Article 233-8 du Code de commerce

Dijon, le 30 avril 2021

Place de cotation : Euronext Growth Paris, marché du Groupe Euronext

Code ISIN : FR0010452474

Site web : www.eurogerm.com

Date Nombre total d'actions

composant le capital social Nombre total de droits de vote * 30 avril 2021 4 315 021

Total brut de droits de vote (théoriques)** : 8.136.131



Total net de droits de vote (exerçables)*** : 8.127.933



*A la suite de l'opération de cession d'un bloc majoritaire des titres Eurogerm

** Y compris les actions auto-détenues

***Total net : nombre total de droits de vote attachés au nombre total d'actions – actions privées de droits de vote (actions auto-détenues)

A propos d'EUROGERM (www.eurogerm.com)

Créé en 1989 par son Président Directeur Général, Jean-Philippe Girard, EUROGERM conçoit, produit et commercialise des correcteurs de meunerie, des améliorants de panification et des ingrédients pour améliorer la régularité, la qualité et valoriser ainsi les produits de la filière Blé-Farine-Pain. Grâce à une offre globale et originale, « du diagnostic à la formulation », EUROGERM est devenue leader français dans son secteur et déploie son offre à l'international.

EUROGERM est coté sur Euronext Growth Paris, marché du Groupe Euronext

Code ISIN : FR0010452474 - Mnémo : ALGEM

