16 janvier 2025 – 17h45 – EMS (Euronext Growth Paris et Bruxelles : BE0974497290 – ALEMS - European Medical Solutions), spécialiste des systèmes d'imagerie médicale de haute performance pour la Radiologie numérique et l'Ostéodensitométrie, publie un Chiffre d'affaires de 45,1 M€ au titre de l'année 2024, en progression de 11 %, par rapport à 2023.

EMS poursuit ainsi sa croissance, portée notamment par la bonne dynamique commerciale de ses activités Radiologie et Ostéodensitométrie, en France et à l'international.



HAUSSE DE 11 % DU CHIFFRE D'AFFAIRES CONFORME AUX PRÉVISIONS

EMS réalise une hausse de 11 % de son Chiffre d ' affaires en 2024 par rapport à 2023, pour atteindre 45,1 M€.

Données consolidées non auditées

Normes IFRS – en M€ 2024 2023 Variation Chiffre d'affaires du 1er trimestre 9,4 10,1 (7) % Chiffre d'affaires du 2e trimestre 12,3 10,7 15 % Chiffre d'affaires du 3e trimestre 10 8,9 12 % Chiffre d'affaires du 4e trimestre 13,4 10,8 24 % Total Chiffre d'affaires annuel 45,1 40,5 11 % Dont Radiologie 35 31,5 11 % Dont Ostéodensitométrie 10,1 9 12 %



DÉVELOPPEMENT DES VENTES EN MARQUE PROPRE

En 2024, les ventes en marque propre et en marque blanche se rééquilibrent, grâce au dynamisme du réseau de distributeurs du Groupe. En 2024, 48 % du Chiffre d ' affaires provient de ventes en marque propre via des distributeurs, et 52 % de ventes en marque blanche via des accords OEM avec des acteurs mondiaux.

L'activité Radiologie progresse de 11 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 35 M€ et l'activité Ostéodensitométrie de 12 % pour atteindre 10,1 M€. L'activité Radiologie représente ainsi, en 2024, 78 % du Chiffre d'affaires et l'activité Ostéodensitométrie 22 %.



DYNAMIQUE COMMERCIALE CONFIRMÉE À L'INTERNATIONAL

La dynamique se confirme à l'international, avec notamment le développement des ventes de PLATINUM NEO, une solution intelligente qui révolutionne le workflow R/F. Des évolutions majeures de Chiffres d'affaires sont à noter sur les marchés africain et asiatique.

Le marché en Asie, 3e marché porteur pour le Groupe, passe à plus de 10 % du Chiffre d'Affaires total avec une progression de plus de 67 % du Chiffre d'affaires.

Le marché européen, qui totalise près de 58 % de l'activité totale, affiche une progression de plus de 5 % par rapport à l'année précédente.



2024, UNE ANNÉE D'INVESTISSEMENT : ÉLARGISSEMENT DE LA GAMME ET DÉVELOPPEMENT DE NOUVELLES SOLUTIONS

En 2024, pour atteindre ses objectifs de croissance, EMS investit de manière notable dans le développement de la gamme de nouveaux produits, de solutions mobiles. Cette année aura ainsi été marquée par :

Réorganisation et structuration de l'activité Radiologie avec l'élargissement de l'offre incluant un une solution mobile du partenaire Solutions for Tomorrow ;

Investissement dans le développement de nouvelles solutions qui renforceront l'offre commerciale au second semestre 2025 ;

Lancement du mobile de Radiologie Onyx, qui réinvente la mobilité : en première mondiale, EMS a présenté aux Journées Francophones de la Radiologie (JFR) le nouveau mobile de radiologie Onyx, récemment récompensé par le Prix de l'Innovation décerné par la Société Française de Radiologie (SFR).

