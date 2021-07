06/07/2021 - 17:50

COMMUNIQUE METTANT FIN AU CONTRAT DE LIQUIDITE

ENTRE EUROGERM ET NATIXIS ODDO BHF SCA

EUROGERM met fin en date du 30 juin 2021 au contrat de liquidité conclu le 22 juin 2018 avec NATIXIS ODDO BHF SCA.

Au titre du contrat de liquidité, à la date du 30 juin 2021, les ressources suivantes figuraient au compte de liquidité dédié :

0 titres

708 550.99 euros

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité dédié :

4 046 titres

425 425.4 euros

Sur la période du 04/01/2021 au 30/06/2021 ont été exécutées :

32 Transactions à l'achat

29 Transactions à la vente

Sur cette même période, les volumes échangés ont représenté :

1 358 titres et 46 083.4 euros à l'achat

10 836 titres et 513 788.5 euros à la vente

A propos d'EUROGERM (www.eurogerm.com)

Créé en 1989 par son Président Directeur Général, Jean-Philippe Girard, EUROGERM conçoit, produit et commercialise des correcteurs de meunerie, des améliorants de panification et des ingrédients pour améliorer la régularité, la qualité et valoriser ainsi les produits de la filière Blé-Farine-Pain. Grâce à une offre globale et originale, « du diagnostic à la formulation », EUROGERM est devenue leader français dans son secteur et déploie son offre à l'international.

EUROGERM est coté sur Euronext Growth Paris, marché du Groupe Euronext

Code ISIN : FR0010452474 - Mnémo : ALGEM

