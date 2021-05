12/05/2021 - 17:45

Le 12 mai 2021, Aubervilliers – EURASIA Groupe (ALEUA - ISIN : FR0010844001), société foncière spécialisée dans l'acquisition et la détention d'actifs immobiliers en vue de leur location et la réalisation d'opérations de promotion immobilière, annonce avoir confié la mise en œuvre d'un contrat de liquidité à la société Tradition Securities And Futures (TSAF). Ce contrat est actif à compter du 12 mai 2021.

Ce contrat de liquidité est conforme au cadre juridique en vigueur, et plus particulièrement aux dispositions du Règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (MAR), du Règlement délégué (UE) 2016/908 complétant le Règlement MAR, des articles L.225-209 et suivants du Code de commerce et de la décision AMF n° 2018-01 du 2 juillet 2018, applicable à compter du 1er janvier 2019, portant instauration des contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise et toutes autres dispositions qui y sont visées.

Il a été conclu pour une durée de 1 an renouvelable par tacite reconduction. Il a pour objet l'animation des actions de la société EURASIA GROUPE, cotées sur Euronext Growth Paris sous le code ISIN FR0010844001 et le mnémonique ALEUA.

Pour la mise en œuvre de ce contrat, 50 000 € ont été affectés au compte de liquidité ainsi que 67 866 actions.

Prochain rendez-vous financier :

20 mai 2021 après Bourse : Résultats financiers de l'exercice 2020

A propos de EURASIA Groupe :

EURASIA GROUPE est une société foncière spécialisée dans l'acquisition et la détention d'actifs immobiliers en vue de leur location ou la réalisation d'opérations de promotion immobilière (Vente en l'Etat Futur d'Achèvement). EURASIA GROUPE intervient également au niveau de la gestion immobilière en sous-location, ce qui positionne le Groupe comme un acteur important du marché immobilier locatif en Ile-de-France et un partenaire naturel de l'aménagement du futur « Grand Paris ». A fin décembre 2020, le parc immobilier géré par EURASIA GROUPE était de 290 000 m², majoritairement en Ile de France.

Les titres composant le capital d'EURASIA GROUPE sont cotés sur le compartiment Growth d'Euronext. L'actionnariat est majoritairement familial, détenu à 64% par Monsieur Wang, fondateur, et sa famille, les 36% restant correspondant aux actions mises à disposition du grand public.

Code ISIN : FR0010844001

Code mnémonique : ALEUA

Plus d'informations sur www.eurasiagroupe.com

Contacts :

Philippe ANDRE

Direction Juridique

[email protected]

Nicolas LIN

Relations Investisseurs

[email protected]

Chloé LAPEYRE

Relations Presse

[email protected]

Cédric BEUDIN

Atout Capital

Listing Sponsor

[email protected]