exercice de leurs DPS (i) à titre irréductible, à raison de 5 Actions Nouvelles pour 8 actions existantes possédées (8 DPS permettront de souscrire à 5 Actions Nouvelles au prix de 3 euros par action), sans qu'il puisse en résulter une attribution de fraction d'Action Nouvelle, et/ou (ii) à titre réductible, le nombre d'Actions Nouvelles qu'ils désireraient en sus de celui leur revenant du chef de l'exercice de leurs droits à titre irréductible, étant précisé que seules les Actions Nouvelles éventuellement non souscrites par les souscriptions à titre irréductible seront réparties entre les souscripteurs à titre réductible, dans la limite de leurs demandes et au prorata du nombre d'actions existantes dont les droits auront été utilisés à l'appui de leurs souscriptions à titre irréductible, sans qu'il puisse en résulter une attribution de fraction d'Action Nouvelle. Les DPS formant rompus pourront être cédés sur Euronext Paris pendant la période de négociation des DPS.

La souscription des Actions Nouvelles sera réservée par préférence (i) aux porteurs d'actions existantes enregistrées comptablement sur leur compte titres à l'issue de la journée comptable du 2] juin 2021 qui se verront attribuer des DPS le 30 juin 2021 et (ii) aux cessionnaires des DPS. Les titulaires de DPS pourront souscrire du 2 juillet 2021 jusqu'à la clôture de la période de souscription, soit jusqu'au 22 juillet 2021 inclus, par exercice de leurs DPS (i) à titre irréductible, à raison de 5 Actions Nouvelles pour 8 actions existantes possédées (8 DPS permettront de souscrire à 5 Actions Nouvelles au prix de 3 euros par action), sans qu'il puisse en résulter une attribution de fraction d'Action Nouvelle, et/ou (ii) à titre réductible, le nombre d'Actions Nouvelles qu'ils désireraient en sus de celui leur revenant du chef de l'exercice de leurs droits à titre irréductible, étant précisé que seules les Actions Nouvelles éventuellement non souscrites par les souscriptions à titre irréductible seront réparties entre les souscripteurs à titre réductible, dans la limite de leurs demandes et au prorata du nombre d'actions existantes dont les droits auront été utilisés à l'appui de leurs souscriptions à titre irréductible, sans qu'il puisse en résulter une attribution de fraction d'Action Nouvelle. Les DPS formant rompus pourront être cédés sur Euronext Paris pendant la période de négociation des DPS. Détachement et cotation des DPS : Les DPS seront détachés le 30 juin 2021 et négociables sur Euronext Paris du 30 juin 2021 jusqu'au 20 juillet 2021 inclus (à l'issue de la séance de bourse), selon le calendrier indicatif, sous le code ISIN FR00140049Q4. En conséquence, les actions existantes seront négociées ex-droit à compter du 30 juin 2021, selon le calendrier indicatif. Les DPS détachés des 80.015 actions auto-détenues de la Société à la date du Prospectus seront cédés sur le marché avant la clôture de la période de négociation des DPS, soit jusqu'au 20 juillet 2021 inclus, dans les conditions de l'article L. 225-210 du Code de commerce.

Les DPS seront détachés le 30 juin 2021 et négociables sur Euronext Paris du 30 juin 2021 jusqu'au 20 juillet 2021 inclus (à l'issue de la séance de bourse), selon le calendrier indicatif, sous le code ISIN FR00140049Q4. En conséquence, les actions existantes seront négociées ex-droit à compter du 30 juin 2021, selon le calendrier indicatif. Les DPS détachés des 80.015 actions auto-détenues de la Société à la date du Prospectus seront cédés sur le marché avant la clôture de la période de négociation des DPS, soit jusqu'au 20 juillet 2021 inclus, dans les conditions de l'article L. 225-210 du Code de commerce. Procédure d'exercice du DPS : Pour exercer leurs DPS, les titulaires devront en faire la demande auprès de leur intermédiaire financier habilité à tout moment entre le 2 juillet 2021 et jusqu'à la clôture de la séance de bourse le 22 juillet 2021 et payer le prix de souscription correspondant. Les DPS non exercés seront caducs de plein droit à la fin de la période de souscription, soit le 22 juillet 2021 à la clôture de la séance de bourse.

