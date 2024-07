Communiqué de la société EUROPEAN MEDICAL SOLUTIONS (ex DMS IMAGING) du 18/07/2024 - EUROPEAN MEDICAL SOLUTIONS ( ex DMS Imaging) : Chiffre d'affaires du 1er semestre 2024.

Le 18 juillet 2024 – 17h45

Chiffre d'affaires du 1er semestre 2024

Accélération de la dynamique commerciale au 2 e trimestre : +15% à 12,3 M€

Perspectives 2024 : poursuite de la trajectoire, avec une croissance dynamique attendue et une amélioration du taux de marge brute

Le 18 juillet 2024 – 17h45 – European Medical Solutions (anciennement DMS Imaging) cotée sur Euronext Growth à Bruxelles et à Paris (ISIN : BE0974289218 - mnémo : ALEMS), spécialiste des systèmes d'imagerie médicale de haute performance pour la radiologie numérique et l'ostéodensitométrie , publie son chiffre d'affaires consolidé au titre du 1er semestre 2024.

Normes IFRS - (en millions d'euros) 2024 2023 Variation Chiffre d'affaires du 1er trimestre 9,4 10,1 -7% Chiffre d'affaires du 2e trimestre 12,3 10,7 +15% Total Chiffre d'affaires du 1er semestre 21,7 20,8 +4% dont Radiologie 16,9 16,6 +2% dont Ostéodensitométrie 4,8 4,2 +14%

European Medical Solutions publie un chiffre d'affaires de 21,7 M€ au titre du 1er semestre 2024, en progression de 4% par rapport au 1er semestre 2023, dont :

50% de ventes directes en marque propre via des distributeurs, et

50% de ventes indirectes en marque blanche via des accords OEM avec des acteurs mondiaux.

Après un 1er trimestre impacté ponctuellement par une cyberattaque[1], l'activité a bénéficié d'une bonne dynamique commerciale au cours du 2e trimestre, affichant une croissance du chiffre d'affaires de 15% à 12,3 M€.

Cette bonne performance est portée par les deux activités du Groupe :

L'activité Radiologie progresse de 14% à 10,1 M€ sur le 2 e trimestre (+2% à 16,9 M€ sur le semestre, soit 78% du chiffre d'affaires).

progresse de 14% à 10,1 M€ sur le 2 trimestre (+2% à 16,9 M€ sur le semestre, soit 78% du chiffre d'affaires). L'activité Ostéodensitométrie progresse pour sa part de 20% à 2,2 M€ (+14% à 4,8 M€ sur le semestre, soit 22% du chiffre d'affaires).

Faits marquants du trimestre

Lancement officiel de la solution de radiologie Xavion par Canon Medical Systems Europe

L'European Congress of Radiology (ECR), qui s'est tenu en mars 2024, a été l'occasion pour Canon Medical Systems Europe de lancer officiellement la commercialisation de la table Xavion à l'échelle européenne. Cette table de radiologie a été développée spécialement pour Canon en marque blanche. Les premières ventes et les premières installations ont eu lieu au cours du 2e trimestre.

Perspectives 2024 : poursuite de la trajectoire de croissance et amélioration du taux de marge brute

European Medical Solutions dispose d'une bonne visibilité sur le second semestre de l'exercice, basée sur une organisation structurée pour accompagner le lancement des nouveaux produits en développement, et la montée en puissance progressive de l'activité :

Le plan de recrutement dédié à la mise en œuvre de la feuille de route Imaging 2027 est désormais implémenté. L'effectif au 30 juin 2024 est de 131 collaborateurs (vs 121 personnes au 30 juin 2023).

L'enrichissement de la gamme de produits se poursuit : Onyx, un nouvel équipement mobile de radiologie basé sur une technologie innovante de Carbon Nano Tube (CNT) sera présenté au JFR (journées françaises de radiologie) en octobre 2024.

Conformément au plan annoncé, les efforts d'investissement R&D se poursuivront jusqu'au 3e trimestre 2025 afin de consolider la gamme de produits et d'assurer la réalisation du plan stratégique.

Compte tenu de ce début d'année réussi, European Medical Solutions est confiante dans sa capacité à réaliser une croissance soutenue sur l'ensemble de l'exercice. Cette progression de l'activité devrait s'accompagner d'une augmentation du taux de marge brute de 2 à 3 %.

Prochains rendez-vous :

7 octobre 2024 (nouvelle date) : Résultats semestriels 2024 17 octobre 2024 : Chiffre d'affaires du 3e trimestre 2024 16 janvier 2025 : Chiffre d'affaires annuel 2024

A propos d'European Medical Solutions

Spécialisé dans la haute technologie au service du diagnostic médical, European Medical Solutions (anciennement DMS Imaging) se positionne aujourd'hui comme le leader français dans le développement, la conception et la fabrication de systèmes d'imagerie dédiés à la radiologie, à l'ostéodensitométrie, la modélisation 3D et la posturologie. European Medical Solutions est coté sur le marché Euronext Growth à Bruxelles et à Paris (ISIN : BE0974289218 – ancien mnémo : ALIMG – nouveau mnémo ALEMS) et est éligible au PMA-PME.

[1] Communiqués du 02 février et du 18 avril 2024