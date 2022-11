17/11/2022 - 17:55

Renforcement de l'empreinte immobilière du Groupe dans le nord-est parisien

Acquisition d'un terrain d'une surface de 6 682 m² dans la commune de Stains (Seine-Saint-Denis)

Diversification des sources de financement et renforcement de la trésorerie

Levée de fonds de 6,5 M€ intermédiée par Anaxago, plateforme de crowdfunding active dans l'immobilier

Le 17 novembre 2022 à 18h00, Aubervilliers – EURASIA GROUPE (ALEUA - ISIN : FR0010844001), société foncière spécialisée dans l'acquisition et la détention d'actifs immobiliers en vue de leur location et la réalisation d'opérations de promotion immobilière, annonce avoir franchi deux nouvelles étapes importantes pour la poursuite de son déploiement en Ile-de-France.

Nouvelle acquisition dans la commune de Stains (93)

EURASIA a réalisé l'acquisition d'un nouveau terrain dans la commune de Stains (93) pour une surface totale équivalente à 6 682 m². D'un montant total de 1,5 M€, elle a été financée intégralement sur fonds propres. Elle comprend plusieurs entrepôts que le Groupe envisage de rénover intégralement en vue de leur mise en location progressive. Ces travaux seront entrepris selon des règles éco-responsables strictes, avec l'usage de matériaux durables et respectueux de l'environnement conformément aux principes et engagements du Groupe.

Stains est une commune située en banlieue nord de Paris, à mi-chemin entre le cœur de la capitale et l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle. Elle fait partie de la Plaine de France, largement desservie à la fois par les transports en commun et aisément accessible depuis l'autoroute A1.

Cette nouvelle implantation vient renforcer les positions immobilières du Groupe dans le nord-est parisien et compléter un dispositif significatif de biens détenus en propre, au cœur des enjeux du Grand Paris et des prochains Jeux Olympiques de 2024.

Le crowdfunding à la base du succès d'un appel public à l'épargne de 6,5 M€

Réalisée sous la forme d'un bridge loan à travers la filiale du Groupe SCCV RESIDENCE EIFFEL, cette opération vise à recapitaliser des avances en compte courant faites par EURASIA en vue du financement d'un actif prochainement destiné à la vente. Également, elle participe à renforcer la trésorerie du Groupe pour la poursuite de son développement et la réalisation de nouvelles opérations immobilières en Ile-de-France.

Caractérisé par une maturité de 12 mois, ce prêt relais est non dilutif. Dans un environnement bancaire durablement marqué par la désintermédiation et la hausse récente des taux d'emprunt, EURASIA a décidé de diversifier ses sources de financement en utilisant pour la première fois une « plateforme référence » de crowdfunding. Dans un contexte économique dégradé, la réussite de cette opération et sa vitesse de déploiement témoigne de la confiance des investisseurs dans la stratégie de développement du Groupe. Elle démontre également la force de ces nouveaux outils capables de générer des solutions alternatives au profit d'acteurs économiques et industriels aux profils variés.

Anaxago est un acteur historique du crowdfunding, doté d'une expérience significative dans les levées de fonds dédiées au secteur immobilier. Créée en 2012 avec la volonté de réconcilier le monde de la finance et celui de l'économie réelle, la plateforme regroupe aujourd'hui une communauté de plus de 100 000 investisseurs privés. Elle dispose d'un track-record de plus de 220 opérations de financement menées pour le compte d'acteurs immobiliers.

A propos de EURASIA GROUPE (www.eurasiagroupe.com)

EURASIA GROUPE est une société foncière spécialisée dans l'acquisition et la détention d'actifs immobiliers en vue de leur location ou la réalisation d'opérations de promotion immobilière (Vente en l'Etat Futur d'Achèvement). EURASIA GROUPE intervient également au niveau de la gestion immobilière en sous-location, ce qui positionne le Groupe comme un acteur important du marché immobilier locatif en Ile-de-France et un partenaire naturel de l'aménagement du futur « Grand Paris ». A fin décembre 2021, le parc immobilier géré par EURASIA GROUPE était de 474.484 m², majoritairement en Ile de France. Sur la période, les fonds propres du groupe s'élèvent à 173,2 M€.

Les titres composant le capital d'EURASIA GROUPE sont cotés sur Euronext Growth Paris. L'actionnariat est majoritairement familial, détenu à 64% par Monsieur Wang, fondateur, et sa famille, les 36% restant correspondant aux actions mises à disposition du grand public.

