26/03/2024 - 12:00

EURASIA GROUPE

Société anonyme au capital de 8 094 882,81 €

Siège social 6, rue Emile Reynaud 75019 PARIS

RCS Paris 391 683 240

PUBLICATION DU RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL AU 30 JUIN 2023

Paris, le 26 mars 2024

EURASIA GROUPE annonce avoir mis à la disposition du public et dépose auprès de l'Autorité des marchés financiers son rapport financier semestriel au 30 juin 2023

Le rapport financier annuel d'EURASIA GROUPE comprend :

- L'attestation du responsable du Rapport Financier Annuel,

- Les comptes au 30 juin 2023

- Le rapport de gestion

Le rapport financier annuel peut être consulté sur le site internet de la Société à l'adresse

www.eurasiagroupe.com" target="_blank">http:// www.eurasiagroupe.com /,rubrique « Info Financière – Rapports - Rapports Financiers

Annuels ».

A propos d'EURASIA GROUPE

EURASIA GROUPE est une société foncière spécialisée dans la location et la sous-location d'actifs immobiliers d'entrepôts logistiques, de magasins show-rooms et de bureaux et a développé sa stratégie par l'acquisition du Centre Commercial de Blanc Mesnil.

Ses actifs immobiliers situés essentiellement en Ile de France et plus particulièrement sur la couronne Nord de Paris lui permettent d'être un acteur foncier important et reconnu en Ile de France

EURASIA GROUPE développe aussi sa branche de promoteur immobilier par l'intermédiaire de ses filiales.

