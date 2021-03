11/03/2021 - 08:00

Evergreen SA (FR0000035784 - EGR - Euronext Paris), publie ses résultats annuels audités au titre de l'exercice 2020 (clos au 31 décembre 2020), arrêtés par le Conseil d'administration le 10 mars 2021.

Résultats annuels consolidés 2020

Evergreen SA n'a plus d'activité opérationnelle consécutivement à la cession, intervenue le 10 mars 2020, de ses deux sociétés opérationnelles. Le groupe n'a donc pas de chiffre d'affaires comptabilisé sur l'ensemble de l'année 2020.

La société affiche un résultat opérationnel courant négatif de (408) K€ au 31 décembre 2020 contre (138) K€ au 31 décembre 2019 et 113 K€ en données publiées.

Le résultat net, qui intègre le résultat négatif des activités cédées de 776 K€, est une perte (1 073) K€ au 31 décembre 2020 contre (25) K€ au 31 décembre 2019.

Le total du bilan consolidé s'élève à 50 K€ au 31 décembre 2020. Le montant des capitaux propres consolidés représente (46) K€ au 31 décembre 2020. Les dettes non courantes du groupe s'élèvent à 68 K€ et les dettes courantes à 28 K€.

Réalisation de l'opération de fusion au cours du 1er semestre 2021

Comme annoncé lors de l'offre publique d'achat simplifiée et dans le communiqué de presse du 11 septembre 2020, le projet de fusion au terme duquel Evergreen SA absorbera son actionnaire majoritaire Evergreen SAS est en cours de préparation, en vue d'une réalisation d'ici la fin du 1er semestre 2021.

A l'issue de cette opération, Evergreen SA va devenir un nouveau véhicule d'investissement coté dédié à la transition écologique, doté de participations dans des sociétés françaises non cotées qui font de la transition écologique leur axe de croissance et de rentabilité. Cette ouverture au marché permettra à Evergreen SA d'accéder à de nouvelles opportunités pour financer ses futurs investissements et accélérer son développement.

A propos d'Evergreen SA

Evergreen SA est contrôlée à près de 70% par Evergreen SAS, société d'investissement dont les principales participations sont des entreprises françaises non cotées qui font de la transition écologique un enjeu de croissance et de rentabilité. Créée en 2013, Evergreen SAS a pour vocation d'être un actionnaire stable qui s'inscrit dans la durée et prenant un rôle actif d'accompagnement dans les sociétés qu'elle détient. A ce jour, les principales participations d'Evergreen SAS sont : Evergaz, EverWatt, Everwood, la Paper Factory et Compose.

Evergreen SA (ex-Digigram) est cotée sur Euronext Paris, compartiment C (ISIN FR0000035784).

Plus d'informations sur www.evergreen-holding.com .