Pour exercer leurs DPS, les titulaires devront en faire la demande auprès de leur intermédiaire financier habilité à tout moment entre le 2 juillet 2021 et jusqu'à la clôture de la séance de bourse le 22 juillet 2021 et payer le prix de souscription correspondant. Les DPS non exercés seront caducs de plein droit à la fin de la période de souscription, soit le 22 juillet 2021 à la clôture de la séance de bourse. Clause d'Extension : Conformément à la position-recommandation AMF n° 2020-06, la Clause d'Extension, qui permet d'augmenter jusqu'à 15% la taille de l'émission initialement prévue en vue de satisfaire la demande excédentaire du marché, ne pourra être utilisée qu'en respectant le DPS des actionnaires et/ou des cessionnaires de DPS, donc les demandes de souscription à titre réductible devront être servies en priorité.

Conformément à la position-recommandation AMF n° 2020-06, la Clause d'Extension, qui permet d'augmenter jusqu'à 15% la taille de l'émission initialement prévue en vue de satisfaire la demande excédentaire du marché, ne pourra être utilisée qu'en respectant le DPS des actionnaires et/ou des cessionnaires de DPS, donc les demandes de souscription à titre réductible devront être servies en priorité. Conformément aux dispositions de l'article L. 225-134 du Code de commerce et aux termes de la 10 ème résolution de l'Assemblée Générale Mixte du 21 juin 2021, si les souscriptions tant à titre irréductible que réductible n'ont pas absorbé la totalité de l'émission, le Conseil d'administration pourra utiliser dans l'ordre qu'il déterminera les facultés suivantes ou certaines d'entre elles : soit limiter l'augmentation de capital au montant des souscriptions sous la condition que celui-ci atteigne les trois-quarts au moins de l'émission décidée, soit répartir librement tout ou partie des titres non souscrits entre les personnes de son choix, soit offrir au public tout ou partie des titres non souscrits. Le Directeur Général, faisant usage de la délégation qui lui a été conférée par le Conseil d'administration au cours de sa réunion du 23 juin 2021, choisira librement entre l'une de ces facultés en fonctions du montant total des souscriptions reçues à titres irréductible, réductible et libre.

résolution de l'Assemblée Générale Mixte du 21 juin 2021, si les souscriptions tant à titre irréductible que réductible n'ont pas absorbé la totalité de l'émission, le Conseil d'administration pourra utiliser dans l'ordre qu'il déterminera les facultés suivantes ou certaines d'entre elles : soit limiter l'augmentation de capital au montant des souscriptions sous la condition que celui-ci atteigne les trois-quarts au moins de l'émission décidée, soit répartir librement tout ou partie des titres non souscrits entre les personnes de son choix, soit offrir au public tout ou partie des titres non souscrits. Le Directeur Général, faisant usage de la délégation qui lui a été conférée par le Conseil d'administration au cours de sa réunion du 23 juin 2021, choisira librement entre l'une de ces facultés en fonctions du montant total des souscriptions reçues à titres irréductible, réductible et libre. Souscription à titre libre : En sus de la possibilité de souscrire à titres irréductible et réductible, toute personne physique ou morale, détenant ou non des droits préférentiels de souscription, pourra souscrire à l'Augmentation de Capital à titre libre, au prix de 3 euros par Action Nouvelle, en faisant parvenir leur demande auprès de leur intermédiaire financier habilité à tout moment durant la période de souscription et en payant le prix de souscription correspondant. Conformément aux dispositions de l'article L. 225-134 du Code de commerce, les souscriptions à titre libre ne seront prises en compte que si les souscriptions à titre irréductible et à titre réductible n'ont pas absorbé la totalité du montant initial de l'Augmentation de Capital, étant précisé que le Conseil d'administration ou, sur délégation, le Directeur Général, disposera de la faculté de répartir librement les Actions Nouvelles non souscrites, en totalité ou en partie, entre les personnes (actionnaires ou tiers) de son choix ayant effectué des demandes de souscriptions à titre libre. Le Conseil d'administration et le Directeur Général souhaitent privilégier l'usage de la faculté de recourir aux souscriptions à titre libre. Si les souscriptions à titre irréductible et à titre réductible ont absorbé la totalité du montant initial de l'Augmentation de Capital, la Clause d'Extension sera exercée et les souscriptions à titre libre ne seront pas prises en compte.

