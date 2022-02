08/02/2022 - 10:00

EuroLand Corporate est fière de se hisser à la 1ère place du classement Bourse réalisé par CF News pour l'exercice 2021.

Ce classement reflète le dynamisme de l'activité 2021, portée par une année riche en opérations boursières, et illustre l'expertise et le savoir-faire sur le segment small et midcaps des équipes d'Euroland Corporate.

Classement Bourse EUROLAND CORPORATE 20 BNP PARIBAS 27 LAZARD 14 ROTHSCHILD 11 NATIXIS 7 SOCIETE GENERALE 6 ATOUT CAPITAL 5 BANK OF AMERICA 5 DEGROOF 4 CREDIT SUISSE 3

Source : Classement des banquiers d'affaires de CF News

Au cours de l'année, EuroLand Corporate a conseillé plus d'une vingtaine d'opérations représentant près de 400 M€ :

11 augmentations de capital par placement privé et avec maintien du DPS : Biosynex, Energisme, Agripower, Focus Home Interactive, Visiativ, Transition Evergreen, Hopium, The Blockchain Group, Alpha Mos, Ordissimo, et Hopium

2 introductions en bourse sur Euronext Growth : Namr et Kumulus vape

: Namr et Kumulus vape 1 attribution gratuite de BSA : The Blockchain Group

: The Blockchain Group 2 émissions obligataires : Bio Uv Group et Transition Evergreen

: Bio Uv Group et Transition Evergreen 2 OPAS : Filae et Microwave Vision Group

: Filae et Microwave Vision Group 2 transferts sur Euronext Growth : Geci International et Les Toques Blanches

Une cinquantaine de sociétés cotées sur Euronext Growth et sur le compartiment B et C d'Euronext témoignent de leur confiance à Euroland Corporate qui les accompagne dans la valorisation boursière.