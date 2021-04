16/04/2021 - 08:00

Dijon, le 16 avril 2021 - 08h00 CEST

Le Groupe Eurogerm, leader dans les ingrédients et auxiliaires technologiques au cœur de la filière Blé-Farine-Pain, a réalisé un exercice 2020 solide dans un contexte de crise sanitaire mondiale. La croissance du chiffre d'affaires à périmètre et taux de change constants est de +4,3% et la rentabilité opérationnelle a progressé de +4,4% à 9,4 M€. Cette dynamique atteste de la résilience du modèle du groupe dans un contexte conjoncturel difficile.



Le résultat net part du Groupe s'établit à 5,4 M€ après la prise en compte de pertes nettes de change importantes et du résultat exceptionnel qui en 2019 avait bénéficié du profit dégagé lors de la cession de la filiale IDS.



La trésorerie déduction faite de l'endettement a progressé de +4,4 M€ à 19,1 M€ au 31 décembre 2020.



Sur le plan géographique, malgré des contraintes de déplacements et l'absence de salons, l'activité a bien résisté en France et a bénéficié de la bonne implantation internationale du Groupe.



La solidité de sa situation financière permet à Eurogerm d'aborder l'année 2021 avec confiance.

Chiffres clés

En millions d'euros 31/12/2020

12 mois 31/12/2019

12 mois Variation Chiffre d'affaires 113,4 115,9 -2,2% EBITDA* 11,9 11,8 +1,2% En % du CA 10,5% 10,2% Résultat d'exploitation 9,4 9,0 +4,4% En % du CA 8,3% 7,8% Résultat courant 8,7 9,1 -5,1% En % du CA 7,7% 7,9% Résultat net part du Groupe 5,4 7,0 -22,5% En % du CA 4,8% 6,0%

(*) EBITDA = résultat d'exploitation avant dotations aux amortissements

NB : Les procédures d'audit par les Commissaires aux Comptes sont effectuées. Le rapport de certification sera émis après finalisation des vérifications spécifiques prévues par la loi.

Chiffre d'affaires

Le chiffre d'affaires annuel ressort à 113,4 M€ en repli de -2,2%, mais à périmètre et taux de change constants le chiffre d'affaires est en croissance de +4,3% grâce au rebond d'activité enregistré au second semestre tel qu'anticipé.

Chiffre d'affaires France et Hors France

Chiffre d'affaires - Millions d'euros 31/12/2020 31/12/2019 Variation France 40,8 42,6 -4,3% Hors France 72,6 73,3 -0,9% Total 113,4 115,9 -2,2%

En France, l'activité annuelle enregistre un recul de -4,3% en données publiées. A périmètre constant, l'activité s'avère stable (-0,1%) et ce malgré les mesures de restrictions sanitaires successives.

A l'international, l'activité ressort en léger repli (-0,9%) compte tenu de l'effet très défavorable du change sur le second semestre. Sur l'exercice, la part des ventes à l'international continue de croître (64,0% contre 63,2% en 2019) en ligne avec la stratégie d'internationalisation d'Eurogerm, sous l'effet notamment d'une demande croissante au Brésil et en Afrique.

Alors que les correcteurs de meunerie ressortent en retrait (-3,1%), les ventes de produits d'améliorants de panification demeurent stables sur l'exercice (+0,3%). A périmètre constant les ventes d'ingrédients, concepts, avant-produits de pâtisserie et divers sont également stables (+0,1%).

Amélioration de la rentabilité opérationnelle.

Le maintien d'une gestion prudente amorcée dès le premier semestre avec le déploiement de mesures d'économies (contrôle des coûts, diminution de certains postes de dépenses, etc.) permet à Eurogerm de clôturer l'exercice avec une rentabilité opérationnelle en progression. Au 31 décembre 2020, l'EBITDA et le résultat d'exploitation affichent une croissance respectivement de +1,2% à 11,9 M€ (10,5% des ventes) et de + 4,4% à 9,4 M€ (8,3% des ventes).

Le résultat net part du Groupe s'établit à 5,4 M€ après la prise en compte de pertes nettes de change importantes et du résultat exceptionnel qui en 2019 avait bénéficié du profit dégagé lors de la cession de la filiale IDS.

Situation financière solide

Au 31 décembre 2020, le Groupe clôture l'exercice avec une position nette de trésorerie excédentaire qui s'établit à 19,1 M€ en amélioration de +4,4 M€ permettant ainsi de débuter l'exercice 2021 avec une situation financière renforcée.

Les fonds propres part du Groupe progressent en s'établissant à 58,4 M€ (56,3 M€ en 2019).

La performance du Groupe conduit à une génération importante de trésorerie sur l'exercice.

Il est rappelé au marché que, si la Cession de Contrôle Eurogerm devait être réalisée, il n'y aurait pas lieu au versement par Eurogerm d'un dividende au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

Perspectives d'activité

Dans un contexte persistant de crise sanitaire, le Groupe reste mobilisé et confiant quant à ses perspectives de développement pour renforcer son statut de leader du marché dans les ingrédients et auxiliaires technologiques de la filière Blé-Farine-Pain et son expansion internationale.

Prochain communiqué : 16 octobre 2021

A propos d'EUROGERM (www.eurogerm.com)

Créé en 1989 par son Président Directeur Général, Jean-Philippe Girard, EUROGERM conçoit, produit et commercialise des correcteurs de meunerie, des améliorants de panification et des ingrédients pour améliorer la régularité, la qualité et valoriser ainsi les produits de la filière Blé-Farine-Pain. Grâce à une offre globale et originale, « du diagnostic à la formulation », EUROGERM est devenue leader français dans son secteur et déploie son offre à l'international.

EUROGERM est coté sur Euronext Growth Paris, marché du Groupe Euronext

Code ISIN : FR0010452474 - Mnémo : ALGEM

Contacts