En sus de la possibilité de souscrire à titres irréductible et réductible, toute personne physique ou morale, détenant ou non des droits préférentiels de souscription, pourra souscrire à l'Augmentation de Capital à titre libre, au prix de 3 euros par Action Nouvelle, en faisant parvenir leur demande auprès de leur intermédiaire financier habilité à tout moment durant la période de souscription et en payant le prix de souscription correspondant. Conformément aux dispositions de l'article L. 225-134 du Code de commerce, les souscriptions à titre libre ne seront prises en compte que si les souscriptions à titre irréductible et à titre réductible n'ont pas absorbé la totalité du montant initial de l'Augmentation de Capital, étant précisé que le Conseil d'administration ou, sur délégation, le Directeur Général, disposera de la faculté de répartir librement les Actions Nouvelles non souscrites, en totalité ou en partie, entre les personnes (actionnaires ou tiers) de son choix ayant effectué des demandes de souscriptions à titre libre. Le Conseil d'administration et le Directeur Général souhaitent privilégier l'usage de la faculté de recourir aux souscriptions à titre libre. Si les souscriptions à titre irréductible et à titre réductible ont absorbé la totalité du montant initial de l'Augmentation de Capital, la Clause d'Extension sera exercée et les souscriptions à titre libre ne seront pas prises en compte. Révocation des ordres de souscription : Les ordres de souscription seront irrévocables.

Les ordres de souscription seront irrévocables. Engagements et intentions de souscription des principaux actionnaires de la Société ou des membres de ses organes d'administration ou de direction ou de quiconque entendant souscrire à plus de 5% des Actions Nouvelles : La Société a reçu (i) les intentions de souscription suivantes dans le cadre de l'Augmentation de Capital : Financière Evergreen (5 M€), FCOMI-L Global Capital (3 M€), Monsieur Hervé FLIPO (1,24 M€), Monsieur Stéphane SOULIER et Altis Conseil (745 K€ chacun), Hughes Beuzelin Investissements, Global Tech Opportunities 7 et Monsieur Pierre MOREL (1 M€ chacun), FCOF (508,5 K€), Lombard International Lux SA, Amplitudes Editions Musicales, Monsieur Bertrand LEGRAND et Monsieur Sébastien STAELS (500 K€ chacun), Monsieur Jean-François DESCAVES (307 K€), SEFG, Groupe IEE, FCVDR, DPDP, SOGIM, EUGEKA et Madame Clémence BONNET-CARREAU (250 K€ chacun), , BHCA (150 K€), SAS BSM (102 K€) et Monsieur Alain HONNART (100 K€) (ii) ainsi qu'un engagement de souscription de MCA Finance (1 M€), soit un montant total de 19.647.500 euros représentant 35,34% du montant de l'émission (hors Clause d'Extension). Afin de permettre à ces investisseurs de souscrire à l'Augmentation de Capital, les sociétés CL Capital (détenant 12,10% du capital), 3F Investissements (détenant 9,31% du capital) et Auresa Capital (détenant 5,73% du capital), actionnaires historiques respectivement contrôlées par des membres du Conseil d'administration, à savoir Monsieur Lionel LE MAUX, Monsieur Frédéric FLIPO et Monsieur Samuel MOREAU, ainsi que Plantin Participations (détenant 11,18% du capital) se sont engagées à céder tout ou partie de leurs DPS auxdits investisseurs au prix de 1 euro par bloc de DPS. En conséquence, ces actionnaires ont indiqué à la Société qu'ils ne participeraient pas à l'Augmentation de Capital. En outre, leurs DPS dont soumis à un engagement de conservation, à l'exception de toute cession de DPS au bénéfice des investisseurs ayant fait part de leur intention de souscription ou remis un engagement de souscription à la Société. La Société n'a pas connaissance d'intentions de souscription d'actionnaires détenant plus de 5% du capital de la Société ou des membres de ses organes d'administration ou de direction. Pays dans lesquels l'Augmentation de Capital sera ouverte au public : L'offre sera ouverte au public uniquement en France.

L'offre sera ouverte au public uniquement en France. Restrictions applicables à l'offre : La diffusion du Prospectus, l'exercice des DPS, la vente des actions et des DPS et la souscription des Actions Nouvelles peuvent, dans certains pays, notamment aux Etats-Unis d'Amérique, au Royaume-Uni, au Canada, en Australie ou au Japon faire l'objet d'une réglementation spécifique.