Le mobile Onyx est un système d'imagerie mobile polyvalent, conçu pour offrir un diagnostic précis et adapté aux divers environnements cliniques, des unités de soins intensifs aux services d'urgence et aux unités de pédiatrie. Grâce à son tube à rayon X de toute nouvelle génération basé sur la technologie des nanotubes de carbone (NTC), et à son bras zéro gravité, il garantit une mise en œuvre précise et une maniabilité exceptionnelle, même dans les espaces les plus restreints.

Le mobile Onyx est aujourd'hui proposé non seulement à nos clients actuels en marque blanche, mais également à d'autres industriels du secteur. Les premières installations d'Onyx sont prévues pour le 2ème trimestre 2025, dans l'attente des autorisations de mise sur le marché.

Innovation avec l'intégration du logiciel Adam au mobile de radiologie !M1 :

En 2024, lors de l'ECR (European Congress of Radiology) en Autriche, EMS a lancé ADAM AI multiplateforme, une évolution de son logiciel ADAM qui intègre dorénavant la puissance de l'Intelligence Artificielle et qui sera déployé sur tous les systèmes du groupe. À ce jour, ADAM est installé dans le monde sur plus de 1 000 tables télécommandées.

Cette innovation permet dès aujourd'hui d'adresser un marché beaucoup plus large et surtout de pouvoir proposer !M1 à tous les grands industriels du secteur en marque blanche. !M1 ADAM bénéficie de toutes les autorisations de mise sur le marché en Europe.

Les solutions Onyx et M1 ! permettront ainsi, À EMS, de proposer une gamme complète de solutions de Radiologie mobile à forte valeur ajoutée sur l'ensemble du marché mondial.



DES ACCORDS SIGNIFICATIFS, PASSÉS EN 2024, CONTRIBUERONT ÉGALEMENT À LA CROISSANCE ATTENDUE EN 2025

EMS a signé 2 accords majeurs en 2024 sur le marché américain avec les sociétés Medlink Imaging et JPI Healthcare, deux acteurs globaux sur ce marché. Avec plus de 1 200 unités vendues annuellement, le marché américain est le plus dynamique au monde pour les solutions d'imagerie mobile motorisées. L'accord de mise sur le marché de la Food and Drug Administration (FDA) est attendu au 1er trimestre 2025.



PERSPECTIVES 2025 : EMS ENGAGÉE POUR LA CROISSANCE... ET LA RENTABILITÉ

Dans un contexte géopolitique instable en 2024, le Chiffre d'affaires d'EMS progresse de 11 % et vient valider la stratégie d'innovation, de mix produits et de développement à l'international. L'activité commerciale ne faiblit pas. Le Groupe est ainsi confiant dans sa capacité à prolonger cette croissance en 2025 tout en renforçant le plan de maîtrise des coûts.

La concrétisation des opportunités commerciales en cours permettrait à EMS d'envisager une forte dynamique de croissance dès le 2ème trimestre.

NOTRE OBJECTIF MAJEUR : l'innovation au service d'une croissance rentable !



NOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS :

15 avril 2025 : La publication des Résultats annuels 2024

21 avril 2025 : La publication du Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2025

https://www.dms-imaging.com/

Recevez gratuitement l'information financière de EMS en vous inscrivant sur www.actusnews.com



À PROPOS D'EMS

EMS est spécialisée dans le développement, la conception, la fabrication et la commercialisation de systèmes d'imagerie médicale destinés principalement à la radiologie numérique et à l'ostéodensitométrie. La stratégie de l'entreprise, principalement axée sur l'innovation technologique, lui permet d'offrir une gamme de systèmes d'imagerie complète, sur le marché international. Sa présence sur l'ensemble des continents, grâce à un réseau de plus de 140 distributeurs, de filiales et de joint-ventures, apporte à EMS une dimension planétaire.

En 2023, EMS a réalisé un Chiffre d'affaires de 40,5 M€ dont 75 % générés à l'export.

EMS est cotée sur le marché Euronext Growth à Bruxelles et à Paris (ISIN : BE0974289218 – ancien mnémo : ALEMS) et est éligible au PMA PME.