La diffusion du Prospectus, l'exercice des DPS, la vente des actions et des DPS et la souscription des Actions Nouvelles peuvent, dans certains pays, notamment aux Etats-Unis d'Amérique, au Royaume-Uni, au Canada, en Australie ou au Japon faire l'objet d'une réglementation spécifique. Modalités de versement des fonds et intermédiaires financiers : Actionnaires au nominatif administré ou au porteur : Les souscriptions des Actions Nouvelles et les versements des fonds par les souscripteurs dont les actions existantes sont inscrites sous la forme nominative administrée ou au porteur seront reçus par leurs intermédiaires financiers teneurs de comptes jusqu'au 22 juillet 2021 inclus selon le calendrier indicatif.

Actionnaires au nominatif pur : Les souscriptions des Actions Nouvelles et les versements des fonds par les souscripteurs dont les actions existantes sont inscrites sous la forme nominative pure seront reçues par BNP Paribas Securities Services jusqu'au 22 juillet 2021 inclus selon le calendrier indicatif.

Versement du prix de souscription : Chaque souscription devra être accompagnée du versement du prix de souscription. Les souscriptions pour lesquelles les versements n'auraient pas été effectués seront annulées de plein droit sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure.

Établissement centralisateur chargé d'établir le certificat de dépôt des fonds constatant la réalisation de l'Augmentation de Capital : BNP Paribas Securities Services. Règlement-livraison : La date prévue pour le règlement-livraison des Actions Nouvelles est le 29 juillet 2021 selon le calendrier indicatif.

La date prévue pour le règlement-livraison des Actions Nouvelles est le 29 juillet 2021 selon le calendrier indicatif. Chef de File et Teneur de Livre : TP ICAP (Europe) - 89-91, rue du Faubourg Saint-Honoré - 75008 Paris.

TP ICAP (Europe) - 89-91, rue du Faubourg Saint-Honoré - 75008 Paris. Calendrier indicatif 23 juin 2021 Décision du Conseil d'administration décidant du principe de l'Augmentation de Capital et déléguant au Directeur Général la compétence de décider et mettre en œuvre l'Augmentation de Capital 24 juin 2021 Décision du Directeur Général décidant le lancement de l'Augmentation de Capital 25 juin 2021 Approbation du Prospectus par l'AMF - Signature du Contrat de Placement 28 juin 2021 Communiqué de la Société relatif à l'approbation du Prospectus

Diffusion par Euronext de l'avis d'émission relatif à l'Augmentation de Capital 29 juin 2021 Journée comptable à l'issue de laquelle les personnes enregistrées comptablement se verront attribuer des DPS 30 juin 2021 Détachement des DPS - Ouverture de la période de négociation des DPS sur Euronext Paris 2 juillet 2021 Ouverture de la période de souscription à l'Augmentation de Capital 20 juillet 2021 Clôture de la période de négociation des DPS 22 juillet 2021 Clôture de la période de souscription à l'Augmentation de Capital 27 juillet 2021 Exercice éventuel de la Clause d'Extension

Communiqué de la Société annonçant le résultat des souscriptions et l'exercice de tout ou partie de la Clause d'Extension

Diffusion par Euronext de l'avis d'admission des Actions Nouvelles 29 juillet 2021 Emission et règlement-livraison des Actions Nouvelles - Admission des Actions Nouvelles aux négociations sur Euronext Paris Dilution Incidence de l'Augmentation de Capital sur la quote-part des capitaux propres (en euros) Quote-part des capitaux propres de la Société par action1 Sur une base non diluée Sur une base diluée2 Avant l'émission des Actions Nouvelles 1,83 1,81 Après l'émission de 13.900.094 Actions Nouvelles (Augmentation de Capital réalisée à hauteur de 75%) 2,20 2,18 Après l'émission de 18.533.458 Actions Nouvelles (Augmentation de Capital réalisée à hauteur de 100%) 2,28 2,26 Après l'émission de 21.313.476 Actions Nouvelles en cas d'exercice intégral de la Clause d'Extension (Augmentation de Capital réalisée à hauteur de 115%) 2,32 2,30 Sur la base d'un montant de capitaux propres sociaux d'Evergreen SA au 3 juin 2021 de 54,13 M€ intégrant l'opération de Fusion et les opérations en capital sur Evergreen SAS intervenues postérieurement au 28 février 2021. En tenant compte d'un nombre maximal de 310.088 actions attribuées gratuitement pouvant être définitivement acquises le 3 décembre 2021 par quatre bénéficiaires, parmi lesquels le Directeur Général. Incidence de l'Augmentation de Capital sur la quote-part de l'actionnaire (en %) Participation de l'actionnaire Sur une base non diluée Sur une base diluée1 Avant l'émission des Actions Nouvelles 1,00% 0,99% Après l'émission de 13.900.094 Actions Nouvelles (Augmentation de Capital réalisée à hauteur de 75%) 0,68% 0,68% Après l'émission de 18.533.458 Actions Nouvelles (Augmentation de Capital réalisée à hauteur de 100%) 0,62% 0,61% Après l'émission de 21.313.476 Actions Nouvelles en cas d'exercice intégral de la Clause d'Extension 0,58% 0,58% En tenant compte d'un nombre maximal de 310.088 actions attribuées gratuitement pouvant être définitivement acquises le 3 décembre 2021 par quatre bénéficiaires, parmi lesquels le Directeur Général. Répartition indicative du capital social et des droits de vote postérieurement à l'Augmentation de Capital : Après prise en compte de la cession par CL Capital, 3F Investissements, Auresa Capital et Plantin Participations de leurs DPS et sur la base des intentions et engagements de souscription et d'une souscription à 100% de l'Augmentation de Capital hors Clause d'Extension Actionnaires Nombre d'actions % du capital Nombre de droits de vote théoriques(1) % des droits de vote théoriques Nombre de droits de vote réels(2) % des droits de vote réels CL Capital(3) 3 588 847 7,45% 3 588 847 7,45% 3 588 847 7,46% Plantin Participations(4) 3 314 554 6,88% 3 314 554 6,88% 3 314 554 6,89% 3F Investissements(5) 2 759 933 5,73% 2 759 933 5,73% 2 759 933 5,74% Tempo Capital 2 169 811 4,50% 2 169 811 4,50% 2 169 811 4,51% Auresa Capital(6) 1 699 213 3,53% 1 699 213 3,53% 1 699 213 3,53% Edenvy(7) 1 691 666 3,51% 1 691 666 3,51% 1 691 666 3,52% Financière Evergreen 1 666 667 3,46% 1 666 667 3,46% 1 666 667 3,46% FCOMI-L Global Capital 1 000 000 2,08% 1 000 000 2,07% 1 000 000 2,08% Hervé Flipo 413 333 0,86% 413 333 0,86% 413 333 0,86% MCA Finance 333 333 0,69% 333 333 0,69% 333 333 0,69% Hugues Beuzelin Investissements 333 333 0,69% 333 333 0,69% 333 333 0,69% Pierre Morel 333 333 0,69% 333 333 0,69% 333 333 0,69% Global Tech Opportunities 7 333 333 0,69% 333 333 0,69% 333 333 0,69% Altis Conseil 248 333 0,52% 248 333 0,52% 248 333 0,52% Stéphane Soulier 248 333 0,52% 248 333 0,52% 248 333 0,52% FCOF 169 500 0,35% 169 500 0,35% 169 500 0,35% Lombard International Lux SA 166 667 0,35% 166 667 0,35% 166 667 0,35% Amplitude Editions Musicales 166 667 0,35% 166 667 0,35% 166 667 0,35% Bertrand Legrand 166 667 0,35% 166 667 0,35% 166 667 0,35% Sébastien Staels 166 667 0,35% 166 667 0,35% 166 667 0,35% Jean-François Descaves 102 333 0,21% 102 333 0,21% 102 333 0,21% SEFG 83 333 0,17% 83 333 0,17% 83 333 0,17% Groupe IEE 83 333 0,17% 83 333 0,17% 83 333 0,17% FCVDR 83 333 0,17% 83 333 0,17% 83 333 0,17% DPDP 83 333 0,17% 83 333 0,17% 83 333 0,17% SOGIM 83 333 0,17% 83 333 0,17% 83 333 0,17% EUGEKA 83 333 0,17% 83 333 0,17% 83 333 0,17% Clémence Bonnet-Carreau 83 333 0,17% 83 333 0,17% 83 333 0,17% BHCA 50 000 0,10% 50 000 0,10% 50 000 AS SAS BCM 34 000 0,07% 34 000 0,07% 34 000 0,07% Alain Honnart 33 333 0,07% 33 333 0,07% 33 333 0,07% Public 26 333 790 54,65% 26 340 707 54,66% 26 340 707 54,75% Auto-détention 80 015 0,17% 80 015 0,17% - - TOTAL 48 186 992 100,00% 48 193 909 100,00% 48 113 894 100,00%

Après prise en compte de la cession par CL Capital, 3F Investissements, Auresa Capital et Plantin Participations de leurs DPS et sur la base des intentions et engagements de souscription et d'une souscription à 75% de l'Augmentation de Capital hors Clause d'Extension Actionnaires Nombre d'actions % du capital Nombre de droits de vote théoriques(1) % des droits de vote théoriques Nombre de droits de vote réels(2) % des droits de vote réels CL Capital(3) 3 588 847 8,24% 3 588 847 8,24% 3 588 847 8,25% Plantin Participations(4) 3 314 554 7,61% 3 314 554 7,61% 3 314 554 7,62% 3F Investissements(5) 2 759 933 6,34% 2 759 933 6,34% 2 759 933 6,35% Tempo Capital 2 169 811 4,98% 2 169 811 4,98% 2 169 811 4,99% Auresa Capital(6) 1 699 213 3,90% 1 699 213 3,90% 1 699 213 3,91% Edenvy(7) 1 691 666 3,88% 1 691 666 3,88% 1 691 666 3,89% Financière Evergreen 1 666 667 3,83% 1 666 667 3,83% 1 666 667 3,83% FCOMI-L Global Capital 1 000 000 2,30% 1 000 000 2,30% 1 000 000 2,30% Hervé Flipo 413 333 0,95% 413 333 0,95% 413 333 0,95% MCA Finance 333 333 0,77% 333 333 0,77% 333 333 0,77% Hugues Beuzelin Investissements 333 333 0,77% 333 333 0,77% 333 333 0,77% Pierre Morel 333 333 0,77% 333 333 0,77% 333 333 0,77% Global Tech Opportunities 7 333 333 0,77% 333 333 0,77% 333 333 0,77% Altis Conseil 248 333 0,57% 248 333 0,57% 248 333 0,57% Stéphane Soulier 248 333 0,57% 248 333 0,57% 248 333 0,57% FCOF 169 500 0,39% 169 500 0,39% 169 500 0,39% Lombard International Lux SA 166 667 0,38% 166 667 0,38% 166 667 0,38% Amplitude Editions Musicales 166 667 0,38% 166 667 0,38% 166 667 0,38% Bertrand Legrand 166 667 0,38% 166 667 0,38% 166 667 0,38% Sébastien Staels 166 667 0,38% 166 667 0,38% 166 667 0,38% Jean-François Descaves 102 333 0,23% 102 333 0,23% 102 333 0,24% SEFG 83 333 0,19% 83 333 0,19% 83 333 0,19% Groupe IEE 83 333 0,19% 83 333 0,19% 83 333 0,19% FCVDR 83 333 0,19% 83 333 0,19% 83 333 0,19% DPDP 83 333 0,19% 83 333 0,19% 83 333 0,19% SOGIM 83 333 0,19% 83 333 0,19% 83 333 0,19% EUGEKA 83 333 0,19% 83 333 0,19% 83 333 0,19% Clémence Bonnet-Carreau 83 333 0,19% 83 333 0,19% 83 333 0,19% BHCA 50 000 0,11% 50 000 0,11% 50 000 0,11% SAS BCM 34 000 0,08% 34 000 0,08% 34 000 0,08% Alain Honnart 33 333 0,08% 33 333 0,08% 33 333 0,08% Public 21 700 426 49,82% 21 707 443 49,82% 21 707 434 49,92% Auto-détention 80 015 0,18% 80 015 0,18% - - TOTAL 43 553 628 100,00% 43 560 545 100,00% 43 480 530 100,00%

Après prise en compte de la cession par CL Capital, 3F Investissements, Auresa Capital et Plantin Participations de leurs DPS et sur la base des intentions et engagements de souscription et d'une souscription à 115% de l'Augmentation de Capital en cas d'exercice intégral de la Clause d'Extension Actionnaires Nombre d'actions % du capital Nombre de droits de vote théoriques(1) % des droits de vote théoriques Nombre de droits de vote réels(2) % des droits de vote réels CL Capital(3) 3 588 847 7,04% 3 588 847 7,04% 3 588 847 7,05% Plantin Participations(4) 3 314 554 6,50% 3 314 554 6,50% 3 314 554 6,51% 3F Investissements(5) 2 759 933 5,42% 2 759 933 5,41% 2 759 933 5,42% Tempo Capital 2 169 811 4,26% 2 169 811 4,26% 2 169 811 4,26% Auresa Capital(6) 1 699 213 3,33% 1 699 213 3,33% 1 699 213 3,34% Edenvy(7) 1 691 666 3,32% 1 691 666 3,32% 1 691 666 3,32% Financière Evergreen 1 666 667 3,27% 1 666 667 3,27% 1 666 667 3,27% FCOMI-L Global Capital 1 000 000 1,96% 1 000 000 1,96% 1 000 000 1,96% Hervé Flipo 413 333 0,81% 413 333 0,81% 413 333 0,81% MCA Finance 333 333 0,65% 333 333 0,65% 333 333 0,65% Hugues Beuzelin Investissements 333 333 0,65% 333 333 0,65% 333 333 0,65% Pierre Morel 333 333 0,65% 333 333 0,65% 333 333 0,65% Global Tech Opportunities 7 333 333 0,65% 333 333 0,65% 333 333 0,65% Altis Conseil 248 333 0,49% 248 333 0,49% 248 333 0,49% Stéphane Soulier 248 333 0,49% 248 333 0,49% 248 333 0,49% FCOF 169 500 0,33% 169 500 0,33% 169 500 0,33% Lombard International Lux SA 166 667 0,33% 166 667 0,33% 166 667 0,33% Amplitude Editions Musicales 166 667 0,33% 166 667 0,33% 166 667 0,33% Bertrand Legrand 166 667 0,33% 166 667 0,33% 166 667 0,33% Sébastien Staels 166 667 0,33% 166 667 0,33% 166 667 0,33% Jean-François Descaves 102 333 0,20% 102 333 0,20% 102 333 0,20% SEFG 83 333 0,16% 83 333 0,16% 83 333 0,16% Groupe IEE 83 333 0,16% 83 333 0,16% 83 333 0,16% FCVDR 83 333 0,16% 83 333 0,16% 83 333 0,16% DPDP 83 333 0,16% 83 333 0,16% 83 333 0,16% SOGIM 83 333 0,16% 83 333 0,16% 83 333 0,16% EUGEKA 83 333 0,16% 83 333 0,16% 83 333 0,16% Clémence Bonnet-Carreau 83 333 0,16% 83 333 0,16% 83 333 0,16% BHCA 50 000 0,10% 50 000 0,10% 50 000 0,10% SAS BCM 34 000 0,07% 34 000 0,07% 34 000 0,07% Alain Honnart 33 333 0,07% 33 333 0,07% 33 333 0,07% Public 29 113 808 57,12% 29 120 725 57,13% 29 120 725 57,22% Auto-détention 80 015 0,16% 80 015 0,16% - - TOTAL 50 967 010 100,00% 50 973 927 100,00% 50 893 912 100,00% (1) Nombre total de droits de vote calculé sur la base de l'ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote, y compris les actions privées de droit de vote. (2) Nombre total de droits de vote calculé sur la base de l'ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote, à l'exclusion des actions privées de droit de vote (notamment les actions auto-détenues par la Société). (3) La société CL CAPITAL est contrôlée par Monsieur Lionel LE MAUX. (4) La société Plantin Participations est contrôlée par Monsieur Jean-Louis ALLOIN. (5) La société 3F INVESTISSEMENTS est contrôlée par Monsieur Frédéric FLIPO. (6) La société AURESA CAPITAL est contrôlée par Monsieur Samuel MOREAU. (7) La société EDENVY est contrôlée par Monsieur Georges-Henri LEVY.

Estimation des dépenses liées à l'Augmentation de Capital : Les dépenses liées à l'Augmentation de Capital (rémunération des intermédiaires financiers, frais juridiques, administratifs et relatifs à la communication) à la charge de la Société sont estimées à environ 1,573 M€. - Dépenses facturées à l'investisseur par la Société : Non applicable.

4.2 - Pourquoi ce prospectus est-il établi ?